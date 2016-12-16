Госдума обещает не вводить плату за парковку во дворах

Общественность горячо обсуждает правительственный законопроект «Об организации дорожного движения в РФ...», который вот-вот должны рассмотреть во втором чтении. Одним из пунктов значится возможность введения платы за парковочные места во дворах. Это отрицает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Принятие правительственного законопроекта об организации дорожного движения не приведет к введению платы за парковочные места во дворах. Это первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов подтвердил агентству ТАСС по итогам недавно состоявшегося в комитете заседания рабочей группы по резонансной инициативе кабмина. Ефимов подчеркнул, что это его личная позиция, которую поддерживают все члены рабочей группы.

В частности, в законопроекте вводится понятие «владелец парковки», которого раньше не было:

«Пользователи парковок общего пользования при размещении транспортных средств обязаны соблюдать правила использования парковок общего пользования, установленные владельцами парковок. Контроль за соблюдением правил использования парковок общего пользования осуществляется владельцами парковок».



Какие полномочия получит будущий «хозяин», неясно, как неясно из законопроекта, сможет ли он в дальнейшем вводить плату за использование парковок.

16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект об организации дорожного движения, одним из пунктов которого допускается возможность введения безальтернативного платного въезда в особо загруженные части городов. Именно этот пункт вызвал волну негатива общественности и депутатов. Также в документе спорными являются требования к парковкам общего пользования и требования к платным парковкам. Тем не менее законопроект в первом чтении все же прошел. Ко второму чтению его обещали существенно доработать.



Минтранс разрабатывал законопроект «Об организации дорожного движения в РФ...» на протяжении нескольких лет, и весной этого года он все-таки был внесен в Госдуму. Дума прежнего созыва отказалась рассматривать резонансный документ и переложила ответственность за его принятие на депутатов нынешнего, седьмого созыва. Многие депутаты высказываются резко против принятия документа, тем не менее он уже прошел первое чтение.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС