Ралли-рейды: «Снежная битва» на Кубке России

В минувшие выходные, 21–22 января, в Подмосковье стартовал сезон Кубка России по ралли-рейдам. Первый этап соревнований, баха «Снежная битва», прошел на территории танкового полигона в Алабине.

Танковый полигон стал новой площадкой для российских ралли-рейдов. Впрочем, просторы закрытой территории позволяют построить там хорошую трассу. Ее общая протяженность для участников составила порядка 170 километров: в субботу — короткий спецучасток на 3,6 км, в воскресенье — десять кругов по 16,5 км.

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Один из главных фаворитов соревнования — Андрей Новиков (Suprotec Racing) похвалил труды организаторов: «Трасса раскатывалась с каждым кругом, и поэтому стратегию, с которой начинали, пришлось по ходу гонки менять. Вспоминали, как ездить „по фишкам“ на площадке. Мне понравилось. Трасса очень продуманная, очень интересная, и организаторы молодцы — постарались. Вы знаете, когда погодные условия изменились и пошел снег, работа штурмана была очень эффективной, он помнил трассу гораздо лучше, чем я. Отвлекаться было некогда».

ралли-рейд, ралли-рейды, Кубок России по ралли-рейдам, Алабино, Подмосковье В бахе встретились новички и профи, среди которых Борис Гадасин, заслуженный мастер спорта России, обладатель кубка Мира по ралли-рейдам и победитель «Шелкового пути» 2012 года (на фото его автомобиль), Андрей Рудской — обладатель кубка мира в зачете Т2 (Production) и Андрей Новиков — чемпион России 2012 года в классе Т2, вице-чемпион России 2016 года.

В бахе «Снежная битва» участники делились на несколько зачетов: спортивные вседорожники и подготовленные багги, а также квадроциклы и мотоциклетная техника — новшество этого года. Всего в бахе приняло участие более сорока экипажей.

Мотозачет велся в классах: кросс-кантри «450», OPEN и «Эндуро-квадроциклы». Попробовать свои силы в зимних условиях собралось двадцать спортсменов, среди которых были и девушки. Таисия Штанева и Виктория Руленкова выступали в классе «Квадроциклы».

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Дистанция для мотозачета была короче, чем для автомобилей — пять кругов вместо десяти. В основной день соревнования, воскресенье, спортсмены стартовали рано утром, чтобы пройти по трассе до того, как ее раскатают автомобили. Несколько участников ошиблись при чтении дорожной книги и финишировали досрочно, не пройдя один круг. А Виктория Руленкова не справилась с управлением квадроцикла и вылетела из седла. Серьезных травм девушка не получила.

Победителем класса кросс-кантри «450» стал Михаил Лапшин (Enot Racing), лучшим в классе OPEN оказался Евгений Пожарский, а в «Эндуро-квадроциклах» — Владислав Маликов.

ралли-рейд, ралли-рейды, Кубок России по ралли-рейдам, Алабино, Подмосковье Михаил Лапшин, класс кросс-кантри «450»: «Проехал аккуратно, было темно, не видно ничего поначалу. Тут есть прямая, заканчивающаяся отбойниками, я по ней до этих самых отбойников и тормозил — скользко… Если сравнивать с обычными условиями, то в песке зацеп получше, чем на снегу. По сложности — примерно одинаково, просто разный стиль езды. Тут получается дрифт, ловишь мотоцикл — особый кайф».

Трасса у организаторов получилась непростая, со множеством хитрых участков и поворотов, пусть и без перепада высот. Евгений Загороднюк, штурман Андрея Рудского (Suprotec Racing, прототип G-Force Proto), по итогам первого спецучастка в субботу так охарактеризовал ее: «Немного не ожидали, что трасса будет настолько закрученная, не сразу адаптировались к ее условиям. Было несколько ошибок, одна с моей стороны — поздно продиктовал поворот, но Андрей (Рудской) быстро сориентировался и хорошо в него въехал. Вообще, трасса узкая и рыхлая, но теперь мы понимаем ее конфигурацию».

ралли-рейд, ралли-рейды, Кубок России по ралли-рейдам, Алабино, Подмосковье На бахе проводилось и традиционное соревнование — классифицируемое соревнование так называемого начального уровня, где допускаются упрощенные технические требования. В нем два зачета: SSV (side-by-side, двухместные багги с мотоциклетными малообъемными двигателями) и Sport1 (участники на автомобилях, в силу разных причин не способные или не желающие выступать в Кубке или чемпионате России). Победителем стал экипаж Ивана Маликова/Дмитрия Карпова (№238) на технике BRP Maverick X3.

Дополнительных сложностей добавила воскресная погода: ближе к вечеру началась метель, и видимость снизилась еще больше. Несколько экипажей не уложились в отведенные на преодоление дистанции часы и не были классифицированы. Некоторых подвела техника, в том числе и Бориса Гадасина (Suprotec Racing). Еще в субботу его прототип G-Force Proto NL+ остановился на первом километре трассы — возникли проблемы с электроникой. К воскресенью поломку устранили, и Гадасин попытался отыграть отставание, однако уже почти на финише вышла из строя помпа гидроусилителя, и экипаж направился сразу в сервисную зону.

Победителями абсолютного зачета стали Андрей и Владимир Новиковы (Suprotec Racing): экипаж преодолел дистанцию за 2 часа 16 минут и 52 секунды. Второе место досталось Адрею Рудскому/Евгению Загороднюку — они уступили лидеру всего 29 секунд. Третье место у Владимира Фролова/Алексея Шапошникова (ATT-Racing). Лучшим в классе «Рейд» стал Сергей Сухоруков (TomCat). ралли-рейд, ралли-рейды, Кубок России по ралли-рейдам, Алабино, Подмосковье Андрей Новиков/Владимир Новиков (Suprotec Racing) — победители бахи «Снежная битва». Второй этап Кубка России по ралли-рейдам состоится лишь в июне, а до этого пройдут несколько соревнований чемпионата России по ралли-рейдам. Один этап Кубка и чемпионата России в начавшемся сезоне будет совместным. Календарь Кубка России по ралли-рейдам: 21–22 января — 1-й этап, баха «Снежная битва», Московская область; 17–18 июня — 2-й этап, «Патриот Драйв Шоу», Московская область; 25–27 августа — 3-й этап, «Золото песчаной косы», Саратовская область (совместно с чемпионатом России по ралли-рейдам); 21–22 октября — 4-й этап, «Легенды озера», Ивановская область. Календарь чемпионата России по ралли-рейдам: 24–26 февраля — 1-й этап, баха «Северный лес», Республика Карелия (совместно с первым этапом Кубка мира по ралли-рейдам); 27–30 апреля — 2-й этап, баха «Крым», Республика Крым; 20–27 мая — 3-й этап, Казахстан (совместно с пятым этапом Кубка мира по ралли-рейдам); 25–27 августа — 4-й этап, «Золото песчаной косы», Саратовская область; 21–25 сентября — 5-й этап, «Пески времени», Астраханская область, Республика Калмыкия, Ставропольский край.

Фото: НП РОСРР