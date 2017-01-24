Hyundai Solaris получит новый двигатель мощностью 99 л.с.

На сайте Росстандарта опубликовано ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на новый Солярис. Оно дает практически исчерпывающую картину относительно технических данных автомобиля.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Чем ближе дата официальной премьеры — 6 февраля, тем больше мы узнаем о новом Солярисе. Очередную дозу информации о нем подкинула база электронных документов Росстандарта. Из опубликованного на сайте ведомства ОТТС мы теперь точно знаем габариты грядущей новинки: длина — 4405 мм, ширина — 1729 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2600 мм. Таким образом, новый седан на 30 мм длиннее нынешнего Соляриса и на 25 мм длиннее новой китайской Верны (на фотографиях), что косвенно указывает на оригинальное, не такое, как у китайской родственницы, исполнение передка машины российской сборки. Кроме того, наш Солярис выше Верны на 9 мм, что, очевидно, объясняется увеличенным дорожным просветом и адаптацией подвески для плохих дорог.

Что касается двигателей, то младший 1,4-литровый агрегат теперь имеет максимальную мощность не 107, а 99,7 л.с., что позволит владельцам платить меньшую сумму транспортного налога. Максимальный крутящий момент снизился со 135,4 до 132,4 Нм. Судя по всему, это не дефорсированный прежний двигатель серии Gamma, а более современный серии Kappa, который ставится, например, на европейский хэтчбек Hyundai i20 — на это указывает такой же, как у евромотора, рабочий объем в 1368 см3, тогда как младший двигатель первого Соляриса имеет объем в 1396 «кубиков».

Двигатель с рабочим объемом 1,6 л выдает прежние 123 л.с., но максимальный крутящий момент у него теперь не 155, а 150,7 Нм.

Коробки передач, как и у Верны, теперь только 6-ступенчатые, и механика, и гидромеханический автомат. В базовое оснащение включены система стабилизации ESC, усилитель экстренного торможения BAS, спасательный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, электроусилитель руля, система мониторинга давления в шинах. Однако кондиционер, противоугонное устройство, электропривод стеклоподъемников и наружных зеркал значатся в списке опций. Более подробно о комплектациях и особенностях нового Соляриса мы расскажем сразу после премьеры.

  • Если о новом Солярисе мы знаем уже многое, то о российском Kia Rio следующего поколения информации ноль. Китайская версия нового седана Rio, известного в Поднебесной как Kia K2, дебютировала еще в прошлом году, а на этой неделе в Сеть попали изображения мексиканского седана, официально пока не представленного, — внешне он совершенно не похож на китайский К2. Какой версии будет придерживаться российский Рио и когда он вообще появится, пока неизвестно.

Фото: xcar.com.cn, Hyundai

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Комментарии (63)

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Что за ущербные постоянно минусуют? Каплан, как вы привыкли к таким?

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-7
Vasily

Все несогласные стали вдруг ущербными? Вот это самомнение))
Все слышали про косяки подвески солярисов и рио, в интернете полно видео где в безобидных местах начинает их мотать в лучшем случае.
Я не для защиты продукции ВАЗа это пишу, но то что у корейцев проблемы с безопасностью это факт.

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+31
Demitrius

Это у дорестайла были проблемы.

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0
Тони четыре пальца

сменили амортизаторы. а балка та же. с теми же короткими пружинами. тут надо не фирмы зп менять а саму конструкцию. факт есть факт. при большой скорости солярисы или с дороги выкидывает или на встречку

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0
Demitrius

Несогласные с чем? Я спросил у человека, ездил ли он на 1,4 двигателе? Меня заминусовали за этот вопрос. Причем тут самомнение, это реально дети какие-то.

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-8
Vasily

Дети, это те кто такую платформу сайта внедрил и её поддерживает с плюсиками/минусиками. Ну и дети кто на эту детскую игру «лайков» и «дизлайков» обращает внимание.
А как бы вы на сайте АвтоРевю общались когда после 7 минусиков комментарий вообще не виден и нужно чмызгать спецом по «кнопику» что-бы его прочесть ?

