Eclipse: новый кроссовер Mitsubishi со спортивными задатками

«Три бриллианта» готовят конкурента Nissan Qashqai. Журналисты британского издания Auto Express уже опробовали прототип новинки, и им есть что поведать.

Каких-то десять-пятнадцать лет назад адептам Mitsubishi и в страшном сне не могло присниться сокращение модельной линейки: сворачивание производства легковушек, включая спорткары, и исчезновение легендарного Эволюшена. Одной из жертв смены концепции стала некогда популярная и известная модель Eclipse, которая выпускалась на американском предприятии Diamond Star Motors с 1989 по 2011 год и имела соплатформенников в гамме Chrysler. Если вы успели позабыть о «Затмении» (так переводится название спорткара), то сейчас самое время взглянуть на небосвод Mitsubishi.

Издание Auto Express сообщает, что старое название воскресят для нового паркетника, который перехватит эстафету у ASX и бросит вызов Nissan Qashqai. Сотрудники журнала получили возможность прокатиться на закамуфлированном прототипе и после составили примерный облик автомобиля, оказавшийся достаточно точным. На это указывает тизерное изображение, представленное компанией Mitsubishi. Как видите, дизайнерские идеи, заложенные в концепт XR-PHEV II 2015 года, получат развитие в товарном SUV.

Кроссовер построен на укороченной платформе современного Outlander, но «тележка» с задней многорычажкой модернизирована, а силовая структура называется жесткой и легкой. Первые впечатления от управляемости предсерийного Эклипса остались положительными. Своими хорошими манерами новинка обязана не только достаточно «короткому» рулевому механизму и соответствующим настройкам шасси, но и полноприводной трансмиссии S-AWC (Super All Wheel Control). Впрочем, не следует думать, что маленький Mitsubishi разживется технологиями из арсенала Lancer Evolution, а именно, получит продвинутую версию полного привода с задним активным дифференциалом AYC. Вероятнее всего, устройство трансмиссии у него идентично упрощенным «потрохам» на Outlander. Двигатель — 1,5-литровая «турбочетверка» (отдача около 125 л.с. и 200 Нм), которая нисколько не теряется уже при 1500 об/мин. В паре с ней работает вариатор. Предполагается сохранить современный 2,2-дизель, который также будет предлагаться с 6-ступенчатой механикой и передним приводом.

К интерьеру претензий пока тоже не нашлось — автомобиль достаточно просторный, а мультимедийная система с «планшетом»-монитором отличается быстродействием.

Премьера Eclipse ожидается на Женевском мотор-шоу весной.

Mitsubishi Motors и его крупнейший акционер, компания Nissan, готовят серийный вариант концептуального кроссовера XM, который бросит вызов Honda BR-V.

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Фото: Auto Express, Mitsubishi