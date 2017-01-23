Вин Дизель «слил» новый Dodge Challenger SRT Demon в интернет

То, что начиналось как акт вежливости, закончилось вероятной «утечкой» перспективного масл-кара Dodge во Всемирную сеть. На промо-видео, посвященном очередной части «Форсажа», Fast 8, фигурирует парочка Dodge, в которых наши западные коллеги увидели анонсированных ранее «Демонов».

В начале нынешнего года компания Dodge раззадорила аудиторию шокирующим событием: если вам мало Challenger SRT Hellcat, то дождитесь Нью-Йоркского автосалона в апреле и готовьтесь к пришествию еще более ультимативной модификации Demon! Пока производитель дразнит тизерными видео, коих в общей сложности будет 12, западные интернет-ресурсы небезосновательно предполагают, что автомобиль уже успел неофициально дебютировать.

«Форсажа»

На растиражированном видеоролике звездаВин Дизель благодарит съемочную группу, стоя на фоне двух серебристых Challenger, которые, очевидно, снимались в фильме. Может показаться, что это всего-навсего тюнинг-кары, если бы не ряд деталей. Во-первых, эмблемы на передних крыльях. Очертания логотипов как будто напоминают голову демона, которая фигурирует в официальных тизерах. Во-вторых, у автомобилей капоты с широкими воздухозаборниками и расширенные колесные арки. Эти особенности можно разглядеть на втором тизерном видео марки Dodge.

Кроме того, об экстремальном купе есть новые официальные сведения. Производитель обещает, что Demon сбросит около 90 кг массы. Монстр окажется мощнее Хэллкэта, оснащенного 707-сильным компрессорным мотором V8 объемом 6,2 л, однако его основное преимущество, судя по всему, будет заключаться в гармонии ездовых свойств: поговаривают об измененных настройках шасси и тормозах помощнее.

Стандартный Challenger SRT Hellcat столь быстр, что на прямой за ним угонится далеко не каждый спорткар. Отстают даже более молодые и совершенные «янки», например новейший Chevy Camaro ZL1.

Challenger SRT Hellcat Купе Dodge следующего поколения радикально изменится. По некоторым данным, он переедет на шасси Alfa Romeo Giulia, но появится только после 2020 года.

Фото, видео: youtube