Поднебесный «форсаж»: китайский лихач устроил впечатляющее ДТП в тоннеле

Уж сколько раз твердили автовладельцам: не стройте из себя героев фильмов «Форсаж», соблюдайте правила движения и не рискуйте понапрасну! Но некоторые предпочитают учиться на собственных ошибках.
Все начиналось как «адреналиновый» прострел по тоннелю на пару с кабриолетом BMW 4-й серии, а вот закончилась поездка не очень весело. Водитель автомобиля, из которого, собственно, ведется съемка, рассчитывал проскочить в образовавшееся «окно», но не рассчитал маневр и жестко «вынес» белый Geely GC9. Соответствующие выводы пусть сделает каждый.
- В России проблема опасного вождения уже давно стоит в полный рост. В этой связи законотворцы подумывают наказывать лихачей штрафом в размере 5 тыс. рублей, а при повторном нарушении — обязательными работами, административным арестом и даже лишением прав.
- В мае прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении ПДД пунктом об опасном вождении.