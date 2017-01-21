Водородомобили: сколько их и почем?

В Германии за 2016 год было продано 49 водородомобилей. Какие вообще модели сейчас представлены и во сколько может обойтись такая игрушка, изучал «За рулем.РФ».

Honda Clarity
Honda Clarity

Если есть деньги и вы хотите ездить на экологически чистом автомобиле, такую игрушку, в принципе, приобрести можно. Правда, в России этих транспортных средств пока нет, да их элементарно негде было бы даже заправлять, а вот в мире уже существует «целых» три серийных модели: Honda Clarity, Hyundai ix35 Fuel Cell и Toyota Mirai. Седан Honda Clarity с мотором в 177 л.с. у немцев в продаже уже с прошлого года. Стоит такой автомобиль от 60 000 евро. В бак влезает 5 кг водорода, которых хватает для пробега 500–700 км.

Hyundai ix35 Fuel Cell
Hyundai ix35 Fuel Cell

Если нужен кроссовер, можно присмотреться к корейцу Hyundai ix35 Fuel Cell за 65 450 евро. Моторчик послабее, всего 136 лошадок, зато водорода на целый килограмм больше. Запас хода — 600 км, от Москвы до Питера хватит.

Toyota Mirai
Toyota Mirai

Дороже всего обойдется седан Toyota Mirai — аж в 78 600 евро, хотя он и не блещет характеристиками: 154 л.с. и 550 км пробега на одном баке. Правда, в свете нынешних баталий вокруг Фольксвагена нельзя так уж полагаться на официальные данные по расходу топлива. «Лошадок» еще можно пересчитать на стенде, а пробег получится узнать только после покупки. Ну а кто-то реально уже покупает электромобили? Что касается Mirai, то в этом году, согласно статистике, их продали около 3000 штук.

В Германии за год было продано 49 водородомобилей, а всего их бегает 314 штук (включая, кстати, и гибридные, с ДВС), сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Допустим, водородомобиль уже стоит в гараже, а вот где и почем его можно заправить? В Германии таких АЗС пока 28, к концу года обещают 70, еще через год — сотню, к 2023 году — 400! (Для сравнения: зарядных станций для электромобилей уже около 3000, а обычных АЗС в Германии — почти 14 000). Сооружение каждой водородозаправочной станции обходится в кругленькую сумму — 1 млн евро. Килограмм водорода стоит 9,5 евро, а на сотню км пробега Toyota Mirai потребуется 0,75 кг H2.

Таким образом, водородомобиль купить уже можно, ездить придется только там, где есть заправки, да и то непременно с буксирным тросом в багажнике: вдруг недотянет до АЗС пару сотен километров?

  • Времена старых добрых американских «служивых» Chevrolet CUCV закончились — новое поколение выбирает… водородомобили. Заокеанские военные считают, что подобная техника придется на полях сражений кстати в силу своей бесшумности.
  • Mercedes-Benz GLC тоже потянуло на водород — в разработке экологичный вариант кроссовера.

Фото: Toyota, blogcdn.com, insideevs.com

Благодарю за помощь в подготовке материала Алексея Воробьева-Обухова.

Водородомобили: сколько их и почем?
Водородомобили: сколько их и почем?
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Комментарии (6)

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ВАЗ на топливных элементах выпустил образец Антэл в 2001. Заявлялся пробег на одной заправке 250 км. Потом выпустили Антэл-2, запас хода — 300 км. Так что принципиально это та же самая техника с другой внешностью.
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0

Что бы ни говорили «зелёные», но по удобству эксплуатации пока ничего с классическим автомобилем сравниться не может! Пробег у них большой, заправка повсюду, быстрая и элементарно простая. Конечно, заправить в батарею кулоны электричества тоже несложно, зато долго: в самом лучшем случае — не меньше 20 — 30 минут! Водород закачается быстро, но в шланге и «баке» давление 350 бар — это не шутки!
Ну и, конечно, ничто не сравнится с развитой заправочной инфраструктурой: даже в экологически одержимых странах нелегко найти готовых выложить огромные суммы в короткие сроки на строительство альтернативных «АЗС». Так что, еще потарахтим поршнями!

