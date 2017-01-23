Кроссовер Mercedes-Maybach: в 2019 году!

Британское издание Autocar пролило свет на полноразмерный SUV от люксового подразделения «трехлучевой звезды». Итак, действительно ли модель будет уникальной для Mercedes-Maybach, как предполагалось ранее?

На Детройтском автосалоне глава Mercedes-Benz Дитер Цетше косвенно подтвердил большой роскошный SUV от дивизиона Mercedes-Maybach, оставив возможные сроки появления конкурента Range Rover и Bentley Bentayga за рамками беседы. То, о чем умолчал мерседесовский топ-менеджер, озвучило издание Autocar.

Итак, автомобиль появится в 2019 году и будет стоить в районе 170 000 евро. Кроссовер, скорее всего, не станет уникальным продуктом для люксового подразделения, коим, например, является Mercedes-AMG GT, не имеющий аналогов в линейке «обычных» Мерседесов. В основу ляжет полноразмерник GLS следующего поколения (на фото современный автомобиль), дистанцирующийся от стандартной модификации визуальными «спецэффектами», повышающими статус в глазах целевой аудитории. Так, роскошный вариант может получить индивидуальное оформление передка, напоминающее «лицо» концепта Vision Mercedes-Maybach 6.

Удлиненная колесная база, обеспечивающая VIP-пассажирам почти что лимузинный простор, войдет в перечень наиболее заметных отличий, наряду с экстерьерными новшествами и королевской отделки интерьера. GLS будет доступен с тремя рядами кресел, но только не Майбах — он примет на борт четверых — максимум пятерых. Базовой, по-видимому, станет 4,0-литровая «битурбовосьмерка», агрегатированная с 9-ступенчатым автоматом, и пневматическая подвеска Air Body Control.

Впечатляющий концепткар Vision Mercedes-Maybach 6 , которого слегка напомнит серийный кроссовер, представили на Парижском автосалоне в прошлом году.

Кстати, ранее сообщалось о том, что паркетник Mercedes-Maybach Generation EQ

Фото: Mercedes-Benz