Поднебесный «форсаж»: китайский лихач устроил впечатляющее ДТП в тоннеле

Есть масса способов, как половчее устроить зрелищную аварию с неприятными последствиями на ровном месте. Один из них демонстрирует водитель-китаец, решивший погонять в тоннеле.

Уж сколько раз твердили автовладельцам: не стройте из себя героев фильмов «Форсаж», соблюдайте правила движения и не рискуйте понапрасну! Но некоторые предпочитают учиться на собственных ошибках.



Все начиналось как «адреналиновый» прострел по тоннелю на пару с кабриолетом BMW 4-й серии, а вот закончилась поездка не очень весело. Водитель автомобиля, из которого, собственно, ведется съемка, рассчитывал проскочить в образовавшееся «окно», но не рассчитал маневр и жестко «вынес» белый Geely GC9. Соответствующие выводы пусть сделает каждый.

Фото, видео: youtube

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Комментарии (6)

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Учитель справа поддал газку.

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-1

левый ряд — больная тема. Когда ж их научат ?

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0

четыре машины и в каждой свой дебил
1-й дебил гнал на бумере
2-й дебил тошнил в левом ряду и затормозил еще
3-й дебил едущий справа решил совершить запрещенный «обгон справа»
4-й дебил просто гнал быстро и врезался

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0

виноват «тормоз» в черном — что он делал в левом ряду при свободном правом ?! и когда же штраф будет за езду ниже обязательных 80 км/ч в левом ряду на магистралях, где разрешено более 110 км/ч. Кажется тормоз в черном еще и по тормозам ударил ?

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0

Скопление баранов: один тошнит в левом ряду, рег определиться до последнего не может ехать или нет, а белая Geely похоже из принципа поторопился закрыть «окно», за что и поплатился.

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+6
Demitrius

тот впереди по-тормозам нажал — вот Гили и «прилетела»

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-1