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0
Vasily

Например, с тем, что на солярисе стоит 170 кмч гонять :)

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+11

[у нас не ругаются] Solaris еще считается ругательством?

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+1

Вопрос ко все — кто знает степень сжатия «дефорсированного » двига ?

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-3

Вот интересно а тележку ему тоже подправили? Или киа/соляры будет всё так же разматывать в колеях на большой скорости и резких манёврах. Это для меня главный вопрос.
Хотя возможно ЕСП для этого сейчас и поставили в базе, дабы нивелировать сей косяк. А то на сухой дороге, летом в затяжной поворот на Рио на 70 кмм/ч заходить владельцу страшно было, [у нас не ругаются] улетала, тогда как на тот момент мой хетч Ситро С4 (В7) с тоже не слишком удачно под отечественные реалии адаптированной подвеской въезжал в тот же самый поворот хоть и изрядно кренясь, но как по рельсам на скоростях до 115.

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+30
АлексейКо

У меня Солярис первой партии 11 года, слышу постоянно про мотыляния зада... может у меня бракованная машина или вожу я аккуратно, хотя и 170 км/ч по М4 к морю гонял.. никаких проблем не ощущаю с устойчивостью и управлением. От Москвы через всю Грузию по серпантинам до границы с Турцией, по каким только дорогам и петлям не ездил, нигде не заносило и не болтало.

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-9
Vasily

А до этого на каких авто ездили? Просто возможно всё познаётся в сравнении?
У меня есть 2-а владельца рио/солярис, причём на солярисе дама которая вообще ни разу не гонщица, но по сравнению с Гетцем, Карл! зимой её разматывало в колее неоднократно. Сейчас то конечно привыкла, нормально говорит, но поначалу пугалась. Рио 2-й генерации подвески у товарища: 2-е проблемы тянет в право, и разматывает при резких манёврах. Он пытался бодаться с официалами по поводу уводов но: диагностика отклонений не выявила...
Отдал авто жене, купил японца недавно, корейцев кроет матом, говорит туда больше ни ногой. Причём жене всё гуд. Вообще не обламывается по 400 км. катается в одну сторону к родственникам. Видимо как относиться, и какой предыдущий опыт.
По поводу съездить на юг, я с моим остеохондрозом в солярисе начинаю выть часа через 3 даже пассажиром (пару раз пришлось поездить далеко), не то что рычагами дёргать. Но людям со здоровой спиной наверное норм. так что тут чисто мои заморочки.
К тому же есп сейчас решает многие проблемы с управляемостью, не знаю как на хёнде настроена данная система, на опеле плохо душит тупо и всё, на шкоде сейчас даёт возможность даже маленько похулиганить.

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+30
АлексейКо

До этого был внедорожник Санг Йонг Корандо, до него седан Додж Стратус. Так вот обе машины и колейность чувствовали и не могли похвастаться управляемостью. Помимо этого я часто езжу за рулём автомобилей друзей. Ездил и на Гетсе, да он собраннее, но это короткий хетч, да и сидеть в нём мне показалось менее комфортно, чем в Солярисе. Я и не спорю,что есть намного более устойчивые автомобили, с шикарной управляемостью, но я никаких проблем с Солярисом не вижу. А по отзывам и некоторые японские и европейские автомобили нужно ловить и напрягаться за рулём.

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-9
Vasily

Ой да пишет это кто ? )) у меня 1,6 аналогично по М4 гонял и тоже в горах. Правда есть небольшой толчок в сторону НО это если сильный боковой ветер, что гнёт деревья + разьезд с фурами при скоростях за 100. А иначе нет

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-9
АлексейКо

Вот жеж трепло то диванное. Проблема была решена еще в 11-ом году, а Рио вообще этим не страдала, но диванным додикам это невдомек.

Ответить#
-6

Корейцы молодцы! Повернулись лицом к покупателю: 99л.с, 6ст КПП, если ещё и хетчбек вернут — респект и уважуха.

