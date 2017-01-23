Автомобили загрязняют воздух в городах больше, чем предприятия

Если раньше воздух в крупных городах загрязняли, в основном, предприятия, то теперь до 80% вредных выбросов приходится именно на автомобили. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор признал автотранспорт главным загрязнителем воздуха в городах, сообщила глава службы Анна Попова на съезде «Единой России».

«Что касается атмосферного воздуха, здесь тоже есть позитивные изменения, и мы их видим, в последние пять лет процент несоответствия требованиям снижается. Но мы видим и другое: если раньше основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха был вкладом предприятий, то сегодня до 80% в крупных городах — это вклад автотранспорта», — передает ее слова РИА Новости.

Промышленные предприятия потеряли лидерство в рейтинге загрязнителей городов, потому что в мегаполисах, например, в Санкт-Петербурге и Москве, они вынесены за пределы города. Однако есть и исключения среди городов — в основном это зоны промышленных агломераций.

В Минприроды также отмечают, что резкое увеличение количества автомобилей в крупных городах помогло «лидерству» автотранспорта в вопросе загрязнения воздуха. Особенно это касается Москвы: на нее приходится более четверти (25,4%) всех выбросов загрязняющих веществ от автомобилей Центрального федерального округа (919,2 тыс. из 3620,6 тыс. тонн), а вместе с выбросами автотранспорта Московской области выбросы столичного региона составляют 46,7% всех автотранспортных выбросов ЦФО, сообщает «Коммерсантъ».

Нивелировать вредное воздействие автомобилей на окружающую среду власти пытаются, повышая требования к экологическому классу топлива и двигателей, развивая дорожную инфраструктуру и общественный транспорт, вводя платную парковку и повышая цены на парковку в центре городов.

  • До 80 фунтов стерлингов может составить с февраля штраф в Лондоне за стоянку автомобилей с работающим двигателем. Следить за нарушителями и выписывать им предписания будут бригады «воздушных маршалов». Таким образом местные власти собираются бороться за улучшение экологии в городе.
  • Немецкие ученые замерили содержание окислов азота в салоне автомобиля при езде по городу и автобану, и выяснилось, что водители и пассажиры подвергаются воздействию концентрации, значительно превышающей допустимый показатель токсичности в 40 мкг/куб. м. 

Фото: en.publika.md

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Комментарии (11)

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Именно поэтому будет введен запрет на дизельные легковые автомобили в крупных городах.
Дизельные ДВС выделяют слишком много NO2 и мелких частиц сажи PM2.5s.
В одном только Лондоне каждый год умирает преждевременно ~9500 человек именно по этой причине.
King’s College London:
ссылка

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0

Статистика — опасная штука! Прям как бухгалтерия. Что захотел, то и получил.

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0

А немецкий министр экономики в прошлом году говорил что на долю автотранспорта лишь 20% приходится. Хотя о чём это я — какая у немчуры промышленность и какая у нас осталась...
А вообще чинушам, навроде Поповой, по российским городам бы проехаться, прежде чем этот бред нести, люди её быстренько на «свежий» воздух от предприятий выведут. Я вот не выходя из дома знаю с какой стороны ветер дует — специфическая вонь практически с любой стороны. И автомобили здесь не при чём.

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0

Готовят очередное новое повышение для автолюбителей — и к бабке не ходи:)

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+3

Все правильно...Машины работают, а предприятия нет. От этого и вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
Почему на съездах Единой России не обсуждаются вопросы не работающих предприятий по всей России?
Сели на шею автомобилистов и ноги свесили.

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+3

Роспотребнадзор сказал автомобили, значит автомобили! Я смотрю теперь в эту сторону работать начали, ну-ну, ждем «новых» решений ))

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+3

" повышая требования к экологическому классу топлива"-скромно так:))))

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+1

ИКС-1 для подбора оптимального состава рабочей смеси в автомобильных карбюраторных двигателях внутреннего сгорания. рекомендую ссылка/ доставка быстрая

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0

...поэтому надо вводить платную парковку вообще везде, а людей, (кроме сотрудников роспотребпозора и депутан госдуры, конечно же) обязать дышать через раз, дабы не загрязняли:)

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-5
Каплан Илья

говорят на гос.службе многие курить бросили ... уже легче

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0
Александр П

Да, только теперь ещё мозг чтобы у них начал думать в нужном направлении и ваще крастота

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0