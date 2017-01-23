Росавтодор стремится ускорить появление беспилотников на федеральных трассах

В мае этого года в Подмосковье откроется полигон с различными типами дорожных покрытий для испытания беспилотных автомобилей. Там будут проходить проверку российские беспилотные грузовики, а полученные результаты помогут форсировать их запуск на отечественные дороги. Об этом заявил заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов.

В Федеральном дорожном агентстве считают, что результаты тестов беспилотных грузовых автомобилей позволят ускорить их запуск на федеральных дорогах страны. Площадкой для тестов станет экспериментальный полигон, построенный в подмосковной деревне Шахово девелоперским холдингом TIS по заказу транспортной компании Traft. В 2017 году там закончат испытания оборудования для беспилотного управления и будет совершен первый коммерческий рейс беспилотного грузовика, говорится в сообщении пресс-службы.

На Шаховском полигоне оборудованы специальные препятствия и зоны, моделирующие все дорожные ситуации, типы покрытий и даже движение по пересеченной местности. Предусмотрены три типа дорожного покрытия: идеальный новый асфальт с четкой разметкой, покрытие средней степени потертости с колеями, а также покрытие высокой степени износа с практически отсутствующей разметкой. Статичные и подвижные блоки разного размера и цвета будут имитировать дорожный трафик. Предусмотрена и полоса разгона для анализа работы системы экстренного торможения беспилотных автомобилей на скорости от 20 до 80 км/ч при различной степени загрузки фуры (от 5 до 100%).

Любопытно, что на полигоне можно программировать изменение ландшафта, что позволяет создать эффект непредсказуемой дорожной обстановки, как это бывает в реальной жизни.

Испытания фур с автопилотом на подмосковном полигоне станут частью национального проекта «Караван», участие в котором также принимает компания Traft. В планах перевозчика запустить движение беспилотников по маршруту Москва — Краснодарский край.

Кроме того, Росавтодор планирует в 2018 году запустить движение беспилотных грузовиков на участке трассы М-7 «Волга» (Казань — Набережные Челны).

А тем временем в Лондоне местные чиновники собираются испытывать беспилотные электрокары Nissan Leaf на дорогах общего пользования. Таким образом планируется изучить, как поведет себя система автономного управления в разнообразных городских условиях.

В прошлом году на развитие беспилотных технологий государство пообещало выделять производителям ежемесячно 1 млрд рублей, если они выполнят условия предоставления субсидий. Однако требования оказались настолько сложными, что им не смог соответствовать ни один производитель, и в результате деньги так и остались в бюджете. Пока российские компании КАМАЗ, НАМИ, «Волгабас» и «Соллерс» проводят разработки своими силами в надежде когда-нибудь вернуть вложенные средства.

Фото: КАМАЗ