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+6
Воробьев-Обухов Алексей

Когда-то, когда газеты пугали обывателей тем, что улицы покроются слоем навоза в два этажа при существующей скорости увеличения количества лошадей в городах, среди конных экипажей стали появляться смешные и достаточно дорогие конструкции которые ездили без лошади, а топливо к которым нужно было покупать в аптеках...
А по сути уже сейчас катаются автомобили на метане который хранится в баках под давлением до 250 атм., недавно появилась новость, что разработан дешёвый сплав для топливных элементов который может заменить платину, а экологи уже почти додушили автомобили до полного маразма когда выхлопная система стоит одну шестую часть от стоимости грузовика и не собираются на этом останавливаться.
Т.к. для производства водорода нужна только вода и само производство не такое уж и дорогое, при возникновении спроса предложение появится моментально. В конце концов автопроизводители задушенные экологами могут сами начать производить и продавать водород необходимый для их автомобилей.
Цена километра на водороде уже сейчас в Европе сравнима с ценой километра пройденного на бензине. Сотня километров обойдётся:
на водороде 0,75 л/100 км х 9,5 Евро =  7,125 Евро (Toyota Mirai)
на бензине 5,4 л/100 км х 1,4 Евро = 7,56 Евро. ( 5,4 л/100 км расход Toyota Corolla 1.6 в загородном цикле )

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+2
Зимин Владислав

Но вы посмотрели на конкретные планы строительства специальных АЗС? Их ведь нужно тоже около 14000 для Германии, а будет — может быть — 400 в 2023 году! Кстати и сеть АГНКС с метаном тоже не ах. А у нас и вовсе жиденькая. Хотя переход именно на метан был бы несложен и очень выгоден автомобилистам. Просто никто не горит желанием инвестировать много и вдолгую.
Для производства же водорода кроме воды нужна еще и энергия, очень много энергии. Никак не меньше той, что потребовалась бы для зарядки парка батарейных электромобилей: закон сохранения энергии еще никто не отменил. А КПД процесса разложения воды и потом ее обратного синтеза в топливных элементах не так уж и высок.

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+4
Воробьев-Обухов Алексей

Сжигать газ в ДВС не самый лучший и тем более не самый эффективный вариант. Просто когда нефть и, соответственно, топливо из неё становятся дорогими это возможный вариант замены. Примерно как протез ноги вместо ноги.
Судя по тому, что я читал про Honda FCX Clarity, КПД её топливных элементов 80%, а общий, считая все потери в механической части, 60%, у электромобилей на АКБ общий КПД порядка 70%.
Какая разница, в случае если произойдёт отказ от ДВС, в каких автомобилях будет расходоваться энергия вырабатываемая на электростанциях? Но автомобили на водородных топливных элементах легче, имеют больший запас хода, а время их заправки такое же как и у нынешних автомобилей на газе.
С электроэнергией и водородными АЗС вопрос будет решён по любому если это станет выгодно. На заре эпохи автомобилизации в США в 1907 году появились первые заправки, а в 1929-м уже больше 140000 потому, что этот бизнес был выгодным. Думаю с водородными АЗС будет так же если нефть надумает расти в цене.
Недавно читал новость о том, что наши учёные изобрели новый сплав для топливных элементов который в два раза дешевле платины и при этом даёт большую эффективность топливных элементов.
Думаю у водородомобилей шансов стать транспортом будущего больше, чем у автомобилей на батарейках.

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+2
Зимин Владислав

Да Всё бы ОНО ничего и «машины катаются на метане который хранится в баках под давлением до 250 атм.» только вот свойства водорода и метана ЗДОРОВО отличаются...... в худшую сторону — метан как и ВСЕ углеводородные топлива имеет довольно узкие пределы взрываемости в смеси с воздухом — 5% —15%, а водород 4,1% — 75%!!! Отсюда вытекают ДВА последствия:
1. Все подземные паркинги, гаражи т.е. закрытые помещения в которых могут образовываться взрывоопасные концентрации и которые столь любимы сибаритами Старого света для автомобилей с топливными ячейками ТАБУ!
2. Для хлопцев, которые вместо слова МАМА, сразу после рождения начали вопить Аллах Акбар авто с водородом ПОДАРОК!.... отпадает необходимость гонять толпу по тротуарам — нужно только дождаться необходимой плотности жертв...
Самый дешевый вариант создания водородных АЗС это привязка их к существующим производствам химии, нефтехимии и нефтепереработки — там в обращении имеется водород и существует реальная перспектива интегрирования заправок в структуру этих производств..... только вот пойдут ли на это владельцы этих объектов..... с большой долей вероятности НЕТ — п.2 ох как РЕАЛЕН!
Ну и по Реальному расходу Toyota Mirai — он составляет НЕ  0,75, а 1,2 кг Н2 на 100км пробега — ВСЕ рекламные косяки справедливые для авто с ДВС справедливы и для авто с топливными ячейками!

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