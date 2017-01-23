Японский автопроизводитель сообщил, что премьера третьего поколения компактного кроссовера XV состоится на Женевском автосалоне. Косвенные улики указывают на то, что новинка оперативно появится на российском рынке.

На прошлой неделе российское представительство Subaru объявило о том, что кроссовер Forester и универсал Outback 2017 года получили спасательные модули ЭРА-ГЛОНАСС, тогда как Subaru XV продается пока без этого эпохального для нашего рынка устройства. Это значит, что в ближайшее время дилеры будут продавать прошлогодние «икс-вишки», а системой ЭРА-ГЛОНАСС оснастят кроссовер третьего поколения, который дебютирует 7 марта в Женеве.

Сегодня производитель опубликовал первый тизер новинки, из которого очевидно, что серийный автомобиль практически в точности будет повторять прошлогодний XV Concept, а представление о передке кроссовера можно сделать по Импрезе пятого поколения, представленного в марте 2016 года на автосалоне в Нью-Йорке. Как и Impreza, новый XV построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). Кроссовер третьего поколения станет чуть крупнее предшественника: колесная база вырастет с 2635 до 2670 мм, длина — с 4450 до 4520 мм. Как изменится клиренс, пока неизвестно, но будем надеяться, что он хотя бы не уменьшится с нынешних внушительных 220 мм.

Попробуем угадать и силовой агрегат для машин российской спецификации: 150-сильный 2,0-литровый атмосферный бензиновый оппозитник с непосредственным впрыском топлива, состыкованный с вариатором Lineartronic.

На данный момент Subaru XV сильно проигрывает в популярности более крупному Форестеру — локомотиву продаж японской марки в России: в 2016 году дилеры реализовали 3979 «фориков» и только 475 «икс-вишек». Универсал Outback также пока успешнее компактного кроссовера: в прошлом году он привлек 1176 россиян.

Смена поколений, безусловно, подхлестнет спрос на XV, но резкого скачка продаж ждать не стоит, ведь для своего класса автомобиль слишком дорог (на данный момент — от 1 599 900 рублей), и новая модель точно дешевле не будет.

Осенью прошлого года Subaru показала концепт Viziv-7 SUV, который скоро превратится в серийный флагманский 7-местный кроссовер и почти наверняка появится в России.

Фото: Subaru