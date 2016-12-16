Итоги продаж автомобилей в Европе в 2016 году: названы лучшие модели

Прежде всего отметим, что статистика JATO отличается от таковой у АСЕА, которую «За рулем» опубликовал ранее, поскольку учитывает данные по всему региону, а не только страны, входящие в Евросоюз. По информации аналитического агентства, в 2016 году в Европе (29 стран) было зарегистрировано 15,14 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,5% больше, чем в 2015-м.
Наибольший прирост зафиксирован в сегменте вседорожников и кроссоверов: за год его объем врос на 21,4% и составил 3 880 618 автомобилей. Самым популярным паркетником, как и год назад, стал Nissan Qashqai с результатом 234 340 проданных экземпляров.
Абсолютным же бестселлером продолжает оставаться Volkswagen Golf (на фотографии), хотя за год его продажи упали на 7,8% и до полумиллионной отметки любимчик Европы на сей раз не добрался — реализовано 492 952 штуки.
Субкомпактный хэтчбек Ford Fiesta в 2016 году просел на 4,4% (продано 300 528 шт.), уступив лидерство в В-классе и второе место в абсолютном зачете «француженке» Renault Clio (продано 315 115 шт.). Обошел Фиесту и Volkswagen Polo, занявший третью строчку общего рейтинга (продано 308 561 шт.).
Отметим также рывок Opel/Vauxhall Astra с 13-й на 6-ю позицию в абсолютном зачете за счет роста продаж стазу на 29,6%, до 253 483 штук, а вот главный конкурент Астры — Ford Focus — наоборот, теряет популярность: спрос на него упал на 8,5%, до отметки 214 435 проданных экземпляров.
Топ-20 самых продаваемых моделей автомобилей в Европе в 2016 году
|
#
|
Модель
|
Кол-во, шт.
|
Изменение, %
|
1
|
Volkswagen Golf
|
492 952
|
—7,8
|
2
|
Renault Clio
|
315 115
|
+3,0
|
3
|
Volkswagen Polo
|
308 561
|
+1,9
|
4
|
Ford Fiesta
|
300 528
|
—4,4
|
5
|
Opel/Vauxhall Corsa
|
264 844
|
—1,9
|
6
|
Opel/Vauxhall Astra
|
253 483
|
+29,6
|
7
|
Peugeot 208
|
249 047
|
+8,0
|
8
|
Nissan Qashqai
|
234 340
|
+0,9
|
9
|
Skoda Octavia
|
230 255
|
+5,6
|
10
|
Renault Captur
|
217 105
|
+11,1
|
11
|
Ford Focus
|
214 435
|
—8,5
|
12
|
Volkswagen Passat
|
208 575
|
—8,4
|
13
|
Peugeot 308
|
195 653
|
—9,1
|
14
|
Toyota Yaris
|
193 969
|
+5,2
|
15
|
Fiat Panda
|
191 617
|
+10,5
|
16
|
Audi A3
|
190 660
|
—4,5
|
17
|
Fiat 500
|
183 730
|
+1,8
|
18
|
Volkswagen Tiguan
|
180 198
|
+21,3
|
19
|
Skoda Fabia
|
177 301
|
+9,8
|
20
|
Mercedes—Benz C-класса
|
176 551
|
+1,8
В рейтинге брендов также по-прежнему лидирует Volkswagen: несмотря на длящуюся второй год экологическую лихорадку, продажи упали всего на полпроцента, до 1 714 646 штук. На второе место вырвалась марка Renault, опередив Ford, при этом оба бренда показали рост, просто у французского он гораздо больше.
Топ-20 самых продаваемых автомобильных брендов в Европе в 2016 году
|
#
|
Марка
|
Кол-во, шт.
|
Изменение, %
|
1
|
Volkswagen
|
1 714 646
|
—0,5
|
2
|
Renault
|
1 101 400
|
+12,9
|
3
|
Ford
|
1 056 115
|
+1,5
|
4
|
Opel/Vauxhall
|
991 172
|
+5,5
|
5
|
Peugeot
|
865 426
|
+1,1
|
6
|
Mercedes—Benz
|
845 178
|
+13,9
|
7
|
Audi
|
830 364
|
+8,3
|
8
|
BMW
|
820 505
|
+9,9
|
9
|
Fiat
|
731 980
|
+13,1
|
10
|
Skoda
|
663 467
|
+7,3
|
11
|
Toyota
|
600 993
|
+7,1
|
12
|
Nissan
|
550 510
|
—1,2
|
13
|
Citroen
|
543 798
|
—1,2
|
14
|
Hyundai
|
502 773
|
+7,6
|
15
|
Kia
|
434 174
|
+12,4
|
16
|
Dacia
|
419 466
|
+10,2
|
17
|
SEAT
|
350 203
|
+3,8
|
18
|
Volvo
|
290 388
|
+1,6
|
19
|
Mazda
|
235 879
|
+11,8
|
20
|
Mini
|
209 451
|
+11,3
- На этой неделе «За рулем» опубликовал также итоги продаж за 2016 год по рынкам Китая и США.
- С данными продаж новых автомобилей в России за 2016 год можно ознакомиться здесь.
- Рейтинг самых популярных моделей в Европе в 2015 году можно посмотреть здесь.
Фото: Volkswagen