Вновь предлагают запретить праворульные автомобили

Это не шутка: на сайте общественной инициативы вовсю идет голосование по этой спорной идее. Утверждается, что с участием автомобилей с правым расположением руля происходит большое количество аварий, поэтому они небезопасны.

На сайте Российской общественной инициативы началось голосование за запрет покупки и эксплуатации автомобилей с правым расположением руля на территории России. Утверждается, что такие автомобили небезопасны и с их участием часто происходят ДТП — вследствие «недостаточной обзорности дорожной ситуации водителем». Никаких статистических данных при этом не приводится, да и сочувствующих немного — пока за проголосовал 541 человек, против высказалось в 4 раза больше — 2208.

Следует отметить, что это уже не первое голосование на сайте по подобной теме. Так, за запрет на ввоз автомобилей с правым рулем в 2014 году проголосовало 164 человека, против выступили 239. Тогда утверждалось, что:

«…основная масса автомобилей с правым рулем это просто автохлам, который в развитых странах, в основном Японии, уже давно ржавеет на свалках. Также владельцы таких автомобилей не заботятся, например, о регулировке головного освещения, что приводит к ослеплению светом фар водителей встречных автомобилей. На загородных трассах водители таких автомобилей при обгоне большегрузных автомобилей рискуют не заметить двигающийся во встречном направлении транспорт. В населенных пунктах на дорогах, не имеющих разметки, автолюбители с правым рулем очень часто не могут правильно поделить проезжую часть, тем самым занимают 2 полосы движения, что снижает пропускную способность дорог. Все эти факты повышают аварийность».

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который всегда активно отстаивал права владельцев машин с правым рулем, рассказал в интервью «Российской газете», что утверждения об опасности праворулек необоснованны: в 2005 году аварийность в Дальневосточном регионе была даже ниже среднего по России, а смертность в результате ДТП — самой низкой. И объяснялось это тем, что пассивная безопасность у японских автомобилей на высоком уровне, и с тех пор ничего не изменилось.

«За рулем.РФ» обратился за комментариями к представителю дилерского сообщества, ведь кто, как не официальные авторитейлеры, должны быть ярыми противниками праворулек?

Сергей Ворновский, генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Каширка»:

— На мой взгляд, управление автомобилем с правым расположением руля — вопрос привычки. Если человек долго ездит на машине с правым рулем и хорошо чувствует ее габариты, то расположение руля не влияет на его манеру вождения и передвижение в потоке машин. Тем не менее праворульные машины предназначены для стран с правосторонним движением, поэтому через официальных дилеров они в России не продаются.

Вопрос о запрете ввоза, продажи и эксплуатации праворульных авто у нас в стране поднимался еще в 2005 году, но решение о запрете принято не было. С тех пор многое изменилось и благодаря повышенным пошлинам на ввоз подержанных иномарок ввоз праворульных машин в Россию на сегодняшний день минимизирован. Поэтому мне не очень понятно, почему сейчас вдруг на сайте «Российской общественной инициативы» начался сбор подписей за отмену правого руля. Автор петиции указывает, что праворульные авто небезопасны и их запрет снизит число ДТП на дорогах, но при этом никакой официальной статистики организаторы голосования не приводят. Кроме того, благодаря закону об установке системы ЭРА-ГЛОНАСС на все ввозимые и эксплуатируемые в России автомобили ввоз праворульных авто в РФ будет и так фактически сведен к нулю — никто не будет специально устанавливать систему на отдельные машины, не предназначенные для эксплуатации на территории страны. Поэтому лично я не вижу смысла в дополнительных запретах на ввоз или эксплуатацию автомобилей с правым рулем.

  • Для получения одобрения типа транспортного средства все вновь выпускаемые в обращение машины должны оснащаться системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. При этом модель недостаточно оснастить «тревожной кнопкой», необходимо ее сертифицировать с этим устройством, а это включает дорогостоящие краш-тесты, которые являются серьезной нагрузкой для автопроизводителей. Некоторые даже в связи с этим решили сократить модельный ряд ввозимых автомобилей. Ситуация с подержанными машинами до конца неясна, нужно ли проводить краш-тесты или достаточно дооснастить транспортное средство устройством ЭРА-ГЛОНАСС? В тонкостях этого вопроса разбирался наш автор.
  • По состоянию на 1 июля 2015 года в автопарке России 3,7 млн (9,1%) автомобилей имели правое расположение руля.

