Вновь предлагают запретить праворульные автомобили

Это не шутка: на сайте общественной инициативы вовсю идет голосование по этой спорной идее. Утверждается, что с участием автомобилей с правым расположением руля происходит большое количество аварий, поэтому они небезопасны.

На сайте Российской общественной инициативы началось голосование за запрет покупки и эксплуатации автомобилей с правым расположением руля на территории России. Утверждается, что такие автомобили небезопасны и с их участием часто происходят ДТП — вследствие «недостаточной обзорности дорожной ситуации водителем». Никаких статистических данных при этом не приводится, да и сочувствующих немного — пока за проголосовал 541 человек, против высказалось в 4 раза больше — 2208.

Следует отметить, что это уже не первое голосование на сайте по подобной теме. Так, за запрет на ввоз автомобилей с правым рулем в 2014 году проголосовало 164 человека, против выступили 239. Тогда утверждалось, что:

«…основная масса автомобилей с правым рулем это просто автохлам, который в развитых странах, в основном Японии, уже давно ржавеет на свалках. Также владельцы таких автомобилей не заботятся, например, о регулировке головного освещения, что приводит к ослеплению светом фар водителей встречных автомобилей. На загородных трассах водители таких автомобилей при обгоне большегрузных автомобилей рискуют не заметить двигающийся во встречном направлении транспорт. В населенных пунктах на дорогах, не имеющих разметки, автолюбители с правым рулем очень часто не могут правильно поделить проезжую часть, тем самым занимают 2 полосы движения, что снижает пропускную способность дорог. Все эти факты повышают аварийность».

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который всегда активно отстаивал права владельцев машин с правым рулем, рассказал в интервью «Российской газете», что утверждения об опасности праворулек необоснованны: в 2005 году аварийность в Дальневосточном регионе была даже ниже среднего по России, а смертность в результате ДТП — самой низкой. И объяснялось это тем, что пассивная безопасность у японских автомобилей на высоком уровне, и с тех пор ничего не изменилось.

«За рулем.РФ» обратился за комментариями к представителю дилерского сообщества, ведь кто, как не официальные авторитейлеры, должны быть ярыми противниками праворулек?

Сергей Ворновский, генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Каширка»:

— На мой взгляд, управление автомобилем с правым расположением руля — вопрос привычки. Если человек долго ездит на машине с правым рулем и хорошо чувствует ее габариты, то расположение руля не влияет на его манеру вождения и передвижение в потоке машин. Тем не менее праворульные машины предназначены для стран с правосторонним движением, поэтому через официальных дилеров они в России не продаются.

Вопрос о запрете ввоза, продажи и эксплуатации праворульных авто у нас в стране поднимался еще в 2005 году, но решение о запрете принято не было. С тех пор многое изменилось и благодаря повышенным пошлинам на ввоз подержанных иномарок ввоз праворульных машин в Россию на сегодняшний день минимизирован. Поэтому мне не очень понятно, почему сейчас вдруг на сайте «Российской общественной инициативы» начался сбор подписей за отмену правого руля. Автор петиции указывает, что праворульные авто небезопасны и их запрет снизит число ДТП на дорогах, но при этом никакой официальной статистики организаторы голосования не приводят. Кроме того, благодаря закону об установке системы ЭРА-ГЛОНАСС на все ввозимые и эксплуатируемые в России автомобили ввоз праворульных авто в РФ будет и так фактически сведен к нулю — никто не будет специально устанавливать систему на отдельные машины, не предназначенные для эксплуатации на территории страны. Поэтому лично я не вижу смысла в дополнительных запретах на ввоз или эксплуатацию автомобилей с правым рулем.

Для получения одобрения типа транспортного средства все вновь выпускаемые в обращение машины должны оснащаться системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. При этом модель недостаточно оснастить «тревожной кнопкой», необходимо ее сертифицировать с этим устройством, а это включает дорогостоящие краш-тесты, которые являются серьезной нагрузкой для автопроизводителей. Некоторые даже в связи с этим решили сократить модельный ряд ввозимых автомобилей. Ситуация с подержанными машинами до конца неясна, нужно ли проводить краш-тесты или достаточно дооснастить транспортное средство устройством ЭРА-ГЛОНАСС? В тонкостях этого вопроса разбирался наш автор

По состоянию на 1 июля 2015 года в автопарке России 3,7 млн (9,1%) автомобилей имели правое расположение руля.

Фото: BarcroftMedia/TASS