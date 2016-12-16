Госдума отклонила ужесточение наказания за выброс мусора из автомобиля

Законопроект о введении штрафов до 10 тыс. рублей и обязательных работ до 40 часов за выброс мусора из транспортного средства не принят депутатами в первом чтении. Его посчитали избыточным.

Законопроект о введении штрафов за выброс мусора из автомобиля при рассмотрении в первом чтении депутаты решили не поддерживать. Сейчас КоАП устанавливает административную ответственность за загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог (статья 11.21), умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия (статья 12.33), нарушение правил санитарной безопасности в лесах (статья 8.31). Поэтому предлагаемая редакция новой статьи 11.171 КоАП «Выбрасывание мусора или иных предметов во время движения транспортного средства, его остановке или стоянке» является, по мнению депутатов, избыточной и конкурирует с уже имеющимися в кодексе составами административных правонарушений.

За это деяние предлагали установить штрафы в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва», или предусмотреть обязательные работы от 20 до 40 часов.

На сайте «За рулем» проводился опрос, где мы спрашивали у наших читателей, выбрасывают ли они мусор на дорогу? Выяснилось, что больше половины из них этим грешат, успокаивает лишь то, что 45% процентов делают это изредка и кидают только мелкий мусор. Тогда депутат Вячеслав Лысаков рассказал нашему изданию, что штраф целесообразно будет ввести лишь тогда, когда появится специальный сетевой ресурс, с помощью которого можно будет удаленно передавать в ГИБДД информацию о нарушителях.

Ранее штрафовать за выброс мусора на дорогу пытались подмосковные власти , уставшие от стихийных свалок.

Фото: huffingtonpost.com