Итоги продаж автомобилей в Европе в 2016 году: названы лучшие модели

В начале недели мы знакомили читателей со статистикой продаж от Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), а теперь подоспели данные за прошлый год от аналитического агентства JATO Dynamics. Из них можно узнать, какие именно автомобили стали хитами у европейцев.

Прежде всего отметим, что статистика JATO отличается от таковой у АСЕА, которую «За рулем» опубликовал ранее, поскольку учитывает данные по всему региону, а не только страны, входящие в Евросоюз. По информации аналитического агентства, в 2016 году в Европе (29 стран) было зарегистрировано 15,14 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,5% больше, чем в 2015-м.

Наибольший прирост зафиксирован в сегменте вседорожников и кроссоверов: за год его объем врос на 21,4% и составил 3 880 618 автомобилей. Самым популярным паркетником, как и год назад, стал Nissan Qashqai с результатом 234 340 проданных экземпляров.

Абсолютным же бестселлером продолжает оставаться Volkswagen Golf (на фотографии), хотя за год его продажи упали на 7,8% и до полумиллионной отметки любимчик Европы на сей раз не добрался — реализовано 492 952 штуки.

Субкомпактный хэтчбек Ford Fiesta в 2016 году просел на 4,4% (продано 300 528 шт.), уступив лидерство в В-классе и второе место в абсолютном зачете «француженке» Renault Clio (продано 315 115 шт.). Обошел Фиесту и Volkswagen Polo, занявший третью строчку общего рейтинга (продано 308 561 шт.).

Отметим также рывок Opel/Vauxhall Astra с 13-й на 6-ю позицию в абсолютном зачете за счет роста продаж стазу на 29,6%, до 253 483 штук, а вот главный конкурент Астры — Ford Focus — наоборот, теряет популярность: спрос на него упал на 8,5%, до отметки 214 435 проданных экземпляров.

Топ-20 самых продаваемых моделей автомобилей в Европе в 2016 году

# Модель Кол-во, шт. Изменение, % 1 Volkswagen Golf 492 952 —7,8 2 Renault Clio 315 115 +3,0 3 Volkswagen Polo 308 561 +1,9 4 Ford Fiesta 300 528 —4,4 5 Opel/Vauxhall Corsa 264 844 —1,9 6 Opel/Vauxhall Astra 253 483 +29,6 7 Peugeot 208 249 047 +8,0 8 Nissan Qashqai 234 340 +0,9 9 Skoda Octavia 230 255 +5,6 10 Renault Captur 217 105 +11,1 11 Ford Focus 214 435 —8,5 12 Volkswagen Passat 208 575 —8,4 13 Peugeot 308 195 653 —9,1 14 Toyota Yaris 193 969 +5,2 15 Fiat Panda 191 617 +10,5 16 Audi A3 190 660 —4,5 17 Fiat 500 183 730 +1,8 18 Volkswagen Tiguan 180 198 +21,3 19 Skoda Fabia 177 301 +9,8 20 Mercedes—Benz C-класса 176 551 +1,8

В рейтинге брендов также по-прежнему лидирует Volkswagen: несмотря на длящуюся второй год экологическую лихорадку, продажи упали всего на полпроцента, до 1 714 646 штук. На второе место вырвалась марка Renault, опередив Ford, при этом оба бренда показали рост, просто у французского он гораздо больше.

Топ-20 самых продаваемых автомобильных брендов в Европе в 2016 году

# Марка Кол-во, шт. Изменение, % 1 Volkswagen 1 714 646 —0,5 2 Renault 1 101 400 +12,9 3 Ford 1 056 115 +1,5 4 Opel/Vauxhall 991 172 +5,5 5 Peugeot 865 426 +1,1 6 Mercedes—Benz 845 178 +13,9 7 Audi 830 364 +8,3 8 BMW 820 505 +9,9 9 Fiat 731 980 +13,1 10 Skoda 663 467 +7,3 11 Toyota 600 993 +7,1 12 Nissan 550 510 —1,2 13 Citroen 543 798 —1,2 14 Hyundai 502 773 +7,6 15 Kia 434 174 +12,4 16 Dacia 419 466 +10,2 17 SEAT 350 203 +3,8 18 Volvo 290 388 +1,6 19 Mazda 235 879 +11,8 20 Mini 209 451 +11,3

На этой неделе «За рулем» опубликовал также итоги продаж за 2016 год по рынкам Китая и США.

С данными продаж новых автомобилей в России за 2016 год можно ознакомиться здесь.

Рейтинг самых популярных моделей в Европе в 2015 году можно посмотреть здесь.

Фото: Volkswagen