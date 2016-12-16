Итоги продаж автомобилей в Европе в 2016 году: названы лучшие модели

В начале недели мы знакомили читателей со статистикой продаж от Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), а теперь подоспели данные за прошлый год от аналитического агентства JATO Dynamics. Из них можно узнать, какие именно автомобили стали хитами у европейцев.

Прежде всего отметим, что статистика JATO отличается от таковой у АСЕА, которую «За рулем» опубликовал ранее, поскольку учитывает данные по всему региону, а не только страны, входящие в Евросоюз. По информации аналитического агентства, в 2016 году в Европе (29 стран) было зарегистрировано 15,14 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,5% больше, чем в 2015-м.

Наибольший прирост зафиксирован в сегменте вседорожников и кроссоверов: за год его объем врос на 21,4% и составил 3 880 618 автомобилей. Самым популярным паркетником, как и год назад, стал Nissan Qashqai с результатом 234 340 проданных экземпляров.

Абсолютным же бестселлером продолжает оставаться Volkswagen Golf (на фотографии), хотя за год его продажи упали на 7,8% и до полумиллионной отметки любимчик Европы на сей раз не добрался — реализовано 492 952 штуки.

Субкомпактный хэтчбек Ford Fiesta в 2016 году просел на 4,4% (продано 300 528 шт.), уступив лидерство в В-классе и второе место в абсолютном зачете «француженке» Renault Clio (продано 315 115 шт.). Обошел Фиесту и Volkswagen Polo, занявший третью строчку общего рейтинга (продано 308 561 шт.).

Отметим также рывок Opel/Vauxhall Astra с 13-й на 6-ю позицию в абсолютном зачете за счет роста продаж стазу на 29,6%, до 253 483 штук, а вот главный конкурент Астры — Ford Focus — наоборот, теряет популярность: спрос на него упал на 8,5%, до отметки 214 435 проданных экземпляров.

Топ-20 самых продаваемых моделей автомобилей в Европе в 2016 году

#

Модель

Кол-во, шт.

Изменение, %

1

Volkswagen Golf

492 952 

—7,8

2

Renault Clio

315 115 

+3,0

3

Volkswagen Polo

308 561 

+1,9

4

Ford Fiesta

300 528 

—4,4

5

Opel/Vauxhall Corsa

264 844 

—1,9

6

Opel/Vauxhall Astra

253 483 

+29,6

7

Peugeot 208 

249 047 

+8,0

8

Nissan Qashqai

234 340 

+0,9

9

Skoda Octavia

230 255 

+5,6

10

Renault Captur

217 105 

+11,1

11

Ford Focus

214 435 

—8,5

12

Volkswagen Passat

208 575 

—8,4

13

Peugeot 308 

195 653 

—9,1

14

Toyota Yaris

193 969 

+5,2

15

Fiat Panda

191 617 

+10,5

16

Audi A3 

190 660 

—4,5

17

Fiat 500 

183 730 

+1,8

18

Volkswagen Tiguan

180 198 

+21,3

19

Skoda Fabia

177 301 

+9,8

20

Mercedes—Benz C-класса

176 551 

+1,8

В рейтинге брендов также по-прежнему лидирует Volkswagen: несмотря на длящуюся второй год экологическую лихорадку, продажи упали всего на полпроцента, до 1 714 646 штук. На второе место вырвалась марка Renault, опередив Ford, при этом оба бренда показали рост, просто у французского он гораздо больше.

Топ-20 самых продаваемых автомобильных брендов в Европе в 2016 году

#

Марка

Кол-во, шт.

Изменение, %

1

Volkswagen

1 714 646 

—0,5

2

Renault

1 101 400 

+12,9

3

Ford

1 056 115 

+1,5

4

Opel/Vauxhall

991 172 

+5,5

5

Peugeot

865 426 

+1,1

6

Mercedes—Benz

845 178 

+13,9

7

Audi

830 364 

+8,3

8

BMW

820 505 

+9,9

9

Fiat

731 980 

+13,1

10

Skoda

663 467 

+7,3

11

Toyota

600 993 

+7,1

12

Nissan

550 510 

—1,2

13

Citroen

543 798 

—1,2

14

Hyundai

502 773 

+7,6

15

Kia 

434 174 

+12,4

16

Dacia

419 466 

+10,2

17

SEAT

350 203 

+3,8

18

Volvo

290 388 

+1,6

19

Mazda

235 879 

+11,8

20

Mini

209 451 

+11,3

  • На этой неделе «За рулем» опубликовал также итоги продаж за 2016 год по рынкам Китая и США.
  • С данными продаж новых автомобилей в России за 2016 год можно ознакомиться здесь.
  • Рейтинг самых популярных моделей в Европе в 2015 году можно посмотреть здесь.

Фото: Volkswagen

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии

Комментарий удален

#
0