Минпромторг дал положительное заключение проекту Chevrolet Niva

Ведомство одобрило предоставление госгарантий СП американской General Motors и АВТОВАЗа на организацию производства нового вcедорожника. Заключение подписал профильный замминистра Александр Морозов.

Минпромторг в переписке с Минэкономразвития дал положительное заключение проекту Chevrolet Niva, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой документа. Кредитором совместного предприятия готов выступить Сбербанк, но, как мы писали ранее, ему требуются госгарантии. По информации источника, стоимость проекта может составить 21,57 млрд руб., при этом треть — собственные средства ЗАО GM—АВТОВАЗ (6,57 млрд руб.), 70% — кредиты банков (15 млрд руб.). Господдержка необходима на 10 млрд руб., что не превысит 75% полной стоимости проекта, а госгарантия обеспечит не более 50% кредитов на проект.

В документе говорится, что период окупаемости проекта должен составить 5,8 года, с учетом будущей инфляции он может продлиться до 7,6 года. Для реализации проекта необходим дополнительный персонал численностью 800 человек. При этом на собственное сварочное производство кузовов потребуется 700 сотрудников и будет сохранено свыше 1200 действующих рабочих мест на заводе.

Серийное производство новой модели запланировано на январь 2019 года. С помощью нового автомобиля доля предприятия в производстве SUV может вырасти до 6%, экспорт увеличится до 10%, а локализация составит до 80%.

Заключение Минпромторга и дополнительная информация были направлены на рассмотрение в правительство.

Проект создания нового поколения Chevrolet Niva все время откладывали из-за нехватки средств. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин даже лично обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с финансированием. В результате деньги согласился дать Сбербанк, но потребовал госгарантий. Ранее проект оценивался в 12–14 млрд рублей.

все время откладывали из-за нехватки средств. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин даже лично обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с финансированием. В результате деньги согласился дать Сбербанк, но потребовал госгарантий. Ранее проект оценивался в 12–14 млрд рублей. Концепт второго поколения Chevrolet Niva впервые представили публике на Московском автосалоне — 2014. Автомобиль приятно удивил публику новым дизайном, тогда же было заявлено, что автомобиль появится у дилеров в 2016 году. Однако разразившийся кризис помешал планам предприятия.



Фото: «За рулем»