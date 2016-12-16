Новый Hyundai Solaris представят в России 6 февраля

Корейская фирма наконец-то определилась с датой дебюта второго поколения самого продаваемого в России автомобиля. «За рулем» постарается заполучить новинку одним из первых.

Представленный на фотографиях автомобиль — это не Солярис, а его китайская родственница Verna, которая отпраздновала премьеру в сентябре прошлого года на автосалоне в Чэнду. Дизайн нашего Соляриса, возможно, будет в точности повторять таковой у Верны, но не исключено, что российская машина все же получит кое-какие внешние и внутренние особенности.

Напомним, что колесная база у автомобиля нового поколения была увеличена с 2570 до 2600 мм, длина выросла с 4375 до 4380 мм. Гамма двигателей почти наверняка не изменится и по-прежнему будет состоять из двух бензиновых атмосферных агрегатов объемом 1,4 л (107 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), однако коробки передач, в том числе автоматические, могут на всех версиях Соляриса вслед за Верной стать 6-ступенчатыми.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге новую модель уже, скорее всего, уже производит и накапливает, чтобы после февральской премьеры не было дефицита: наладка конвейера происходила с 26 декабря до конца новогодних каникул.

Любопытно, что пока что ничего неизвестно о новом Kia Rio российской сборки, хотя внешность его корейского двойника уже тоже давно рассекречена.

Соляриса с кузовом хэтчбек в России, скорее всего, больше не будет, хотя в Китае эта модификация сохранилась.

По итогам продаж 2016 года Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем в России, хотя в конце года отечественная Лада Гранта продавалась лучше.

В начале этого года, не дожидаясь смены поколений, Hyundai подняла рублевые цены на некоторые модификации Соляриса.

В будущем Hyundai Solaris/Verna может получить гибридный силовой агрегат.

Фото: Hyundai, autohome.com.cn