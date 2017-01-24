Динамику Range Rover Sport SVR проверили в необычных условиях

Компания Land Rover решила узнать, насколько резвым окажется супервседорожник Range Rover SVR до сотни… в грязи и на других покрытиях!

Где происходят заводские замеры динамики автомобилей? Странный вопрос — разумеется, на асфальте и при «идеальных условиях»! Учитывая это обстоятельство, информация компании Land Rover о динамических возможностях могучего Range Rover Sport SVR, можно сказать, уникальна!

Британцы замерили время разгона монстра с 550-сильной компрессорной «восьмеркой» объемом 5,0 л на покрытиях с низким коэффициентом сцепления. Автомобиль был обут во всесезонные шины Michelin размерностью 275/45 R21, а подспорьем при данных обстоятельствах стала система адаптации бортовой электроники под разные типы покрытия Terrain Response 2.

Для замеров на траве, гравии и снегу использовался режим Grass, Gravel and Snow. Результат на первых двух типах поверхности получился очень близкий — 5,5 и 5,3 с соответственно, а вот в снегах Северной Швеции автомобилю, ясное дело, пришлось попотеть: 11,3 с. Спринт в грязи среди красот Южного Уэльса (в Terrain Response 2 установлена одноименная программа, дорожный просвет увеличен) занял 6,5 с, а рывок по песчаному пляжу при выборе режима Sand уложился в 5,5 с. Напомним, что на асфальте и с активированной настройкой Dynamic супервседорожник Range Rover Sport SVR ускоряется за 4,7 с.

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Тюнинг-ателье Overfinch

Фото: Land Rover