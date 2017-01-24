От восхода до заката: что японцы делают с Роллс-Ройсом

Нечитаемые знаки и разметка: как выиграть битву с невидимками Самое обидное наказание — за нарушение, которого ты не совершал. А природные катаклизмы ничуть не мешают сотрудникам ДПС штрафовать водителей. Самосвалы Volvo для России: без перегрузок на осях В России вступили в силу новые нормы нагрузок на оси. Рассказываем о самосвалах Volvo, оптимизированных по грузоподъемности для эксплуатации на наших дорогах, благодаря чему обеспечивается максимальная рентабельность перевозок. Самые медленные в истории спорткары Не так давно я рассказывал о быстрых автомобилях, в чьем облике не отыщешь намека на недюжинные ездовые способности. И в качестве продолжения той истории видится совершенно логичным рассказать о «медленных» спорткарах — автомобилях, которые выглядят лучше, чем едут.