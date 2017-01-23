Одно из двух: Dodge готовит пугающий вседорожник

От одного вида заряженного Dodge Durango SRT по коже бегут мурашки. Но напугает ли скороход соперников и не насмешит ли «кузена» Jeep Grand Cherokee SRT?

Dodge Durango нынешнего, третьего по счету поколения выпускается с 2010 года, но только сейчас готовится примерить «вооружение» SRT. Прототип спортивной версии, заснятый фотошпионом, впечатляет злобным экстерьером — черный кузов, черная маска-«намордник»… Судя по степени готовности автомобиля, его представят до конца нынешнего года, причем вряд ли станут тянуть до осеннего Лос-Анджелесского мотор-шоу. Вероятно, монстра презентуют в апреле на Нью-Йоркском автосалоне и приурочат его дебют к показу обновленной линейки Durango.Пока что компания хранит молчание о проекте, оставляя пространство для гипотез. Наиболее вероятной нам кажется установка атмосферной 6,4-литровой «восьмерки» Hemi от Jeep Grand Cherokee SRT, чьей отдачи в 470 л.с. и 630 Нм будет достаточно для динамичного перемещения в пространстве большого SUV с трехрядным салоном. Впрочем, нельзя исключать и модификацию, заряженную 707-сильным компрессорным мотором V8 объемом 6,2 л от Dodge Challenger SRT Hellcat. К слову, подобная версия в обозримом будущем пополнит палитру современного Jeep. Кроме того, «горячий» Durango получит перенастроенное шасси, более мощные тормозные механизмы и слегка переиначенный нижний периметр кузова.

Е сли марка Dodge представит могучий Durango весной в Нью-Йорке, то ее стенд может выйти в лидеры по количеству лошадиных сил на квадратный метр. Ведь на выставке должны представить экстремальное купе Challenger SRT Demon, превосходящее по силе исполнение Hellcat.

Кстати, Dodg e Challenger следующег о поколения будет значительно отличаться от современного автомобиля. По некоторым данным, он переедет на шасси Alfa Romeo Giulia, но появится нескоро — только после 2020 года.

Фото: Motor1