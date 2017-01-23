Трамп вынужден донашивать лимузин Обамы

Концерн General Motors не успел подготовить к инаугурации сорок пятого президента США новый автомобиль. Торжественный парад Дональд Трамп принимал на Кадиллаке старого образца.

Президентский лимузин Барака Обамы

За годы правления Барака Хуссейна Обамы стиль автомобилей Cadillac заметно изменился, а седан DTS, на который внешне походит лимузин первого президента-афроамериканца, был снят с производства в 2011 году. Для сорок пятого по счету главы государства концерн General Motors начал заблаговременно разрабатывать новую машину, ее шпионские фотографии несколько раз попадали в интернет, однако к дате вступления Трампа в должность лимузин оказался не готов, и на инаугурации весь президентский кортеж состоял из старых машин.

По данным американских СМИ, финальные этапы разработки и приемка «броневика», внешне напоминающего нынешний флагман марки — Cadillac CT6, — займут еще примерно два месяца, после чего наконец Трамп сможет окончательно распрощаться с наследием Обамы. Производителю, разумеется, предстоит изготовить не одну машину, а целую партию уникальных лимузинов с максимальной степенью защиты, конструкция которых составляет государственную тайну. Поставщиком автомобилей сопровождения тоже является концерн GM — это спецверсии вседорожника Chevrolet Suburban.

Еще до вступления в должность президента Трамп не на шутку взбаламутил американский автопром: некоторые производители решили отказаться от строительства новых заводов в Мексике и объявили о миллиардных инвестициях в американскую экономику.

Фото: Cadillac