Фото: BarcroftMedia/TASS

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Комментарии (18)

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позавчера куръез видел на перекрестке: в левом ряду все кому-то сигналят,а он налево не хочет поворачивать, перед ним автобус ... а ясно водитель же справа и ему не видно.

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+5

Надо запретить такие машины перепродавать.

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+1
2016 сергей

Надо запретить ВАЗики продавать.

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-13

У меня одно время (3 года) была праворульная Ниссан Санни. Сказать могу следующее: к правому рулю привык очень быстро, при парковке он даже удобнее. Единственный недостаток — видимость встречной полосы при обгоне, но и он «лечится» установкой перископических зеркал, не кустарных, а вполне профессионально сделанных, либо камеры с левой стороны. Между прочим, и родные фары регулируются — сам делал и легально проходил техосмотр. «Японки» для внутреннего рынка Японии гораздо лучше поставляемых на экспорт, это у нас на своих граждан привыкли плевать, а на экспорт гнать лучшее. Как говорится, жену отдай дяде... А все эти потуги — очередной горе — протекционизм за счёт рядового потребителя.

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-11
Валентиныч

О, Вралентиныч теперь и прулевод. )))) Тупое трололо, ты не устало здесь бисер метать? )))

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+3

Нашлись же дятлы:)
Справа руль, слева руль... у Макларена F1 вообще по центру руль... его что, для стран с разрешенным движением по осевой делали?:)

Кто-то опять недоволен тем, что на ДВ ВАЗики не берут?
Так и не будут.
У ВАЗза что, полноприводные вэны есть? Или дизельные движки? Или автомат?
А 15-летний ВАЗ в нормальном состоянии (который не стоял 15 лет в гараже, а ездил) хоть кто-то в мире видел?:)))

Тупая иннициатива.
Ездил я на пруле. Ничего особенного. Машина как машина, только руль справа.

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-13
Каплан Илья

Ничего особенного, только фары без доп. регулировки светят в другую сторону, и на обгонах проблема, а ещё приспособы умельцы всякие изобретают вроде зеркальца на присоске слева на лобовом стекле, что бы видеть, что у тебя делается на встречке.
Если бы всё было как ты описываешь: «Ничего особенного. Машина как машина, только руль справа.», то ничего бы не изобретали и не навешивали. Ничего особенного, это если бы движение было левосторонним, а так прулей вычислить легче лёгкого, они либо дистанцию держат в несколько раз больше достаточной, либо перед обгоном на обочину выскакивают, что бы поглядеть.
Опасность обгона на загруженной трассе, где нет возможности держать большую дистанцию, да и время для обгона ограничено, на пруле возрастает в разы.

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+6
Сокол

Обычно у таких дятло-соколов достаточно спросить — а вы ездили на правом руле?
И выясняется, что ДЯТЛО-соколы не знают что это, а просто языком треплют.
.
1. У меня был с 1995 по 2006г. левый руль, затем с 2007 по 2011г. «правый руль». С 2011 по настоящее время леворукие «япошки» — мазда 6, Мазда-3 и сейчас Тойота-Камри.
Хоть с правым, хоть с левым рулем не имел проблем ...и ДТП.
.
Посему — не знаете, не ляпайте языком. А лучше, раз такой «умный» поедь и предложи дальневосточникам запретить.
Получи по ... лицу и пинок по ж.., может если до головы не доходит, то через жо... дойдет!

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-9
SHVR Вадим

Курочка-вадик, давай без оскорблений, ты меня не знаешь, а узнал бы, язык свой в ... зад засунул. Я где нибудь написал про запретить? Ездил я на правом руле, привыкнуть можно, но зачем это делать непонятно, мы же не в Японии живем и не в Британии.

