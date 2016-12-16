Атмосферный нонконформизм: Porsche Cayman объявляет войну даунсайзингу

Практически все автомобили Porsche нынче оснащены наддувными двигателями. Но пока что даже из этого железного правила есть исключения — трековые версии 911 GT3, оставшиеся верными атмосферной философии. В перспективе ожидается топовый 718 Cayman GT4 RS — и тоже с безнаддувным мотором!

GT4 — самый злобный спорткар в линейке дорестайлинговых Cayman, предлагавший драйверам уникальную нынче возможность насладиться вымирающим сочетанием мощного атмосферного мотора и механической коробки передач.

Неудивительно, что GT4 выстрелил! Мы имеем в виду не только Нюрбургринг, где эта бестия с 3,8-литровой оппозитной «шестеркой» мощностью 385 л.с. «подпалила хвост» Corvette ZR1 прошлого поколения и показала результат 7 мин 42 с. По данным издания Auto Express, автомобиль пользовался таким спросом, что дилеры марки шепчут о дальнейшей селекции вида и появлении еще более экстремального 718 Cayman GT4 RS. Все подробности о нем пока сводятся к высокой вероятности установки безнаддувного 4,0-литрового двигателя. Отдача подобного агрегата заметно превысит 400 л.с.

На этом поток интригующих известий из стана немецкой компании не иссякает. Во-первых, на Женевском мотор-шоу в марте покажут обновленный 911 GT3, который сменит 475-сильный безнаддувный двигатель объемом 3,8 л на 4,0-литровый агрегат мощностью около 500 л.с. Тест-пилот компании, легендарный раллист Вальтер Рерль, подтвердил: автомобиль будет доступен также и с механической коробкой передач. И во-вторых, мир замер в ожидании чудовищного 911 GT2 — фактически эволюции Turbo/Turbo S с задним приводом, 7-ступенчатой PDK и отдачей в районе 650 л.с. Компания тестировала 700-сильный вариант, но решила ограничиться несколько более скромной отдачей. Этих «лошадей» должно хватить для прохождения Нордшляйфе за 7 мин 5 с. По крайней мере, производитель рассчитывает примерно на такой результат. Дебют ожидается ближе к концу года.

Весной на Женевском автосалоне также ожидается модификация Panamera с кузовом универсал по мотивам концепткара Sport Turismo.

Компания Porsche обновила модификацию 911 GTS. Теперь и она с турбонаддувным двигателем.

Фото: Porsche