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+28
Сергей с Вятки

6ст КПП это конечно хорошо, но уж больно много косяков по ней. Коробка собирается в Китае, и по всей видимости, некоторые поставщики откровенно халтурят.

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+6
MOROZZZZZZZZ

Ну и с какими косяками вы сталкивались в езде лично ? Именно лично, опыт других давайте учитывать не будем.Я вот ни с какими косяками пока не столкнулся

Ответить#
-11
MOROZZZZZZZZ

Если ты не трепло, то расскажи про косяки? А то мужики ездят по 500,000 км и не знают. Место изготовления вообще никакого значения не имеет. В Китае все делается начиная с айфонов.

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-8
Иван

ссылка
ссылка

Ответить#
+3
MOROZZZZZZZZ

Вас же просили личный опыт. Ужастики такого рода про любую модель можно насобирать. Приезжайте ко мне, посмотрите, машине 6-й год, пробег 130 000 в коробку не заглядывал.

Ответить#
-6
Vasily

Свезло.

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-7
Сергей с Вятки

Они молодцы будут, когда своему дохлому 1.4 со 132 Н.м нарисуют честные 80 л/с, а пока уважухи не предвидется.

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+3
mr. Vetroff

Вы ездили на этом 1,4?

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-9
Vasily

Не обращай внимание на тазодрочеров. Больные люди, которые самом деле пешком ходят.

Ответить#
-9

Тоже считаю что правильно снизили до 99. Если мало, кто мешает чипануть мотор? Я бы сказал «спасибо» тому гею который написал в киа спектра 101 л.с. Без 1 лошади совсем не едет ну никак!!!!! И esp в базе очень хорошо. Главное тут с ценой не перегнуть.
А тазовазу да есть чему поучиться.

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-10
Леушин Андрей

Чему учиться? Рисовать 123 л/с на 1.6 при равных моментах со 106-ти сильным вазовским? Для дохлого корейского 1.4 с крутящим моментом 135 Н.м 107 л/с сил была фантастика, да и 99 со 132 Н.м та ещё сказочка.
У логановского 82-х сильного движка момент 134 Н.м, а тут 132 Н.м и аж 99 л/с. Просто корейцы на моторе 1.4 разводили раньше по крупному из-за налога, а теперь чуть поменьше станут.

Ответить#
+6
Леушин Андрей

«И esp в базе очень хорошо». А кто спорит, конечно хорошо, только когда вышла Веста, по этому поводу целая армия троллей вазофобных кричала, как это плохо. А вам смотрите, никто не противится:)))

Ответить#
+9

Забыли или не захотели добавить, что машинка потяжелела на центнер.

Ответить#
+6

За 99 л.с спасибо корейцам, лишний плюс в конкуренции. Логановский двиг. в 102 лошади, вазовский , узбекский... чем думали маркетологи, которые всё знают.

Ответить#
-6
Александр иванов

ага, спасибо, 1.4 был овощным, теперь вообще [у нас сильно не ругаются] будет.

Ответить#
+4
Houston, we’ve had a problem :-

Те, кто возьмёт авто с этим мотором мощность волновать не будет, а для мяса есть другие авто.

Ответить#
+27
Сергей с Вятки

После овощных сразу идут движки «для мяса»? ))

Ответить#
+5
Houston, we’ve had a problem :-

Ты либо тупой, либо читать не умеешь, что тебе написали.

Ответить#
-8
Houston, we’ve had a problem :-

Ничего не изменится — разгоняет машину момент а не лошади, а он практически таким же останется...

Ответить#
0
HomerJSimpson

Момент стал меньше, значит ещё овощнее.

Ответить#
-1

1) Судя по фото, круиз-контроль решили не добавлять... а это печально, конкуренты могут этим похвастаться.
2) Почему вслед за дефорсированием, уменьшили момент? И почему у 1,6 момент стал меньше на ровном месте?
3) Лучше взять Рапид, там и круиз-контроль есть и КАСКО дешевле.