1. То, что ты не имел ДТП, это не значит, что праворульный автомобиль становится менее опасен. Никакие сферические зеркала не заменят прямой взгляд через лобовое стекло, это чистая эргономика и спорить с этим глупо.

Посему, ездил бы ты дальше на праворульке.
А ты, видимо, по ... лицу и пинки по ж..., регулярно принимаешь, от того и дерзкий такой в интернете.

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+3
Сокол

Вы про регулировку фар или перископические зеркала слышали что-нибудь? Все недостатки прулей выдуманы теми, кто никогда на них не ездил. Теоретики, блин.
От расположения руля ровно ничего не зависит в плане безопасности. Все дело в наличии или отсутствии мозга у водителя.
Живи я восточнее Урала, всяко предпочел бы новому ВАЗу подержанный пруль. И удобнее, и долговечнее, и безопаснее. И в эксплуатации дешевле.
Разнообразие моделей тоже в плюс.

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-11
Каплан Илья

Я и говорю, кулибины, перископические зеркала, закрой себе лобовое стекло фанерой и выреж кусочек с это зеркало с другой стороны... От расположения руля зависит объём воспринимаемой информации мозгом, а не его отсутствие или наличие. Подумай, почему в том же Владике леворульный клон праворульки, ввезённый так же из Японии, стоит процентов на 40 дороже?
Праворульки берут вынуждено, но никто на них не будет ездить при наличии нормальной альтернативы. Во Владике все, кто боле менее с деньгами давно ездят на нормальных автомобилях, да и вообще общее кол-во автомобилей с нормальным рулем постоянно растёт.
«Живи я восточнее Урала, всяко предпочел бы новому ВАЗу подержанный пруль.», а что тебе мешает его приобрести сейчас? Посмотри тарифы на железнодорожные автомобильные контейнеры из Владивостока, цены приблизительно равны. А в Москву, к примеру, дешевле чем в Екатеринбург на 5 тысяч р. выходит.
Ты просто любитель языком потрепать, но сам никогда на праворульку не сел бы.

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+3
Сокол

Да ничто мне не мешает, кроме того, что два автомобиля у меня уже есть, и живу я к западу от Урала:)
Зачем мне сейчас третий? Да еще и пруль? Надо будет — озабочусь.

Не вижу смысла обгаживать праворуких японцев только потому, что лично вам они не нравятся. Не нравится — не пользуйтесь:)
Повторюсь: машины как машины — только руль справа.

Или вы думаете, чтт после запрета прулей ВАЗики подешевеют?:)
Наоборот.

Да и вы от владения прулем не зарекайтесь: в жизни всякое бывает:)

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-11
Каплан Илья

Ну так ты свои автомобили не на вечно же купил. И почему раньше такой вариант с праворулькой не рассмотрел, раз это обычный автомобиль? Всяко круче взял бы за эти деньги, чем Круз и Октавия.

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+2
Сокол

Так мне не надо было круче.
Вы такие забавные, люди:)
Не можете понять, что кому-то нужна просто машина в определенный бюджет, чтобы просто ездить, а не предмет гордости и источник понтов:)))
Ну или в моем случае — две обычные машины: так сложилось.
Повторяю: жил бы восточнее Урала, обязательно рассмотрел бы пруль к покупке.
Смысла специально выискивать пруль в западной части страны нет, если только не хочется чего-то редкоземельного типа Скайлайна, например.

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-5
Каплан Илья

Дело не в этом. Сейчас все интересуются как ввозить б/у машины в россию. По видимому все таки по закону Глонас не нужен. Вот и пытаются по другому этот вопрос решить. Видел отчеты — машины ввозят и растамаживают, не выдают только ПТС. Придумать схему их легализовать дело времени.

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0
Каплан Илья

«у Макларена F1 вообще по центру руль»

у них у них прямо стороннее движение так то )))

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+2
Каплан Илья

«Машина как машина, только руль справа.» — да неправда — пишешь что тебе хочется

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+3
Сергей

В чем же неправда?
Ездил на Тойоте Витц. Привыкнуть — дело двух-трех дней. И ни в кого не въехал.
В чем негатив?
В том, что ВАЗик снова сольет праворукому б/у?:)

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-13