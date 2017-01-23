Kia Sorento Prime оснащается новым бензиновым мотором

Кроме нового двигателя 2.4 GDI мощностью 188 л.с. кроссовер 2017 модельного года отличает система ЭРА-ГЛОНАСС. Но это далеко не все изменения, которые претерпела модель в этом году.

В России стартовали продажи Kia Sorento Prime 2017 модельного года. Автомобиль получил ряд новшеств, самым значимым из которых стал новый бензиновый мотор 2.4 GDI мощностью 188 л.с. Кроссовер предложат в новой базовой комплектации Comfort, а также в более продвинутой Luxe. Ранее для модели были доступны два двигателя: дизельный 2.2 CRDi (200 л.с.) и бензиновый V6 3.3 MPI (250 л.с.). Новый мотор, как и остальные, агрегатируется 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Теперь автомобиль доступен в пяти версиях: Comfort, Luxe, Prestige, Premium и GT Line. Новая комплектация Comfort по цене 2 134 900 рублей с бензиновым двигателем 2.4 GDI стала базовой для данной модели. Уже в этой версии автомобиль имеет кожаный салон и оснащен пакетом «Теплые опции», включающим обогрев руля, передних и крайних задних сидений, ветрового стекла и боковых зеркал. На Kia Sorento Prime установлены 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, 7-дюймовая навигационная система, автомобиль оснащен системой выбора режима движения, датчиком уровня омывающей жидкости и камерой заднего вида. За безопасность отвечают: ABS, система курсовой устойчивости, ассистент экстренного торможения, ассистент старта на подъеме, интегрированная система активного управления, система предупреждения об экстренном торможении, а также система управления тягой в поворотах.

Автомобили в комплектации Luxe с двигателем 2.4 GDI предлагают за 2 224 900 рублей, а с дизельным 2.2 CRDi — за 2 344 900 рублей. Начиная с данного уровня оснащения кроссоверы 2017 модельного года получили светодиодные задние фонари и накладки на пороги с подсветкой, систему бесключевого доступа, современную приборную панель Supervision и датчик дождя. Комплектация Premium (2 664 900 рублей с двигателем 2.2 CRDi и двигателем 3.3 MPI), включая исполнение GT Line для автомобилей с двигателем V6 3.3 MPI (2 714 900 рублей), имеет теперь функцию Bluetooth с голосовым управлением и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Самая насыщенная комплектация — GT Line — обойдется в 2 714 900 рублей. Для всех комплектаций стала доступна система мониторинга давления в шинах, а с 2017 модельного года все автомобили оснащены системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Sorento Prime продается на российском рынке параллельно с первым поколением модели. Оба автомобиля выпускают на мощностях калининградского завода «Автотор».

Продажи Kia Sorento Prime нового поколения стартовали 1 июля 2015 года.

Фото: Kia