Иные: подмосковные такси окрасят по-новому

В Московской области принят закон о едином цвете легковых такси, сообщает министерство транспорта Подмосковья. Теперь их не спутать с московскими.

Московская областная дума приняла закон, предусматривающий установление единой цветовой гаммы для такси Подмосковья. И это вовсе не желтый цвет, к которому многие уже привыкли и ассоциируют его именно с автоизвозом. В Подмосковье пошли своим путем: основным цветом в моделях кузова легкового такси станет белый, а на боковых поверхностях его дополнят светоотражающая полоса желтого цвета, полоса с «шашечками» и полоса темно-серого цвета в нижней части кузова.

Светоотражающее оформление на поверхностях кузова позволит выделить автомобиль-такси в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, что должно повысить безопасность перевозок. Кроме того, похожим образом оформлен автобусный парк ГУП МО «Мострансавто» и электропоезда ОАО «ЦППК», что позволило сформировать узнаваемый бренд, который станет визитной карточкой общественного транспорта Подмосковья.

Решение о введении именно такого оформления автомобилей такси подмосковные власти приняли, посовещавшись с представителями транспортных компаний и ассоциацией таксистов Подмосковья. Кроме того, учитывалось, что белый цвет базовый для заводов- изготовителей легковых автомобилей, за него не требуют доплаты, а значит это избавит таксистов от дополнительных трат при оформлении транспортного средства. Нанесение дополнительных полос обойдется не дороже 3 тысяч рублей, что вполне посильно для автоперевозчиков, а вот полная перекраска автомобиля в другой цвет обошлась бы в 70–100 тыс. рублей.

Уже работающих перевозчиков не обяжут срочно перекрашивать свои машины, требование по новой цветовой гамме будет распространяться только на вновь вводимые в эксплуатацию транспортные средства. Полностью перейти на новое оформление такси планируют через 5 лет.

Подмосковные власти полагают, что новый окрас позволит визуально отличить легальное такси от нелегального, что приведет к сокращению теневого сектора.

Власти Лондона тоже решили «усовершенствовать» местную службу такси, но делают это жестко: лицензию получат только кэбы с нулевым уровнем выбросов, а эксплуатацию автомобилей такси с дизельными моторами строжайше запретят.

Столичный таксомотор Tesla Model S P85 (есть и такой!) работает почти как обычный автомобиль — днем и ночью, в холод и жару, прерываясь лишь на подзарядку.

Фото: mt.mosreg.ru