Ответить#
+6
Lumi

1. В начале сделали предположение, потом уже утверждение. Все решили за производителя. Круиз где нужен, в пробках толкаться? Когда дорог нет или мрази вечно в левой полосе тащатся, то от круиза толку ноль.
2. Сказали же, что ЗР разберутся.
3. Ну да, почему бы за Рапид сразу не переплатить 200,000 р. в такой же комплектации?!

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-9
Иван

1) А на Солярисе только по пробкам толкаться, на трассы им выезд воспрещен? А если у вас нет трасс, это не означает того, что у других их тоже нет! Я вот каждый день могу пользоваться круиз-контролем, но его нет и это доставляет мне некоторые неудобства.
3) Ну Рапид и бОльше, и практичнее.

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+3
Lumi

Главное — не ВАЗ.
Все остальное — примерно равноценно.
Щас на ВАЗе спохватятся и заявят, что их 1,6, который ранее был 106 сил, на самом деле при ближайшем рассмотрении — 99,8:)
И даже новейший 1,8 — тоже 99,9:)

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+17
Каплан Илья

Разница между 106 и 99 л.с. по налогу — 700 рублей. Меньше 60 рублей в месяц.

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+2
Миннигалиев Рамиль

3710 против 2376... что то не получается 700 рублей.

Ответить#
0

Потихоньку подогнали к размерам некогда неплохой Kia Spectra. Это гуд.

Ответить#
0

Мощность солярисов загнали в транспортный налог, а наши вазовские наоборот выпустили из него — вместо 98 сделали 106 балбесы. Вот чем они думают?

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+31
. Николас

У вазовского 106-ти сильного движка крутящий момент 148 Н.м, против 132.4 Н.м у стасильного корейского. Если бы на ВАЗе характеристики двигателя подгоняли под л/с, как делают корейцы, то у него бы верхняя планка была лошадей 120, не менее, однако куда лучше, что бы мотор был тяговитым с низов и максимальный крутящий момент на вазовском доступен уже на 4200 Н.м. против 5000 Н.м на корейском. Поэтому душить 106-ти сильный мотор ниже имеющихся лошадей не имеет смысла, моментная планка просядет.

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+10
mr. Vetroff

Очередная ошибка. Корейцы меряют мощность на других оборотах а именно 6200 ,вазовские моторы на этой частоте просто сдохнут .
Не забывайте про рабочий объём. Для атмо моторов (без компрессоров и турбин) это ключевая характеристика . Как моторист говорю. Разберите мотор и посмотрите конструкции поршне, в частности расстояние от дниша до оси поршневого пальца.Обращаю ваше внимание,что корейский 107 лс размещается в 1,4. против 1,6 у ваза и ваше сравнение некорректно. 1,6 вазовский корректно сравнивать с 1,6 с корейским и тут разница во всем и это впечатляет. Так как характеризует совершенство двигателей. Не случайно ваз перешёл на 1,8 чтоб догнать корейца, только с помощью обьёма потому что по другому никак )

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-10
mr. Vetroff

Если вспомнить конструкцию двигателя ВАЗ 21127/21129 то можно сразу понять, что задушив мощность вы ничего не потеряете в крутящем моменте в диапазоне 1000–4500 об/мин.
Достаточно убрать переключение на резонансную камеру.

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-5
mr. Vetroff

У вазовского 106-ти сильного движка крутящий момент 148 Н.м, против 132.4 Н.м у стасильного корейского. Если бы на ВАЗе характеристики двигателя подгоняли под л/с, как делают корейц
—--
Хватит этот бред нести про «нечестные подогнанные лошадиные силы у корейцев и честные у ваза». Я Вам белорусский двиг могу назвать с 81лс и 290 момента, и где теперь ваш любимый ваз со своими 148 момента на 106лс? Не накрутил типа? Не понимаете матчасть — лучше молчите в тряпочку, а то перед вазофилами конечно круто выглядите, а нормальные люди на вас как на дурочка смотрят.

