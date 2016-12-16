Легенда недорого: уникальная старая «пятерка» BMW выставлена на продажу

Если современные спорткары Alpina на базе «биммеров» кажутся вам избыточно дорогими и чересчур «цифровыми», то 26-летняя E34 с очень непростыми потрохами вернет радость к жизни. Один из таких монстров как раз продается, причем за весьма гуманную цену.

BMW 5-й серии поколения E34 — живая легенда! Надежные рядные шестицилиндровые моторы, олдскульный бээмвешный антураж и хорошие ездовые качества делают эту модель объектом мечтаний немногочисленной аудитории, преданной машинам ушедшей эпохи. И по сей день в продаже можно встретить очень ухоженные экземпляры, долгое время находившиеся в руках настоящих фанатов. Особенно ценится злющая M5 и уникальная Alpina B10 Bi-Turbo, рядом с которой «эмка» бледнеет и теряется.

Творение Alpine кроет заводской M-кар по всем пунктам. Во-первых, седан предельно редкий: в период с 1989 по 1994 год было построено всего 507 экземпляров. Во-вторых, автомобиль интеллигентного вида до сих пор пожирает куда более броские и молодые спорткары. За основу взята модификация с 3,5-литровым двигателем M30B35. Кроме замены поршней на компоненты Mahle тюнеры устанавливали два турбонагнетателя Garrett T25, благодаря которым мощность повышалась с 208 до 360 л.с., а пик тяги достигал 520 Нм при 4000 об/мин. Коробка передач механическая 5-ступенчатая. Разгон до сотни, по некоторым данным, укладывается в 5,6 с, то есть Alpina примерно на секунду быстрее, чем M5. Максимальная скорость превышает 280 км/ч.

Впечатляет? Cнаряд с порядковым номером 170, обитающий в Калифорнии, сейчас продается на аукционе Bringatrailer. Это дорестайлинговая узкомордая B10 Bi-Turbo 1990 года выпуска с пробегом примерно в 151 тыс. км. Сообщается, что в 2009 году ей меняли турбонагнетатели. Аукцион заканчивается через четыре дня и за машину пока что предлагают немногим более 16 тыс. долларов. Согласитесь, совсем немного за коллекционный суперседан.

В конце прошлого года нового владельца искало поразительное купе Mercedes-Benz 560 SEC 6,0 AMG. Стоимость автомобиля превышала 200 тыс. долларов.

Еще один великолепный спорткар прошлого, который продавался в последнее время, — заряженный седан Mercedes-Benz 190E Evolution II с доработками а-ля DTM.

Фото: Bringatrailer