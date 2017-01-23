Трамп вынужден донашивать лимузин Обамы

За годы правления Барака Хуссейна Обамы стиль автомобилей Cadillac заметно изменился, а седан DTS, на который внешне походит лимузин первого президента-афроамериканца, был снят с производства в 2011 году. Для сорок пятого по счету главы государства концерн General Motors начал заблаговременно разрабатывать новую машину, ее шпионские фотографии несколько раз попадали в интернет, однако к дате вступления Трампа в должность лимузин оказался не готов, и на инаугурации весь президентский кортеж состоял из старых машин.
По данным американских СМИ, финальные этапы разработки и приемка «броневика», внешне напоминающего нынешний флагман марки — Cadillac CT6, — займут еще примерно два месяца, после чего наконец Трамп сможет окончательно распрощаться с наследием Обамы. Производителю, разумеется, предстоит изготовить не одну машину, а целую партию уникальных лимузинов с максимальной степенью защиты, конструкция которых составляет государственную тайну. Поставщиком автомобилей сопровождения тоже является концерн GM — это спецверсии вседорожника Chevrolet Suburban.
- Еще до вступления в должность президента Трамп не на шутку взбаламутил американский автопром: некоторые производители решили отказаться от строительства новых заводов в Мексике и объявили о миллиардных инвестициях в американскую экономику.
Фото: Cadillac