Родился в рубашке: водитель Хонды выжил после «близкого контакта» с грузовиком

Редкому автомобилисту везет так, как 34-летнему американцу, чей Civic ушел под бензовоз. Удивительно, что в ДТП сильнее пострадал водитель грузовика.

Honda Civic
Honda Civic

Honda > Civic

Столкновение легкового автомобиля и грузовика — один из самых страшных сценариев ДТП. При подобном раскладе шансов у находящихся в легковушке не так уж и много, поэтому история, произошедшая в американском штате Нью-Гэмпшир, поистине уникальна.



Дэниел Декотэ ехал по шоссе на своей Honda Civic, но в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и улетел под порожний бензовоз. При этом купе попало прямехонько под цистерну и застряло перед задними колесами. Со стороны может показаться, что Декотэ находился под впечатлением трюка из первой части «Форсажа», которую, к слову, тоже проделывали Сивики, и хотел исполнить нечто подобное. В результате аварии водитель не пострадал, а вот 53-летний рулевой грузовика получил незначительные травмы.

Фото: Whdh

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