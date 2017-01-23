На прошлой неделе российское представительство Subaru объявило о том, что кроссовер Forester и универсал Outback 2017 года получили спасательные модули ЭРА-ГЛОНАСС, тогда как Subaru XV продается пока без этого эпохального для нашего рынка устройства. Это значит, что в ближайшее время дилеры будут продавать прошлогодние «икс-вишки», а системой ЭРА-ГЛОНАСС оснастят кроссовер третьего поколения, который дебютирует 7 марта в Женеве.
Сегодня производитель опубликовал первый тизер новинки, из которого очевидно, что серийный автомобиль практически в точности будет повторять прошлогодний XV Concept, а представление о передке кроссовера можно сделать по Импрезе пятого поколения, представленного в марте 2016 года на автосалоне в Нью-Йорке. Как и Impreza, новый XV построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). Кроссовер третьего поколения станет чуть крупнее предшественника: колесная база вырастет с 2635 до 2670 мм, длина — с 4450 до 4520 мм. Как изменится клиренс, пока неизвестно, но будем надеяться, что он хотя бы не уменьшится с нынешних внушительных 220 мм.
Попробуем угадать и силовой агрегат для машин российской спецификации: 150-сильный 2,0-литровый атмосферный бензиновый оппозитник с непосредственным впрыском топлива, состыкованный с вариатором Lineartronic.
На данный момент Subaru XV сильно проигрывает в популярности более крупному Форестеру — локомотиву продаж японской марки в России: в 2016 году дилеры реализовали 3979 «фориков» и только 475 «икс-вишек». Универсал Outback также пока успешнее компактного кроссовера: в прошлом году он привлек 1176 россиян.
Смена поколений, безусловно, подхлестнет спрос на XV, но резкого скачка продаж ждать не стоит, ведь для своего класса автомобиль слишком дорог (на данный момент — от 1 599 900 рублей), и новая модель точно дешевле не будет.
- Осенью прошлого года Subaru показала концепт Viziv-7 SUV, который скоро превратится в серийный флагманский 7-местный кроссовер и почти наверняка появится в России.
Фото: Subaru