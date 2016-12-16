Секретные колеса: Nissan Qashqai отправился за новым «лицом»

Компактный кроссовер Nissan собирается обновиться и маскируется на все лады. Редкий прототип скрывает от любопытных глаз не только кузовные панели, но и… колесные диски!

Qashqai второго поколения в строю с 2013 года и с новшествами ему пока можно не спешить: автомобиль молод, а его позиции на европейском рынке чрезвычайно сильны. Но производитель решил иначе, и вот уже на дорогах замечен прототип рестайлингового кроссовера с замаскированным передком, кормой, корпусами зеркал заднего вида и даже колесными дисками.

Похоже, на прошлогоднем Женевском автосалоне ниссановцы неспроста представили шоу-кар Qashqai Premium Concept. Японская марка, по мнению некоторых западных СМИ, модернизирует экстерьер паркетника в схожем ключе: бамперы «очищены» от излишней пластики, слегка изменена оптика. Метаморфозы коснутся также дизайна колесных дисков — не иначе, у товарного автомобиля будет некое подобие эффектных колес с пятью отличающимися «секторами» в духе концепта.

Вполне возможно, улучшится отделка салона и слегка изменятся комплектации. Главным техническим нововведением, очевидно, станет система автономного управления Piloted Drive 1.0 для помощи водителю в некоторых ездовых режимах, позволяющая скучать в городских пробках и перехватывающая инициативу на шоссе: ожидается, что беспилотник сможет вести машину строго в одной полосе и не обучен маневрам. О других новшествах Кашкая мы узнаем довольно скоро — по неофициальным данным, премьера состоится весной в Женеве.

Судя по очертаниям, проступающим из-под камуфляжа, Qashqai будет отличаться оформлением от Nissan Rogue Sport — слегка видоизмененного аналога для рынка Нового Света.

На Брюссельском автосалоне компания Nissan представила спецверсию пикапа Navara Trek-1°, которая выйдет тиражом 1500 экземпляров.

Фото: Motor1