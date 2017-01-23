Водители вытащили уснувшего таксиста из горящей машины

Сильно уставший после рабочей смены таксист заснул прямо в машине, припаркованной на обочине. Каким-то образом автомобиль загорелся, спастись бедолаге помогло лишь неравнодушие проезжавших мимо водителей.

Рано утром 22 декабря вблизи аэропорта Кольцово загорелся автомобиль, внутри которого находился заснувший водитель. Проезжавшие мимо автомобилисты обратили внимание на иномарку Renault Logan с шашечками такси, которая стояла на обочине, охваченная пламенем. Они не растерялись и бросились на помощь, но, чтобы спасти мужчину, пришлось выбить стекла, так как двери машины оказались заблокированными. Видео происшествия, правда, в очень плохом качестве, попало на youtube.

Прибывшие на место пожарные быстро локализовали огонь, однако автомобиль не подлежит восстановлению. Отравившегося угарным газом таксиста доставили в больницу.

Видео: youtube