Минтрансу поручили проработать повышение тарифа «Платона»

Правительство дало задание ведомству изучить возможность однократного повышения тарифа «Платона». Ранее предполагалось, что повышение будет проходить плавно.

Правительство дало поручение Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа «Платона», об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов. Причем в верхах снова все переиграли. Если раньше речь шла о последовательном двукратном повышении, то теперь предлагается не растягивать, а сделать это за один раз.

«На прошлой неделе состоялось совещание у председателя правительства, где обсуждался, в том числе, и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, даны поручения о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа», — передает слова Соколова ТАСС.

Минтранс разработает предложение по этому вопросу и направит его на согласование профильным ведомствам. Вопрос повышения тарифа уже практически решен, источники называют две возможных даты повышения тарифа — с 1 или 15 апреля.

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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Комментарии (24)

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Читаешь отзывы, и как будто минимум добрая половина отметившихся, владельцы транспортных компаний)))

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0

3,73 млн. грузовых автомобилей в стране (данные 2015 г.), средний пробег возьмем 40 К км/год, итого — 456,552 млрд. руб/ год. только с грузовых. А ведь есть еще и легковой транспорт. И мотоциклы....

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-7
Безымянный

Да уже давно все обсчитали,вердикт общий — афера в пользу олигархов ,против народа и страны.

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+3

последние деньки правительство доживает ,напоследок гадят,чтобы ускорение придали.

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+14

Еще не раздали старикам обещанные 5 тыс руб, а уже думают как у них же отобрать больше.

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+1
КСВ

Вот так за всех сказать — все равно, что в лужу пукнуть. Ты главный пенсионер чтоли? Всем моим еще 14го перечислили.

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-15
Дмитрий

А я та думаю, что это ты такой проправительственный — пятихатку получил. Читать научись. Про всех я не писал (ударения то правильно в словах делаешь?).

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-2
КСВ

А я то думаю, откуда навальнятиной несёт? Писать научись!

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-3

Для чего повышать? За прошлый год собрали столько, что не могут освоить (стырить). Так зачем повышать? Или им по барабану, хоть [у нас не ругаются] жрать будут деньги, но все равно не нажрусь.

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+6

«У нас кончаются деньги! Нужно больше золота!»

Интересно, до каких пор будут повышать?
До момента, когда частные грузоперевозки станут нерентабельны, частники свалят из отрасли, и государству «придется» создать новую монополию типа ООО «РЖД», только главный будет не Якунин, а Вротенберг? Или очередной перец, который 60 лет назад рядом с Пу на горшке сидел?

Не, скорость перевозки груза по железной дороге — 9 км/ч, государство что, хочет, чтобы по трассе в среднем было 8?

Это ж какая польза для экономики — ничего нигде нету, «дефисит»! 
Герой Райкина аж прослезился бы от счастья:)

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+18
Каплан Илья

О какой нерентабельности ты лапочешь? Тариф может вырасти до 3,06 р. При расчете на 12 тонн груза и тысячи километров пробега килограмм товара подорожает на 25 копеек. У тебя в кармане вообще есть 25 копеек? Полтинник хоть найдешь или меньше сотки в кошельке и нет ничего? Если говорить о большем тоннаже или пробеге, то подорожание вообще смешное.
Понятно, что можно везти сахар, а можно памперсы и масса у них разная, но говорить о подорожании чего либо — смешно.
Привыкли при совке ни за что не платить! Хотели развала СССР и капитализма? Получите! И не надо ныть владельцу 2х иномарок о 25 копейках с кило!

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-16
Дмитрий

Какие расчеты идиотик? +15% от себестоимости перевозок миниум, которые не возможно компенсировать, это порядка 300–400 т.р в год с одного грузовика в среднем. Это после почти 1,5- 2 кратного удорожания запчастей и расходников, постоянно дорожающего топлива (37–38 руб. за литр).Пусть у Сечина берут — все деньги к нему и Алекперову уходят.

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+2
Дмитрий

Ты 12т. груза не спутал с полной массой грузовика 12т? Считавод, блин.
А владелец «2х иномарок » может «ныть» о 25 копейках зная, что в стране еще есть другая социальная группа населения — те же пенсионеры.

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0
КСВ

Сколько на себя может взять еврофура, считавод, блин?
Иплан о пенсионерах думает? Не смеши!

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-13
Дмитрий

Еврофура может на себя взять больше 12 тонн, так для сведения.
Я так смотрю ты и за пенсионеров думаешь и за Иплана.

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-1
КСВ

Я об этом тоже писал, чЕтатель. Ты за всех нас думаешь. Не перенапрягись)

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-13
Дмитрий

Считавод, у тебя ошибка в 2 раза в расчетах. О чем с тобой говорить?

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-2
Каплан Илья

А самый смех в том, что РЖД свои собственные запчасти и комплектующие (рамы,подшипники,буфера,колесные пары,тормозные колодки и т.п.) возит исключительно автотранспортом- знает что вагонами не выгодно,долго,да и скорее всего разворуют /потеряют.

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+3

За трижды одиноко выраженную гражданскую позицию (пикет) — статья и возможна тюрьма. Так что, теперь будем все одобрять, и втихаря ездить «зайцем» или «огородами». 70 с лишним лет уже так жили, нам не привыкать. Приспособимся и к платным дорогам, и к платным въездам-выездам, а за бесплатное место для парковки во дворе будем между собой биться в кровь, а полиция будет «меры принимать». В результате и дворы станут платными, чтоб не дрались.

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+3

Ура!По многочисленным просьбам трудящихся опять всё подорожает!

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+3
Валерий

Судя по тому какие иногда читаешь комменты — эти просьбы действительно существуют... Эх поперевешать бы таких

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0
Константин Лисин

«Эх поперевешать бы таких»
Таких 86% населения.

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-1
КСВ

7 человек (пока), прокомментировали, 1 за, 6 против. 14% выходит «таких», так что все не так уж и мрачно — не геноцид получится.
Ладно, повесить я может погорячился, но вот если им платить за «мнение» перестать, оно у них измениться или это неизлечимо?

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0
Константин Лисин

Есть те которые не излечимы и есть те которые за деньги. Вторых, я думаю, больше.

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0