Водородомобили: сколько их и почем?

В Германии за 2016 год было продано 49 водородомобилей. Какие вообще модели сейчас представлены и во сколько может обойтись такая игрушка, изучал «За рулем.РФ».

Honda Clarity

Если есть деньги и вы хотите ездить на экологически чистом автомобиле, такую игрушку, в принципе, приобрести можно. Правда, в России этих транспортных средств пока нет, да их элементарно негде было бы даже заправлять, а вот в мире уже существует «целых» три серийных модели: Honda Clarity, Hyundai ix35 Fuel Cell и Toyota Mirai. Седан Honda Clarity с мотором в 177 л.с. у немцев в продаже уже с прошлого года. Стоит такой автомобиль от 60 000 евро. В бак влезает 5 кг водорода, которых хватает для пробега 500–700 км.





Hyundai ix35 Fuel Cell

Если нужен кроссовер, можно присмотреться к корейцу Hyundai ix35 Fuel Cell за 65 450 евро. Моторчик послабее, всего 136 лошадок, зато водорода на целый килограмм больше. Запас хода — 600 км, от Москвы до Питера хватит.





Toyota Mirai

Дороже всего обойдется седан Toyota Mirai — аж в 78 600 евро, хотя он и не блещет характеристиками: 154 л.с. и 550 км пробега на одном баке. Правда, в свете нынешних баталий вокруг Фольксвагена нельзя так уж полагаться на официальные данные по расходу топлива. «Лошадок» еще можно пересчитать на стенде, а пробег получится узнать только после покупки. Ну а кто-то реально уже покупает электромобили? Что касается Mirai, то в этом году, согласно статистике, их продали около 3000 штук.

В Германии за год было продано 49 водородомобилей, а всего их бегает 314 штук (включая, кстати, и гибридные, с ДВС), сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Допустим, водородомобиль уже стоит в гараже, а вот где и почем его можно заправить? В Германии таких АЗС пока 28, к концу года обещают 70, еще через год — сотню, к 2023 году — 400! (Для сравнения: зарядных станций для электромобилей уже около 3000, а обычных АЗС в Германии — почти 14 000). Сооружение каждой водородозаправочной станции обходится в кругленькую сумму — 1 млн евро. Килограмм водорода стоит 9,5 евро, а на сотню км пробега Toyota Mirai потребуется 0,75 кг H 2 .

Таким образом, водородомобиль купить уже можно, ездить придется только там, где есть заправки, да и то непременно с буксирным тросом в багажнике: вдруг недотянет до АЗС пару сотен километров?

Времена старых добрых американских «служивых» Chevrolet CUCV закончились — новое поколение выбирает… водородомобили. Заокеанские военные считают, что подобная техника придется на полях сражений кстати в силу своей бесшумности.

Mercedes-Benz GLC тоже потянуло на водород — в разработке экологичный вариант кроссовера.



Фото: Toyota, blogcdn.com, insideevs.com

Благодарю за помощь в подготовке материала Алексея Воробьева-Обухова.