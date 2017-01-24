Жюри популярного в Европе конкурса «Автомобиль года» определило шорт-лист кандидатов на звание лучшей модели 2017 года. Решение судей будет обнародовано в марте в Женеве, в преддверии открытия международного автомобильного салона.

Alfa Romeo Giulia

Организаторы европейского конкурса «Автомобиль года — 2017» назвали финалистов, которые продолжат борьбу за обладание этим престижным титулом. Изначально в списке было 29 претендентов, в результате он сократился до семи моделей:

Претенденты на титул «Автомобиль года» пройдут финальную серию испытаний 20 и 21 февраля в Научно-исследовательском и испытательном автомобильном центре во Франции. Победителя назовут 6 марта 2017 года в 15.00 в Palexpo.

Конкурс «Автомобиль года» проводят под эгидой семи авторитетных европейских автомобильных изданий: Auto Italia, Autocar (Великобритания), Autopista (Испания), Autovisie (Голландия), L«Automobile (Франция), Stern (Германия) и Vi Bilägare (Швеция). Выберут победителя 58 лучших европейских автожурналистов из 22 стран.

В условном зачете автопроизводителей в конкурсе Car of the Year, который проводят с 1964 года, наибольшее количество побед у Фиата — итальянские автомобили завоевывали титулы девять раз.

«Автомобилем года — 2016» стал хэтчбек Opel Astra нового поколения. Годом ранее победил Volkswagen Passat.

Фото: фирмы-производители