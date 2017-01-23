В России разработают летающий автомобиль — деньги уже зарезервированы

Фонд перспективных исследований (ФПИ) объявил конкурс на создание компактного летательного аппарата с вертикальным взлетом. Одно из ключевых требований: управлять аэрокаром должно быть так же просто, как легковой машиной.

ФПИ учрежден в 2012 году с подачи Владимира Путина и поддерживает широкий круг отечественных исследований в области инновационных технологий военного, специального и двойного назначения. Аэрокар предполагается использовать, прежде всего, в транспортно-санитарных операциях в районах без развитой аэродромной сети, в том числе в регионах со слабо развитой дорожной инфраструктурой.

Курирующий конкурс эксперт фонда Ян Чибисов так прокомментировал суть проекта, его слова цитирует агентство РИА Новости:

«Нам нужен „летающий автомобиль“ — по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача».

С требованиями к аэромобилю можно ознакомиться на официальном сайте фонда, там, в частности, говорится о том, что к рассмотрению не принимаются аппараты, использующие несущий ротор при горизонтальном крейсерском полете, то есть всевозможные вертолеты находятся в буквальном смысле в пролете. В то же время подчеркивается, что размер взлетно-посадочной площадки аппарата не должен превышать 50×50 м. Требуемая грузоподъемность — от 100 до 1000 кг, обязательно наличие автоматической системы аварийного спасения парашютного типа.

Всевозможные Кулибины-самоучки и изобретатели-самородки ФПИ не интересуют — к конкурсу приглашаются только сертифицированные научные учреждения. Заявки принимаются до 3 марта, 5 мая будут подведены итоги и объявлены победители — их может быть несколько, лишь бы проекты были достойные. В виде приза фонд выделит 3 млн рублей на постройку опытного образца. В дальнейшем ФПИ представит программу по испытаниям аэромобиля.

  • Аэромобили — очень перспективная тема, которая стоит на повестке дня как у авиационных (Airbus), так и автомобильных (Toyota) компаний. Личные миллиарды в разработку компактных летательных аппаратов с вертикальным взлетом инвестирует также один из богатейших людей планеты — Ларри Пейдж, сооснователь корпорации Google.

Фото: terrafugia.com

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Комментарии (14)

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смеюсь и плАчу

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0

Добавлю про автомобиле-самолёты:
кроме всё той же проблемы неэффективности привода и для езды, и для полёта, останутся проблемы массы. Нечто, способное, не разваливаясь, ездить по дорогам, всегда будет слишком тяжёлым для полёта. Ну и — размер. Невозможно обеспечить нужную обтекаемость в автомобильных размерах.

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0

Оставив в стороне вопрос безусловного распила — напишу о летающих автомобилях вообще. Это абсолютно гнилая идея, объяснимая только неграмотностью создателей.

Объясняю: идеальное, без сопротивления, движение оставляет среду после себя в том же состоянии, что было до. Именно так происходило бы в идеальном газе, если бы он существовал.
Из этого простого термодинамического соображения следует, что скорость отбрасываемой струи для летающего аппарата должна быть примерно равна скорости полёта. С учётом того, что потери всё же есть, несколько выше скорости полёта. Именно потому для небольших скоростей используют винтовые самолёты, а для больших — реактивные.

Так вот, для вертикального взлёта вертикальная скорость близка к нулю. И скорость отбрасываемого потока должна быть как можно ниже. Обеспечить при этом нужную тягу можно только и исключительно за счёт увеличения площади струи. Получаем — вертолёт. Именно потому у него винт большой.

Все конструкции с малой площадью винта (винтов) будут «зажигалками», крайне неэффективными на этапе вертикального взлёта (посадки). Что и наблюдается, как на всяких проектах летающих автомобилей, так и конвертопланов (вплоть до V-22 Osprey) и тем более самолётов вертикального взлёта вроде харриера или нашего «военно-морского огурца».

В то же время площадь струи даже у неэффективного ради компактности вертикально взлетающего аппарата струя слишком медленная для эффективного горизонтального полёта. Так что ничего, кроме «морской свинки», не имеющей отношения ни к морю, ни к свиньям — не получится. Никогда. Ну, или хотя бы до применения антигравитаторов.

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0

Вы все смейтесь,а не понимаете,что на сегодняшний день первоочередная задача для страны-создание летающего автомобиля!
Все остальные проблемы транспорта и всего народа решены.

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+1

Короче новых дорог нам не видать и старые латать перестанут. Этот пепелац автотаз слепит?

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0
zigzag

Наверно, а гравицапу — Роснано)))

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-1

вроде не 1 апреля:)

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+2

Опять старая сказка Г.Х.Андерсена про новое платье короля на новый лад.Про нанотехнологии что то нет упоминания.

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+2

Непонятно зачем воткнули фото словацкого AeroMobil. Он здесь вообще ни к месту. Концепция разрабатываемого отечественного будет абсолютно иная. Цитата: «конкурс на создание компактного летательного аппарата с ВЕРТИКАЛЬНЫМ взлетом.»

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+1
Безымянный

Прежде чем возмущаться, изучите тему. Источник фото указан в конце заметки, это проект электрического массового аэромобиля TF-X с ВЕРТИКАЛЬНЫМ взлетом от компании Terrafugia.

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0

Шел 2017 год...
В России решили заново изобрести вертолет и дирижабль.
Деньги уже зарезервированы и даже потрачены.

Осталось придумать, как дешевле приделать к Весте пару десятков наполненных гелием баллонов от метеозондов или несущий винт от вертолета Ми-4:))))

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-7

«Летающие автомобили» по-русски превратятся в «улетевшие деньги»...
Больше, видимо, некуда инвестировать... только в самые высоко-рисковые «проекты» осталось запихнуть государственный бюджет...

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-5

«Кулибины» и «самородки», значит, побоку... Ну и ухнут снова деньги в чёрную дыру — Ё — мобиль, нанотехнологии... продолжение следует. Привлекать светлые головы просто невыгодно.
Плюс к тому — лучше уж, ИМХО, разработать надёжный и в меру бюджетный НЕлетающий автомобиль для своих граждан, а то как в анекдоте коммунизм собрались строить при развалившемся коровнике.

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-7

Чего только в России не придумают, чтобы не строить дороги.

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-6