Госдума решила присмотреться к повышенным штрафам в Москве и Санкт-Петербурге

В комитете по госстроительству и законодательству собираются создать рабочую группу, которая выяснит, правомерно ли собирать повышенные штрафы в этих городах. Четкой позиции на этот счет у депутатов пока нет.

Законопроект, отменяющий повышенные водительские штрафы, применяемые в Москве и Санкт-Петербурге, был внесен фракцией ЛДПР еще в августе 2016 года. Вчера его рассмотрели в думском комитете по госстроительству и законодательству и сначала решили отклонить, а после обсуждения — доработать и, возможно, поддержать.

Законопроект предлагает исключить из КоАПа нормы о повышенных штрафах за нарушение ПДД на территории Москвы и Санкт-Петербурга, введенные в 2011 году по инициативе столичных властей как противоречащие Конституции, так как перед законом все равны вне зависимости от проживания.

В частности, это касается санкции за остановку или стоянку в нарушение требований, установленных дорожными знаками или разметкой. По общему правилу штраф составляет 1,5 тыс. руб., а в Москве или Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб. (ч. 4–5 ст. 12.16 КоАП РФ). Аналогичные размеры штрафов с такой же разницей установлены за движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на ней, а также за нарушение правил движения транспорта в жилых зонах (ч. 1.1–1.2 ст. 12.17, ст. 12.28 КоАП РФ). За нарушение правил остановки или стоянки разница между штрафами для Москвы и Санкт-Петербурга и другими субъектами РФ еще более существенная: 2,5 тыс. руб. против 500 руб. (ч. 1, ч. 5 ст. 12.19 КоАП РФ).

Ранее ЛДПР пыталась оспорить эти санкции в Конституционном суде, однако там противоречий с Конституцией не увидели, а вот Всероссийский научно-исследовательский центр МВД позицию либерал-демократов поддержал. Ярослав Нилов, в частности, привел в пример Новую Москву: до того как она стала территорией столицы, там был один размер штрафов, когда статус территории изменился, они автоматически выросли, при этом больше ничего не поменялось. И логики в этом никакой нет, настаивает депутат.

Неожиданно поддержал позицию Нилова и первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков, сообщает «Коммерсантъ». Он отметил, что при всем уважении к решению Конституционного суда, если представить ситуацию, что повышенные штрафы отменят, это также не будет противоречить Конституции.

В результате глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников предложил никаких решений по законопроекту не принимать, поскольку «есть огромное количество неурегулированных вопросов», поэтому он предложил создать рабочую группу и представить более или менее согласованный текст».

Продолжаются споры о том, как следует наказывать за опасное вождение. Предлагается кроме штрафа в 5 тыс. рублей (пока не ввели) при выявлении повторного нарушения наказывать водителя жестче — обязательными работами, административным арестом или лишением прав на два года.

повторного нарушения наказывать водителя жестче — обязательными работами, административным арестом или лишением прав на два года. Депутаты решили отклонить законопроект об ужесточении наказания за выброс мусора из автомобиля, так как он конкурирует с уже имеющимися в кодексе составами административных правонарушений.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС