Ларгусы по-буржуйски: в Европе представлены обновленные Dacia Lodgy и Dokker

Разработанные фирмой Renault и продаваемые под брендом Dacia бюджетные компактвэн и «каблучок» пережили рестайлинг. Обе модели можно заказать во вседорожном исполнении Stepway.

Самым практичным моделям Dacia весной исполнится пять лет — пришло время освежиться. Метаморфозы носят исключительно визуальный характер, в духе обновленных в прошлом году европейских Логана и Сандеро. Спереди теперь новая фальшрадиаторная решетка с орнаментом из крупных горизонтальных ячеек, изменился дизайн колесных дисков.

Внутри — новое четырехспицевое рулевое колесо, новые дефлекторы системы вентиляции и улучшенная отделка с применением хромированных вставок и 3D-фактуры. В виде опции отныне доступна камера заднего вида — изображение с нее выводится на экран мультимедийной системы.

Бензиновые двигатели, как и прежде, довольно скромные: 102-сильный атмосферник 1.6 SCe (102 л.с.) и даунсайзинговая «турбочетверка» 1.2 TCe (115 л.с.). 1,5-литровый турбодизель доступен в трех исполнениях — с отдачей в 75 л.с. (только для Dokker), 90 л.с. и 110 л.с. (только для Lodgy). Коробка передач на все версии — 5-ступенчатая механика, лишь 110-сильному дизелю в пару положена «шестиступка».

В продаже обновленные машины появятся в апреле, но заказы на них уже принимаются. Самый простенький Dokker с бензиновым мотором стоит 9650 евро (610 тысяч рублей по текущему курсу), за компактвэн Lodgy нужно отдать минимум 10 150 евро (645 тысяч рублей) плюс 500 евро за третий ряд сидений, если в таковом есть необходимость.

Для сравнения скажем, что российский фургончик Лада Ларгус стоит от 499 900 рублей, а за пятиместную грузопассажирскую версию АВТОВАЗ просит от 529 900 рублей.

Обновленные ceдан и универсал Logan и хэтчбек Sandero марка Dacia представила в сентябре прошлого года на автосалоне в Париже, в октябре появились рестайлинговые одноименные модели под брендом Renault для стран Ближнего Востока и Африки.

марка Dacia представила в сентябре прошлого года на автосалоне в Париже, в октябре появились рестайлинговые одноименные модели под брендом Renault для стран Ближнего Востока и Африки. В этом году ожидается дебют кроссовера Dacia Duster второго поколения.

Фото: Dacia