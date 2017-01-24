Mazda CX-5 примет на борт семерых

До конца текущего года на японском рынке дебютирует длиннобазная версия кроссовера Mazda CX-5. Учитывая современные тенденции, она определенно появится и в других точках планеты.

Volkswagen Tiguan с увеличенной колесной базой (в Европе он будет называться Allspace), который показали на мотор-шоу в Детройте, явно спровоцирует моду на растянутые компактные паркетники. И пусть творение немецкой марки не кажется вам чудачеством или редким примером — BlogLiveDoor сообщает, что тропой «вольфсбургца» отправится Mazda CX-5.

Оговоримся сразу, каких-либо подробностей о готовящемся паркетнике пока что не наблюдается. Очевидно увеличение колесной базы, которая, кстати, у стандартной Mazda чуть больше, чем у базового Фольксвагена: 2700 мм против 2681 мм. Гамма двигателей, по всей видимости, не изменится — как и пятиместная версия, «такса» получит бензиновые атмосферные агрегаты объемом 2,0 и 2,5 л, а также турбодизель «два и два».

Первым рынком для удлиненной CX-5 станет Япония, но мы не сомневаемся, что автомобиль появится в Штатах и доберется до Старого Света.

Кстати, новая Mazda CX-5, представленная в конце прошлого года, сначала поступит в продажу в Японии, а затем выйдет на остальные рынки.

Mazda CX-5, На Токийской выставке маздовцы показали кроссоверы CX- 3 и CX-5 с рядом доработок, среди которых наиболее заметные — аэродинамические обвесы.

Фото: Mazda