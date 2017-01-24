Минтрансу поручили проработать повышение тарифа «Платона»

Правительство дало задание ведомству изучить возможность однократного повышения тарифа «Платона». Ранее предполагалось, что повышение будет проходить плавно.

Правительство дало поручение Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа «Платона», об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов. Причем в верхах снова все переиграли. Если раньше речь шла о последовательном двукратном повышении, то теперь предлагается не растягивать, а сделать это за один раз.

«На прошлой неделе состоялось совещание у председателя правительства, где обсуждался, в том числе, и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, даны поручения о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа», — передает слова Соколова ТАСС.

Минтранс разработает предложение по этому вопросу и направит его на согласование профильным ведомствам. Вопрос повышения тарифа уже практически решен, источники называют две возможных даты повышения тарифа — с 1 или 15 апреля.

Ранее появилась информация, что Минтранс готовит поправки в КоАП, согласно которым собственник большегруза будет получать столько штрафов, сколько по дороге грузовику встретится камер.



В начале ноября предполагалось, что с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен с 1,53 рубля за 1 км пути до 2,61 рубля, а с 1 июня 2017 года — до 3,06 рубля.

Система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам действует с 15 ноября 2015 года. Льготный тариф в 1,53 рубля за 1 км пути планировалось повысить с 1 марта 2016 года до 3,06 руб., но решение об этом постоянно откладывали.

Фото: Виталий Невар/ТАСС