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-30
Безымянный

Мощность произведение крутящего момента на обороты, на грузовиках большой момент( и объем цилиндров), на легковых большие обороты (и степень сжатия) соответственно быстрый разгон

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0
mr. Vetroff

У приоромотора на 98л.с. было 145Н.м при 4000об/мин, сейчас 106л.с, 148Н.м при 4200об/мин. Что изменилось то кроме налога, я не понимаю?

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+25
. Николас

С таким же успехом можно рассуждать, почему корейцы нарисовали своему 1.6 123 л/с при моменте всего в 150 Н.м.,и почему бы им на этом моторе не снизить мощность до 100 л/с?
Теперь про вазовский 21127. Отличия от 21126 кажется в пике всего 3 Н.м, но посмотрев моментную характеристику становится ясно, что различия колоссальные.
К примеру на 106-ти сильном моторе крутящий момент при 1000 об/мин почти 110 Н.м против 90 Н.м на 98 сильном. Т.е. 21127 гораздо тяговитей на низах. С 2000 до 3000 об/мин, на 21127 рост крутящего момента плавный и равномерный, в отличии от 126-го 98-ми сильного, у которого на этих оборотах происходит подвисание и существенный рост только с 3000 об/мин.
На ВАЗе снизили кол-во лошадей до 106-ти на моторе 21127, дабы покупатели не переплачивали, а корейцы на своём 1.6 наоборот нарисовали 123 л/с.

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+12
mr. Vetroff

Ерунду вы написали , мягко говоря. Обратите внимание на ВЕРХНИЕ обороты и с удивлением заметите, что на 5500 об мин 21127 имеет 130 Нм, 21126  соотв ниже 120 Нм а корейский 1,6 гамма аж  140 с лишним. На оборотах макс мощности для гаммы 1,6 это 6200 у неё будет кр момент чуть ниже 140 , на этих оборотах 6200 у 21127 момент уходит ниже 120 а у 21126 ниже 100.

Резюме — лошади все ТЕ. ,просто вы забыли о главном — мощность не что иное как произведение момента на угловую скорость коленвала. И обороты съёма макс мощности отличаются. Правда, чтобы почувствовать эти лс вам придётся все моторы крутить в отсечку, чего никто на практике как правило не делает. На низах моменты G4FC и 21127 почти совпадает. Но вот в целом корейский можно крутить от 2500 до 6200( и это не предел ) а 21127 после 5000 «умрёт» и у него во всём диапазоне 2500–6200 момент меньше в каждой точке, чего нельзя не заметить.Делайте выводы.

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-12
Евгений

Ерунду написали вы. Для начала уточним по вазовским движкам. На 5500 об/мин у 21127 крутящий момент будет 135 Н.м, а не 130, а на 6000 125 Н.м, 21126 будет иметь 125 и 115 Н.м соответственно. Теперь по двигателю 1.6 на Гамма, уж больно хотелось бы посмотреть на моментную характеристику, ссылкой не поделитесь? А то по вазовским инфы полно, а на корейцев не могу найти.
Ну и самое главное, вы встряли в разговор, даже не поняв его суть. Итак вопрос, если 21127 можно задушить, что мешает то же самое сделать с 1.6 на Солярисе? Целесообразность того и другого какова?

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+5
mr. Vetroff

Вот и ссылка и не одна

ссылка;[у нас не ругаются]=nwrECbQqJuPIyM%253A%252CpxVSF04L_1tFUM%252C_&usg=__T2CKXHk0nH9VGaYB9hQ0ZMML-XI%3D&ved=0ahUKEwi5o8vt4tzRAhWpFZoKHdvCBpkQyjcIMw&ei=mlOIWLnuKKmr6ATbhZvICQ#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+G4FC+%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA&imgrc=nwrECbQqJuPIyM%3A

Это по 1,6 гамма

А вот приора

ссылка;[у нас не ругаются]=h43VzIjrgspZYM%253A%252C_H3S6GglOM5_fM%252C_&usg=__2u5dShQYarQEywV9enacuYodtJk%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwi8-oyu4tzRAhXnC5oKHdY_A3wQyjcIJw&ei=FVOIWPybIOeX6ATW_4zgBw#imgrc=h43VzIjrgspZYM%3A

