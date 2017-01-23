Правительство хочет повысить штрафы за нарушения проезда пешеходных переходов

Речь идет об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и велосипедистам. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предлагающий повысить штраф за нарушение требований ПДД уступить дорогу пешеходам и велосипедистам с 1500 до 2500 рублей. Данный документ об изменениях в статью 12.18 КоАП внесен МВД во исполнение мартовских поручений президента.

В пояснении к нему говорится, что усиление административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения (кроме автомобилистов) обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом ДТП на пешеходных переходах. За 12 месяцев 2015 года на «зебрах» произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года — 19 392 происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человека.

  • ГИБДД, РСА и центр «Движение без опасности» проводят социальную кампанию под названием «Пешеходный переход», рассказывающую о взаимодействии пешеходов и водителей. Озвучивает симпатичные ролики всеми любимый артист Михаил Боярский.
  • Осенью прошлого года в орловском управлении ГИБДД создали специальные «пешеходные группы» инспекторов, которые отлавливали и штрафовали пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах. Поначалу деятельность инспекторов вызвала искреннее недоумение пешеходов, которые привыкли, что на дороге инспекторы их не видят, интересуясь исключительно водителями.

Фото: Стоян Васев/ТАСС

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Комментарии (9)

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Неужели в правительстве совсем безмозглые сидят? Да хоть миллион сделают штраф это ничего не изменит

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0

Мало просят. Я б тысяч двести зарядил.

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0

уберите зебры и сделайте подземные переходы, господа dubinogolovye министры! а то скоро из-за зебр вообще будет не проехать.

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0

Добрый день. А кто-нибудь в курсе почему перестал работать rss на сайте?

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0

В многих случаях пешеходы сами виноваты, идут напролом, не глядя, а по правилам должны убедится, что им ничего не угрожает.

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+2

Чо они стесняются?

Надо уж скопом все штрафы в 10 раз повысить и обязать каждого гражданина РФ платить их еженедельно вне зависимости от факта совершения/не совершения нарушений и наличия/отсутствия автомобиля.

Бедные законотвари: валюта дорогая, а яхту и пять квартир за бугром надо на что-то содержать...

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+1

Ну теперь гайцы активнее будут пытаться разводить по 13.1 ПДД РФ

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+5

ну,и заодно и для пешеходов пусть повысят-что мелочиться:)

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+9
NOY

Пешехода попробуй поймай. Одно время водителям за нарушение выписывали штрафы за неправильный переход улицы, план по пешеходам надо было выполнять.

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+1