«Учитель» на дороге: Твой бог тебя накажет!

Таких, с позволения сказать, «учителей» на дороге немало, однако не всегда удается доходчиво объяснить им их неправоту. Владельцу Мицубиси, как свидетельствует видеосюжет, удалось.

Как поясняет сам автор видео, он выезжал со второстепенной дороги на главную и, оценив расстояние до подъезжавшего Volvo XC70, спокойно проехал и начал ускоряться. Однако владелец кроссовера, подозревая, что его нагло подрезали, решил наказать обидчика. Он обогнал Mitsubishi Pajero и начал резко тормозить. Как поясняет автор видео: «Далее все как в 90-х, догоняет, подрезает… Я от испуга забыл, что у меня кроме педали газа и сцепления есть педаль тормоза. Посему, находясь в шоковом состоянии, я забыл перекинуть ногу с педали газа на педаль тормоза и тормозил об автомобиль Volvo».

Потом началось самое интересное, к сожалению, из-за присутствия ненормативной лексики можем дать лишь ссылку на видеосюжет.

Водитель Volvo XC70 сначала пытался агрессивно качать права, но, заметив на автомобиле видеорегистратор, тут же поумерил пыл. Тон его быстро сменился, матерные выражения преобразились в «так ездить нельзя», а потом он и вовсе пошел на попятную. Как справедливо написал один из пользователей соцсети, просто «учитель» нарвался на «профессора».

Ролик получился грустный и забавный одновременно. Сожалеть приходится о том, что не всегда зло бывает наказано, а радоваться — тому, что это как раз тот нечастый случай, когда все сложилось должным образом.

Фото: youtube

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Комментарии (3)

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А все ли тут так просто?

1. Водитель паджеро мог избежать столкновения? Мог. Контакт произошел не в процессе перестроения, а когда он был сзади. Не виноват? А почему, потому что опасное вождение? Ой не уверен.
2. Оба скрылись с места ДТП. А как иначе, ДТП было? Оно оформлялось? Было. И и не оформлялось. Получается покинули место ДТП или как? В суде в случае оставления места 100% лишают прав.

Имхо паджерик тут залетал с куда большей вероятностью, чем вольва.

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+1

Мир вообще по большинству состоит из дураков. Если ты умный держись от них подальше, дурак — это надолго.

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0

Когда вот такое видишь, хочется всем сторонам конфликта задать вопрос: «Вам что? Реально на работе заняться нечем?». Степень опытности и текущей возбужденности любого водителя отчетливо видна в пересчете на количество торможений в минимальный интервал времени — или убегать от такого, или пропускать, чо-то пытаться объяснить — шансов 0,1%.

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+2