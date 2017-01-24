От восхода до заката: что японцы делают с Роллс-Ройсом

Одна часть аудитории, восхищенная творением Wald, отвесит тюнерам истинно японский поклон, а другая немедленно внесет их в расстрельные списки за «непозволительный акт». Мы же приведем факты. Доработкам подвергли кабриолет Rolls-Royce Dawn, вероятно, один из последних автомобилей на планете, который нуждается в сторонних апгрейдах. Все модификации сфокусированы на экстерьере, техническая сторона не затронута. Передок автомобиля переиначен — «маска» дополнена L-образными воздухозаборниками и центральным воздухозаборником увеличенного размера. По порогам протянулись накладки прихотливого дизайна. Прошлись японцы и по заднему бамперу, оформив его в общей стилистике других элементов нижнего периметра кузова. Он и рельефный, и украшен псевдодиффузором, а также двумя патрубками выпускной системы.
Колесные диски — финальный штрих к портрету чересчур дерзкого Роллса. В Wald International выбрали 22-дюймовые колеса Duchatlet D41C.
- Бывают и технические апгрейды Rolls-Royce. Так, компания Spofec может повысить мощность двигателя купе Wraith.
- Компания Rolls-Royce Motor Cars Moscow предлагает интересную услугу: она открыла первый в Европе салон автомобилей с пробегом и предоставляет сервис послепродажного обслуживания.
Фото: Wald International