Фонд перспективных исследований (ФПИ) объявил конкурс на создание компактного летательного аппарата с вертикальным взлетом. Одно из ключевых требований: управлять аэрокаром должно быть так же просто, как легковой машиной.

ФПИ учрежден в 2012 году с подачи Владимира Путина и поддерживает широкий круг отечественных исследований в области инновационных технологий военного, специального и двойного назначения. Аэрокар предполагается использовать, прежде всего, в транспортно-санитарных операциях в районах без развитой аэродромной сети, в том числе в регионах со слабо развитой дорожной инфраструктурой.

Курирующий конкурс эксперт фонда Ян Чибисов так прокомментировал суть проекта, его слова цитирует агентство РИА Новости:

«Нам нужен „летающий автомобиль“ — по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача».

С требованиями к аэромобилю можно ознакомиться на официальном сайте фонда, там, в частности, говорится о том, что к рассмотрению не принимаются аппараты, использующие несущий ротор при горизонтальном крейсерском полете, то есть всевозможные вертолеты находятся в буквальном смысле в пролете. В то же время подчеркивается, что размер взлетно-посадочной площадки аппарата не должен превышать 50×50 м. Требуемая грузоподъемность — от 100 до 1000 кг, обязательно наличие автоматической системы аварийного спасения парашютного типа.

Всевозможные Кулибины-самоучки и изобретатели-самородки ФПИ не интересуют — к конкурсу приглашаются только сертифицированные научные учреждения. Заявки принимаются до 3 марта, 5 мая будут подведены итоги и объявлены победители — их может быть несколько, лишь бы проекты были достойные. В виде приза фонд выделит 3 млн рублей на постройку опытного образца. В дальнейшем ФПИ представит программу по испытаниям аэромобиля.

Аэромобили — очень перспективная тема, которая стоит на повестке дня как у авиационных (Airbus), так и автомобильных (Toyota) компаний. Личные миллиарды в разработку компактных летательных аппаратов с вертикальным взлетом инвестирует также один из богатейших людей планеты — Ларри Пейдж, сооснователь корпорации Google.

Фото: terrafugia.com