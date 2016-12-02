Минпромторг дал положительное заключение проекту Chevrolet Niva

Ведомство одобрило предоставление госгарантий СП американской General Motors и АВТОВАЗа на организацию производства нового вcедорожника. Заключение подписал профильный замминистра Александр Морозов.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Минпромторг в переписке с Минэкономразвития дал положительное заключение проекту Chevrolet Niva, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой документа. Кредитором совместного предприятия готов выступить Сбербанк, но, как мы писали ранее, ему требуются госгарантии. По информации источника, стоимость проекта может составить 21,57 млрд руб., при этом треть — собственные средства ЗАО GM—АВТОВАЗ (6,57 млрд руб.), 70% — кредиты банков (15 млрд руб.). Господдержка необходима на 10 млрд руб., что не превысит 75% полной стоимости проекта, а госгарантия обеспечит не более 50% кредитов на проект.

В документе говорится, что период окупаемости проекта должен составить 5,8 года, с учетом будущей инфляции он может продлиться до 7,6 года. Для реализации проекта необходим дополнительный персонал численностью 800 человек. При этом на собственное сварочное производство кузовов потребуется 700 сотрудников и будет сохранено свыше 1200 действующих рабочих мест на заводе.

Серийное производство новой модели запланировано на январь 2019 года. С помощью нового автомобиля доля предприятия в производстве SUV может вырасти до 6%, экспорт увеличится до 10%, а локализация составит до 80%.

Заключение Минпромторга и дополнительная информация были направлены на рассмотрение в правительство.

  • Проект создания нового поколения Chevrolet Niva все время откладывали из-за нехватки средств. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин даже лично обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с финансированием. В результате деньги согласился дать Сбербанк, но потребовал госгарантий. Ранее проект оценивался в 12–14 млрд рублей.
  • Концепт второго поколения Chevrolet Niva впервые представили публике на Московском автосалоне — 2014. Автомобиль приятно удивил публику новым дизайном, тогда же было заявлено, что автомобиль появится у дилеров в 2016 году. Однако разразившийся кризис помешал планам предприятия.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Chevrolet Niva (5)

Chevrolet 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость.

Недостатки:

Мотор, качество сборки, качество покраски, жадные официалы.

Комментарий:

Машины 2004 года выпуска были покрашены куда качественнее, чем сейчас. Машина требует доработки с новья. Качество сборки оставляет желать лучшего.

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Комментарии (3)

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Во, к 2019 году сумеют прилепить шильдик «Нива» на Шевроле Треккер!
Как два года ладью на Ларгус лепили.
Но движок оставят от ВАЗоклассики и качество сборки — от нее же.
И стоить будет ляма полтора.
Ждем с нетерпением!

А почему на производство Креты Киахендэ не предоставляли госгарантий? Потому что ВАЗа в доле не было?
Ай-ай, нехорошо.

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-2
Каплан Илья

потому что Шнива — это настоящая машина, а не корейское барахло!
и стоить она полтора ляма не будет — никто не купит! )))

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0
Александр67

Хм, мне тут путриоты недавно массово пели, что GM — тоже «корейское барахло»:)

Так почему же одному «корейсклму барахлу» (которое в связке с ВАЗом) денег дают, а другому «корейскому барахлу» — нет?

Где справедливость?
Уж давать денег, так всему имеющемуся в наличии «барахлу». Или никому не давать.
Если вынести «корейское барахло» за скобки, получится, что денег дали ВАЗу.

А что делает с деньгами ВАЗ — всем известно: пилит и откатывает. И не делает нормальных автомобилей, что печально.

Получается, правильное название новости должно быть таким:
«Минпромторг дал положительное заключение по очередному распильному проекту бракоВАЗа»:)

Шниву что старую, что новую и за лям никто не купит. Все ведь будут знать, что в проекте участвовал ВАЗ.

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-1