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-5
mr. Vetroff

И теперь 21127

ссылка;[у нас не ругаются]=h43VzIjrgspZYM%253A%252C_H3S6GglOM5_fM%252C_&usg=__2u5dShQYarQEywV9enacuYodtJk%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwi8-oyu4tzRAhXnC5oKHdY_A3wQyjcIJw&ei=FVOIWPybIOeX6ATW_4zgBw#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0+21127+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&imgrc=9-sxtxYXYAKxSM%3A

Я не встрял, а обратил ваше внимание на недооценку обстоятельств а именно на самые макс обороты и что именно там проявляется различие корейского двига и других. Вы же написали что якобы корейские лошади фиктивные. Ваши слова

На ВАЗе снизили кол-во лошадей до 106-ти на моторе 21127, дабы покупатели не переплачивали, а корейцы на своём 1.6 наоборот нарисовали 123 л/с.
По факту это соответствует действительности хотя и  в макс и предельных режимах . Вазовский мотор больше 106 не даст а корейский надо крутить. На 6000 об м  140 Нм

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-5
mr. Vetroff

Вот вы тут умные вещи про двигатель расписываете, а в реальности что? Чтобы выдать эти 110н.м на 1000об/мин надо газ в пол продавить. А я газ в пол не давлю, при спокойной езде мне пол педали хватает. При быстрой на 1 передаче можно за счет сцепления двигатель вывести на максимальный момент (на акпп зажав тормоз и стартовав с нажатым газом), на остальных передачах требование максимальной отдачи от двигателя на 1000об/мин — это дичь, полное нубство водителя. Я, если пытаюсь куда-то быстро уехать и нажимаю газ в пол, то кручу двигатель в отсечку. При обычной езде я езжу в пол педали и мне из этих 90–110н.м нужны порядка 30–40н.м чтобы сдвинуть машину с места на 1 передаче, на остальных я двигатель на такие обороты не загоняю — это очень вредно для ресурса, самый минимум это 1500. А если я жму газ в пол, то обороты у меня в районе 4000–6000, так что меня приемистость двигателя на низких оборотах вообще не интересует.
Важно понимать, что двигатель работает через трансмиссию и она в первую очередь отвечает за крутящий момент, а не двигатель — чем ниже передача, тем больше крутящий момент, причем в разы, а не на какие-то проценты, который вы расписываете типа там 90, тут 110Н.м. 1 передача 3.64, вторая 1.95 — почти двукратная разница в крутящем моменте, что дадут ваши лишние 20н.м при неправильно выбранной передаче?
Поэтому чем больше и лучше крутится двигатель, тем быстрее поедет автомобиль, у дизельного фокуса 1.8 крутящий момент 280Н.м, он тяговит на низких оборотах. Но толку, если он крутится только до 4500? Несмотря на ломовой крутящий момент, по динамике он сопоставим со своим бензиновым собратом схожего литража (причем бенз будет атмо).
Легковушкам нужна мощность, крутящий момент нужен только для грузовиков или внедорожников — у них двигатель не может мгновенно выйти на свои максимальные параметры и на первый план выходит такой параметр как крутящий момент.

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0
mr. Vetroff

Покупателей Солярок меньший момент не останавливает,так что и наши могли бы нарисовать 99.Ничего кардинально это бы не изменило.

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0
А Алексей

Алексей, товарищ mr. Vetroff не понимат связь момента, текущей мощности, макс мощности и текущей скорости вращения кв. Иначе бы он эту ахинею не написал Если бы он взглянул на хар — ку мотора 1,6 в корейце и увидел на 6200 момент там около 140 чего ни на одном моторе нет, до него вероятно дошло бы откуда 123 лс , хотя некоторым лицам законы не писаны ))

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-9
. Николас

О четких пацыках с понтами они думали.
«Да у меня движок больше 100 сил, ёпрст!»
Правда, всего 106... но ничего, ничего, он его чипанет до 107:)
Вот помяните мое слово, ВАЗ ответит симметрично:)

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+23
. Николас

Николас, пришёл тот день, когда я вас всё же подловил на предвзятости.

Цитаты из ваших комментариев про систему курсовой устойчивости на Весте год назад: " для меня, например, это вообще повод отказаться от покупки конкретной машины." "Я считаю что она мне не нужна и признаю наличие этой системы только в качестве опции, т.е кому нужно — дозаказывают. Зачем я буду переплачивать за ненужные мне допы?" "Я не говорю что всем не нужно, я за свободу выбора — а тут навязывают уже в базовой комплектации то, чего лично мне не надо. Я бы, например, лучшеб купил весту за 500тыр вместо 514 без системы есп, а более дорогие комплектации оставили бы как есть. Мне просто непонятно почему некоторые люди минусы выдают за плюсы."

Ну так, что скажете Николас? Как я и говорил тогда, Хёндай будет подтягиваться за ВАЗом и так же в базе будет ставить современные электронные системы безопасности, что бы не терять конкурентоспособность. И где ваши гневные комментарии по поводу того, что в базовое оснащение Соляриса включена система курсовой устойчивости? Не хотите уже сказать, что это для вас повод отказаться от покупки данного автомобиля? :)))
С ещё одного вазофобного троля сорвали личину и поймали на двойных стандартах :)))

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+12
Родионов Михаил

Ничего себе, я не думал что за мной такая слежка)))
Я в общем то и сейчас своих взглядов не поменял, считаю что есп — необязательная опция, костыли для чайников так сказать.
Вообще многие люди воспринимают новые автомобили как деградацию автомобильного мира — типа одноразовые пластмассовые бездушные корыта. Я в этом плане примерно такой же точки зрения придерживаюсь. У меня у самого фокус II — кредитопомойка нулевых, но она намного лучше современных кредитопомоек — у нее мягкая торпеда, хорошая управляемость (сзади даже многорычажка), комплектация на любой вкус —от руль-педали с 80сильным движком и до дикой RS.
Я не смогу отказаться от покупки такого современного автомобиля, если мне не оставят выбора, увы... Тут просто уже дело не в тебе, посмотришь дорожные хроники и понимаешь, что многим могла бы помочь эта система.

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0
Родионов Михаил

Меня вообще бесят дегенераты, которые против опций безопасности в базе. Давайте еще от подушек откажемся, АБС и прочего. Все такие профессионалы вокруг, аж тошно.

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+2
Иван

Я не понимаю что сложного справиться с маленькой слабенькой машинкой на сезонной резине? А как фуры ездят на летней резине, почему на отечественных автобусах нет ЕСП? Фуру потяжелее будет отловить, если ее болтать начнет на гололеде, например, из-за разрыва колеса. Вы если не умеете машиной управлять — учитесь. Я сам за собой как бы со стороны понаблюдал — знаете к чему ведут все эти абс, есп, подушки? Анархия! Человек уже не боится из-за зимней резины, что он не сможет остановиться на гололеде, в результате такие ситуации начинаются как 140км/ч по гололеду, а мне [у нас не ругаются]. Абс помогает на торможении, в результате забывается такое правило как повернул руль — отпусти тормоз. Садишься на машину без абс — упс, а навыки то подрастерялись и теряешься. 5 звезд евронкап и подушки в машине — воспринимаешь происходящее уже как компьютерную игру, ведь после лобового ты не уедешь в морг, а всего-то пойдешь за другой машиной.
Поэтому я за свободный выбор — мне не надо, я могу сэкономить на такой опции. А кому надо — пусть заказывают, я ниразу не против.
Вот посмотрите сюжет на 7.53 — это наш город, был ледяной дождь, дорожники как всегда на подсосе. Сейчас на всех автобусах абс стоит, толку в такой ситуации 0 от нее, есп чем поможет тут? Машину просто несет и все.
ссылка

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