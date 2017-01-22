Автомобиль-ужас из 3D-принтера: распечатал и продал

Автошедевр в стиле «румынского барокко» был оценен на аукционе Barrett-Jackson всего в 5500 долларов — автор едва ли окупил затраты на его изготовление…

Современное искусство не знает границ. Этот пошлый тезис в прямом смысле с блеском подтвердил американец румынского происхождения Иоан Флориа, ваяющий с помощью компьютера, жидкого металла и промышленного 3D-принтера всевозможные скульптуры, в том числе на базе автомобилей.

Представленный на фото образец — не что иное, как Ford Torino 1971 года выпуска, который художник (выпускник двух художественных школ, между прочим) снабдил новым, более выразительным платьем. В покрытых волдырями и рытвинами поверхностях непросто узнать исходное элегантное купе, его новый кузов скорее напоминает о декорациях к фильмам типа «Чужой» и «Нечто», повествующим об агрессивных инопланетных формах жизни.

Сам же Флориа объясняет свой творческий замысел куда более прозаическими материями: дескать, его скульптура олицетворяет единство ключевых технологий автопрома прошлого и нынешнего веков — конвейер, сделавший автомобиль по-настоящему массовым продуктом, и 3D-принтер, дающий поистине безграничные возможности по персонализации дизайна машин, что и продемонстрировал румынский скульптор.

Столь экстремальная кастомизация, впрочем, вряд ли получит широкое распространение — уж больно спорная она с эстетической точки зрения, не всякая психика выдержит. Появись такая машина на дороге — бед не оберешься, детей и беременных женщин придется от нее прятать. К счастью, ездить самостоятельно данный Torino не может, его удел — радовать своего владельца, так сказать, стационарно. Автомобиль был продан в среду 18 января на аукционе Barrett-Jackson всего за 5500 долларов — поверьте, при нынешних ценах на современное искусство в Америке это сущие копейки, особенно за скульптуру такого размера. Видимо, настоящее признание искусствоведами у Иоана Флориа еще впереди…

3D-принтеры, работающие с металлом, пока еще не получили широкого распространения в автомобильной промышленности, но экспериментируют с ними многие компании. Например, Audi уже изготовила с помощью 3D-принтера полноценный, ездящий автомобиль — правда, пока только в масштабе 1:2.

Фото: floreaart.com