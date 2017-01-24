Экстренные службы научатся перехватывать радиоэфир в автомобилях

Минкомсвязь России совместно с московскими властями протестирует новую систему экстренного оповещения водителей. Транслировать оперативную информацию предполагается через систему RDS.

О планах экстренных служб перехватывать сигнал RDS в радиоприемниках автомобилей сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Сергея Мартышкова, начальника управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По его словам, стендовые испытания новой системы экстренного оповещения водителей начались еще в прошлом году, теперь же очередь за натурными испытаниями на дорогах. Главное назначение новой системы — предупреждать водителей о приближающихся к ним автомобилях экстренных служб, которым необходимо заранее уступить дорогу. Сообщения планируется транслироваться локально, по отдельным районам и улицам, но как это будет решено технологически, пока непонятно, господин Мартышков рассказал, что на этот счет «предлагаются различные решения», вплоть до установки на улицах специальных мобильных ретрансляторов. Новую систему планируется также использовать для информирования водителей об авариях на их пути, чтобы можно было заранее выбрать маршруты объезда.

Система RDS (Radio Data System), изобретенная в 70-е годы прошлого века, сегодня есть практических в каждом автомобильном радиоприемнике, но проблема в том, что на многих устройствах ее можно отключить, вдобавок, с каждым годом все большее число водителей слушает вместо радиоэфира музыку или подкасты на своих смартфонах — выходит, что для этой группы с помощью RDS не достучаться, а потому Минкомсвязь рассматривает также альтернативные, более универсальные и современные каналы коммутации.

Минздрав в свою очередь хочет ужесточить наказание для водителей, препятствующих проезду карет скорой помощи. Данная инициатива возникла после трагической истории на Камчатке, когда из-за упрямства автолюбительницы, заблокировавшей дорогу скорой, медики не успели оказать пациенту помощь и тот умер.

В декабре Общественная палата предложила снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждение автомобилей, мешающих проезду к месту вызова, а «За рулем» провел по этому поводу опрос среди читателей.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС