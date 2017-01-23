Автомобили загрязняют воздух в городах больше, чем предприятия

Если раньше воздух в крупных городах загрязняли, в основном, предприятия, то теперь до 80% вредных выбросов приходится именно на автомобили. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор признал автотранспорт главным загрязнителем воздуха в городах, сообщила глава службы Анна Попова на съезде «Единой России».

«Что касается атмосферного воздуха, здесь тоже есть позитивные изменения, и мы их видим, в последние пять лет процент несоответствия требованиям снижается. Но мы видим и другое: если раньше основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха был вкладом предприятий, то сегодня до 80% в крупных городах — это вклад автотранспорта», — передает ее слова РИА Новости.

Промышленные предприятия потеряли лидерство в рейтинге загрязнителей городов, потому что в мегаполисах, например, в Санкт-Петербурге и Москве, они вынесены за пределы города. Однако есть и исключения среди городов — в основном это зоны промышленных агломераций.

В Минприроды также отмечают, что резкое увеличение количества автомобилей в крупных городах помогло «лидерству» автотранспорта в вопросе загрязнения воздуха. Особенно это касается Москвы: на нее приходится более четверти (25,4%) всех выбросов загрязняющих веществ от автомобилей Центрального федерального округа (919,2 тыс. из 3620,6 тыс. тонн), а вместе с выбросами автотранспорта Московской области выбросы столичного региона составляют 46,7% всех автотранспортных выбросов ЦФО, сообщает «Коммерсантъ».

Нивелировать вредное воздействие автомобилей на окружающую среду власти пытаются, повышая требования к экологическому классу топлива и двигателей, развивая дорожную инфраструктуру и общественный транспорт, вводя платную парковку и повышая цены на парковку в центре городов.

До 80 фунтов стерлингов может составить с февраля штраф в Лондоне за стоянку автомобилей с работающим двигателем. Следить за нарушителями и выписывать им предписания будут бригады «воздушных маршалов». Таким образом местные власти собираются бороться за улучшение экологии в городе.

Немецкие ученые замерили содержание окислов азота в салоне автомобиля при езде по городу и автобану, и выяснилось, что водители и пассажиры подвергаются воздействию концентрации, значительно превышающей допустимый показатель токсичности в 40 мкг/куб. м.



Фото: en.publika.md