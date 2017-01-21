Поднебесный «форсаж»: китайский лихач устроил впечатляющее ДТП в тоннеле

Что ждет российский автоспорт Мы уже лет 30 говорим о том, что российский автоспорт растет и развивается. Но уже продолжительное время он остается на определенном уровне. О том, что же пошло не так, мы попросили рассказать Игоря Ермилина, владельца промоутерской компании «АСПАС», председателя оргкомитета Russian Endurance Challenge (REC). Секьюрити на колесах: обзор автомобилей заводского бронирования Жизнь — самое ценное, что есть у человека, но порой эту ценность у него хотят забрать. В группу риска входят политики высшего звена и состоятельные бизнесмены. Чтобы обезопасить себя, они перемещаются с охраной, а в качестве транспортного средства используют бронированные автомобили, способные противостоять стрелковому оружию, разрывам гранат и прочим взрывным устройствам. Что же представляют собой современные «легковые броневики»? Вспоминаем первые автомобили: прелюдия для телеги с мотором Громких мероприятий по поводу прошедшего в 2016 году 130‑летнего юбилея бензинового автомобиля не было. Но очередная круглая дата — повод вспомнить, как развивалась эта интересная, а порой и почти детективная история. Ведь то, что нынче нам выдают за конструкторские откровения, изобрели чуть ли не век назад, а потом подзабыли. И вообще, как автомобиль докатился до своего нынешнего состояния?