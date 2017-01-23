Clio-Франкенштейн: новый Renault Captur занялся маскировкой

Некий европеец не слишком удачно модифицировал универсал Renault Clio для вылазок на природу? Отнюдь! Перед вами кроссовер Captur следующего поколения!

Лидерство европейского Renault Captur (не путать с российской моделью Kaptur) в субкомпактном сегменте кажется незыблемым. Грациозный, истинно французский автомобиль появился в 2013 году и с тех пор без устали громит соперников: по итогам 2014-го и 2015-го кроссовер занимал первую строчку в статистке продаж и, судя по всему, минувший 2016 год он тоже запишет в свой актив. Преемник Captur появится лишь через несколько лет, но его уже готовят.

Автомобиль второго поколения находится на ранних стадиях тестирования и пока что пребывает в формате «мула». Носители агрегатов будущих моделей обычно безобразны и уродливы, но прототип Captur таким не назовешь, хотя он и не красавец. Тестовый экземпляр облачен в видоизмененную «скорлупу» универсала Renault Clio и со стороны выглядит этаким самодельным паркетником на базе товарного «сарая». Подробностей о его начинке пока что нет.

В ближайшее время на рынке появятся новые кроссоверы размерного класса B, например Kia Stonic и SEAT Arona, так что «новорожденному» Captur не придется скучать. Также в субкомпактный сегмент готовится высадка премиум-десанта в лице купеобразного BMW X2 на общей платформе с X1 и Mercedes-Benz GLA нового поколения.

Недавно в интернете появились изображения интерьера рестайлингового Renault Symbol

С 12 января российский офис Renault повысил рекомендованные цены. В частности, кроссовер Kaptur в базовой комплектации прибавил 20 тыс. рублей.

Фото: Motor1