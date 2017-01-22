Родился в рубашке: водитель Хонды выжил после «близкого контакта» с грузовиком

Столкновение легкового автомобиля и грузовика — один из самых страшных сценариев ДТП. При подобном раскладе шансов у находящихся в легковушке не так уж и много, поэтому история, произошедшая в американском штате Нью-Гэмпшир, поистине уникальна.
Дэниел Декотэ ехал по шоссе на своей Honda Civic, но в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и улетел под порожний бензовоз. При этом купе попало прямехонько под цистерну и застряло перед задними колесами. Со стороны может показаться, что Декотэ находился под впечатлением трюка из первой части «Форсажа», которую, к слову, тоже проделывали Сивики, и хотел исполнить нечто подобное. В результате аварии водитель не пострадал, а вот 53-летний рулевой грузовика получил незначительные травмы.
- В связи с остро стоящей проблемой опасного вождения российские законотворцы предлагают наказывать лихачей штрафом в размере 5 тыс. рублей, а при повторном нарушении — обязательными работами, административным арестом и даже лишением прав.