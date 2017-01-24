От восхода до заката: что японцы делают с Роллс-Ройсом

В самодостаточности автомобилей Rolls-Royce нет и не может быть никаких сомнений, но у некоторых «греховные» мысли все-таки проскакивают. И тогда на помощь приходят тюнинг-ателье вроде японской конторы Wald International.

Одна часть аудитории, восхищенная творением Wald, отвесит тюнерам истинно японский поклон, а другая немедленно внесет их в расстрельные списки за «непозволительный акт». Мы же приведем факты. Доработкам подвергли кабриолет Rolls-Royce Dawn, вероятно, один из последних автомобилей на планете, который нуждается в сторонних апгрейдах. Все модификации сфокусированы на экстерьере, техническая сторона не затронута. Передок автомобиля переиначен — «маска» дополнена L-образными воздухозаборниками и центральным воздухозаборником увеличенного размера. По порогам протянулись накладки прихотливого дизайна. Прошлись японцы и по заднему бамперу, оформив его в общей стилистике других элементов нижнего периметра кузова. Он и рельефный, и украшен псевдодиффузором, а также двумя патрубками выпускной системы.



Колесные диски — финальный штрих к портрету чересчур дерзкого Роллса. В Wald International выбрали 22-дюймовые колеса Duchatlet D41C.

  • Бывают и технические апгрейды Rolls-Royce. Так, компания Spofec может повысить мощность двигателя купе Wraith.
  • Компания Rolls-Royce Motor Cars Moscow предлагает интересную услугу: она открыла первый в Европе салон автомобилей с пробегом и предоставляет сервис послепродажного обслуживания.
От восхода до заката: что японцы делают с Роллс-Ройсом

Фото: Wald International

От восхода до заката: что японцы делают с Роллс-Ройсом
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