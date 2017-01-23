Водители вытащили уснувшего таксиста из горящей машины

Рано утром 22 декабря вблизи аэропорта Кольцово загорелся автомобиль, внутри которого находился заснувший водитель. Проезжавшие мимо автомобилисты обратили внимание на иномарку Renault Logan с шашечками такси, которая стояла на обочине, охваченная пламенем. Они не растерялись и бросились на помощь, но, чтобы спасти мужчину, пришлось выбить стекла, так как двери машины оказались заблокированными. Видео происшествия, правда, в очень плохом качестве, попало на youtube.
Прибывшие на место пожарные быстро локализовали огонь, однако автомобиль не подлежит восстановлению. Отравившегося угарным газом таксиста доставили в больницу.
Видео: youtube