Росавтодор стремится ускорить появление беспилотников на федеральных трассах

В мае этого года в Подмосковье откроется полигон с различными типами дорожных покрытий для испытания беспилотных автомобилей. Там будут проходить проверку российские беспилотные грузовики, а полученные результаты помогут форсировать их запуск на отечественные дороги. Об этом заявил заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов.

В Федеральном дорожном агентстве считают, что результаты тестов беспилотных грузовых автомобилей позволят ускорить их запуск на федеральных дорогах страны. Площадкой для тестов станет экспериментальный полигон, построенный в подмосковной деревне Шахово девелоперским холдингом TIS по заказу транспортной компании Traft. В 2017 году там закончат испытания оборудования для беспилотного управления и будет совершен первый коммерческий рейс беспилотного грузовика, говорится в сообщении пресс-службы.

На Шаховском полигоне оборудованы специальные препятствия и зоны, моделирующие все дорожные ситуации, типы покрытий и даже движение по пересеченной местности. Предусмотрены три типа дорожного покрытия: идеальный новый асфальт с четкой разметкой, покрытие средней степени потертости с колеями, а также покрытие высокой степени износа с практически отсутствующей разметкой. Статичные и подвижные блоки разного размера и цвета будут имитировать дорожный трафик. Предусмотрена и полоса разгона для анализа работы системы экстренного торможения беспилотных автомобилей на скорости от 20 до 80 км/ч при различной степени загрузки фуры (от 5 до 100%).

Любопытно, что на полигоне можно программировать изменение ландшафта, что позволяет создать эффект непредсказуемой дорожной обстановки, как это бывает в реальной жизни.

Испытания фур с автопилотом на подмосковном полигоне станут частью национального проекта «Караван», участие в котором также принимает компания Traft. В планах перевозчика запустить движение беспилотников по маршруту Москва — Краснодарский край.

Кроме того, Росавтодор планирует в 2018 году запустить движение беспилотных грузовиков на участке трассы М-7 «Волга» (Казань — Набережные Челны).

  • А тем временем в Лондоне местные чиновники собираются испытывать беспилотные электрокары Nissan Leaf на дорогах общего пользования. Таким образом планируется изучить, как поведет себя система автономного управления в разнообразных городских условиях.
  • В прошлом году на развитие беспилотных технологий государство пообещало выделять производителям ежемесячно 1 млрд рублей, если они выполнят условия предоставления субсидий. Однако требования оказались настолько сложными, что им не смог соответствовать ни один производитель, и в результате деньги так и остались в бюджете. Пока российские компании КАМАЗ, НАМИ, «Волгабас» и «Соллерс» проводят разработки своими силами в надежде когда-нибудь вернуть вложенные средства.

Фото: КАМАЗ

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Комментарии (1)

Кошмар какой то ,когда же адекватных чиновников наберут? Или эти напоследок перед уходом нагадить хотят? Дорог нет ,инфраструктуры нет,экономики нет,а прожектов больше чем на западе,но без денег. На 12 млрд в год сколько можно отремонтировать дорог? Или ротенбергам подарить вместо плутона.

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