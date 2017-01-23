Росстат посчитал, насколько снизилось производство автомобилей в РФ в 2016 году

Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные по промышленному производству в нашей стране в 2016 году. При общем росте в 1,1% автомобильный сектор просел на 7,4%.

Несмотря на запуск в нашей стране нескольких новых массовых моделей автомобилей, например, кроссоверов Hyundai Creta и Renault Kaptur, объем производства легковых машин в 2016 году по сравнению с 2015-м снизился на 7,4%, до 1,1 млн единиц. Выпуск грузовиков при этом, наоборот, вырос — на 6,9%, до 137 тыс. единиц (в эту же цифру входят изделия типа шасси). В плюсе и автобусы: их производство в прошлом году увеличилось сразу на 18,6%, до 43 200 штук — немалая заслуга в этом московских властей, интенсивно обновляющих муниципальный автопарк.

Также в 2016 году Россия изготовила 892 тыс. велосипедов — на 24,1% меньше, чем годом ранее. Заметно выросло (на 16,1%) число выпущенных тракторов, хотя в сравнении с масштабами страны цифра по-прежнему мизерная — всего 6400 единиц.

Объем выпущенного автомобильного бензина в прошлом году вырос на 1,9%, до 40 млн тонн, производство дизельного топлива увеличилось на 0,2%, до 76,2 млн тонн.

Познакомиться с прочими достижениями и неудачами народного хозяйства можно на официальном сайте Росстата.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2016 году упали на 11%, до 1,4 млн штук. Подробности — в обзоре «За рулем».

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС