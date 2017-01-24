Hyundai Solaris получит новый двигатель мощностью 99 л.с.

На сайте Росстандарта опубликовано ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на новый Солярис. Оно дает практически исчерпывающую картину относительно технических данных автомобиля.

Чем ближе дата официальной премьеры — 6 февраля, тем больше мы узнаем о новом Солярисе. Очередную дозу информации о нем подкинула база электронных документов Росстандарта. Из опубликованного на сайте ведомства ОТТС мы теперь точно знаем габариты грядущей новинки: длина — 4405 мм, ширина — 1729 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2600 мм. Таким образом, новый седан на 30 мм длиннее нынешнего Соляриса и на 25 мм длиннее новой китайской Верны (на фотографиях), что косвенно указывает на оригинальное, не такое, как у китайской родственницы, исполнение передка машины российской сборки. Кроме того, наш Солярис выше Верны на 9 мм, что, очевидно, объясняется увеличенным дорожным просветом и адаптацией подвески для плохих дорог.

Что касается двигателей, то младший 1,4-литровый агрегат теперь имеет максимальную мощность не 107, а 99,7 л.с., что позволит владельцам платить меньшую сумму транспортного налога. Максимальный крутящий момент снизился со 135,4 до 132,4 Нм. Судя по всему, это не дефорсированный прежний двигатель серии Gamma, а более современный серии Kappa, который ставится, например, на европейский хэтчбек Hyundai i20 — на это указывает такой же, как у евромотора, рабочий объем в 1368 см3, тогда как младший двигатель первого Соляриса имеет объем в 1396 «кубиков».

Двигатель с рабочим объемом 1,6 л выдает прежние 123 л.с., но максимальный крутящий момент у него теперь не 155, а 150,7 Нм.

Коробки передач, как и у Верны, теперь только 6-ступенчатые, и механика, и гидромеханический автомат. В базовое оснащение включены система стабилизации ESC, усилитель экстренного торможения BAS, спасательный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, электроусилитель руля, система мониторинга давления в шинах. Однако кондиционер, противоугонное устройство, электропривод стеклоподъемников и наружных зеркал значатся в списке опций. Более подробно о комплектациях и особенностях нового Соляриса мы расскажем сразу после премьеры.

Если о новом Солярисе мы знаем уже многое, то о российском Kia Rio следующего поколения информации ноль. Китайская версия нового седана Rio, известного в Поднебесной как Kia K2, дебютировала еще в прошлом году, а на этой неделе в Сеть попали изображения мексиканского седана, официально пока не представленного, — внешне он совершенно не похож на китайский К2. Какой версии будет придерживаться российский Рио и когда он вообще появится, пока неизвестно.

Фото: xcar.com.cn, Hyundai