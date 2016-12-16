Ларгусы по-буржуйски: в Европе представлены обновленные Dacia Lodgy и Dokker

Разработанные фирмой Renault и продаваемые под брендом Dacia бюджетные компактвэн и «каблучок» пережили рестайлинг. Обе модели можно заказать во вседорожном исполнении Stepway.

Самым практичным моделям Dacia весной исполнится пять лет — пришло время освежиться. Метаморфозы носят исключительно визуальный характер, в духе обновленных в прошлом году европейских Логана и Сандеро. Спереди теперь новая фальшрадиаторная решетка с орнаментом из крупных горизонтальных ячеек, изменился дизайн колесных дисков.

Внутри — новое четырехспицевое рулевое колесо, новые дефлекторы системы вентиляции и улучшенная отделка с применением хромированных вставок и 3D-фактуры. В виде опции отныне доступна камера заднего вида — изображение с нее выводится на экран мультимедийной системы.

Бензиновые двигатели, как и прежде, довольно скромные: 102-сильный атмосферник 1.6 SCe (102 л.с.) и даунсайзинговая «турбочетверка» 1.2 TCe (115 л.с.). 1,5-литровый турбодизель доступен в трех исполнениях — с отдачей в 75 л.с. (только для Dokker), 90 л.с. и 110 л.с. (только для Lodgy). Коробка передач на все версии — 5-ступенчатая механика, лишь 110-сильному дизелю в пару положена «шестиступка».

В продаже обновленные машины появятся в апреле, но заказы на них уже принимаются. Самый простенький Dokker с бензиновым мотором стоит 9650 евро (610 тысяч рублей по текущему курсу), за компактвэн Lodgy нужно отдать минимум 10 150 евро (645 тысяч рублей) плюс 500 евро за третий ряд сидений, если в таковом есть необходимость.

Для сравнения скажем, что российский фургончик Лада Ларгус стоит от 499 900 рублей, а за пятиместную грузопассажирскую версию АВТОВАЗ просит от 529 900 рублей.

Ларгусы по-буржуйски: в Европе представлены обновленные Dacia Lodgy и Dokker

Фото: Dacia

Ларгусы по-буржуйски: в Европе представлены обновленные Dacia Lodgy и Dokker
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Комментарии (10)

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Около 700к за сарай, при большей средней з/п, да не может быть! Мы лучше займём и добавим да наше купим... минусуйте члены единой россии.

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-6

Ничего так, симпатичный сарайчик.

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0

Ещё бы всё это у нас продавалось, иначе смысла нет читать об этом

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+10

будем ждать новостей.

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0

Господа журналисты! Новости это хорошо. но хотелось бы увидеть как изменился не только Lodgy Stepway, но и Dokker и обычная Lodgy. И желательно в объеме одной статьи, а не рыскать по просторам интернета в поисках фото. Вы автомобильный журнал №1. Держите уровень.

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0
Новицкий Владимир

Уважаемый Владимир, если бы производитель опубликовал фотографии всех модификаций, я бы конечно их здесь выложил, но на данный момент их нет, рыскать по просторам интернета бессмысленно.

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+1
Ежов Андрей

Жаль, что альянс Рено — Ниссан скуп не только на модели в нашей стране, но и на фото.

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0

Шикарно. Жаль, к нам не повезут.
Будем до посинения выпускать Логан МCV родом из середины нулевых.
Вот вам и универсал по 645. Не «от 800К» как у некоторых «производителей»
И дизели есть. Чего ж Веста такая дорогая выходит?

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+1
Каплан Илья

Через 4–5 лет, когда его снимут с производства в Европе, он у нас появится, как новый Лада Ларгус.

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-5
Vasily

Ну хоть так(

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+5