Правительство хочет повысить штрафы за нарушения проезда пешеходных переходов

Речь идет об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и велосипедистам. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предлагающий повысить штраф за нарушение требований ПДД уступить дорогу пешеходам и велосипедистам с 1500 до 2500 рублей. Данный документ об изменениях в статью 12.18 КоАП внесен МВД во исполнение мартовских поручений президента.

В пояснении к нему говорится, что усиление административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения (кроме автомобилистов) обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом ДТП на пешеходных переходах. За 12 месяцев 2015 года на «зебрах» произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года — 19 392 происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человека.

ГИБДД, РСА и центр «Движение без опасности» проводят социальную кампанию под названием «Пешеходный переход», рассказывающую о взаимодействии пешеходов и водителей. Озвучивает симпатичные ролики всеми любимый артист Михаил Боярский.

Осенью прошлого года в орловском управлении ГИБДД создали специальные «пешеходные группы» инспекторов, которые отлавливали и штрафовали пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах. Поначалу деятельность инспекторов вызвала искреннее недоумение пешеходов, которые привыкли, что на дороге инспекторы их не видят, интересуясь исключительно водителями.



Фото: Стоян Васев/ТАСС