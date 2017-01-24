Минтрансу поручили проработать повышение тарифа «Платона»

Правительство дало поручение Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа «Платона», об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов. Причем в верхах снова все переиграли. Если раньше речь шла о последовательном двукратном повышении, то теперь предлагается не растягивать, а сделать это за один раз.
«На прошлой неделе состоялось совещание у председателя правительства, где обсуждался, в том числе, и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, даны поручения о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа», — передает слова Соколова ТАСС.
Минтранс разработает предложение по этому вопросу и направит его на согласование профильным ведомствам. Вопрос повышения тарифа уже практически решен, источники называют две возможных даты повышения тарифа — с 1 или 15 апреля.
- Ранее появилась информация, что Минтранс готовит поправки в КоАП, согласно которым собственник большегруза будет получать столько штрафов, сколько по дороге грузовику встретится камер.
- В начале ноября предполагалось, что с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен с 1,53 рубля за 1 км пути до 2,61 рубля, а с 1 июня 2017 года — до 3,06 рубля.
- Система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам действует с 15 ноября 2015 года. Льготный тариф в 1,53 рубля за 1 км пути планировалось повысить с 1 марта 2016 года до 3,06 руб., но решение об этом постоянно откладывали.