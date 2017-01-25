Пони-седан: Ford Mustang получил... дополнительные двери

Mustang шестого поколения недавно обновился и, сам того не подозревая, обернулся... купеобразным седаном! В компании Ford о подобной модификации слыхом не слыхивали.

Хорошо известный интернет-ресурс X-Tomi Design, который любит забавляться и создавать этакие несуществующие автомобили-«единороги», вновь отличился. Еще недавно идея, представленная на очередном рендерном изображении, могла показаться чистой воды безумством, кощунством и победой бездушного прагматизма: подумать только, Ford Mustang превратился в седан!

Но не все так однозначно. Во-первых, знаменитые фордовские купе и кабриолеты некогда состояли в родстве с седанами. Машины первого поколения были построены на платформе линейки Ford Falcon, да и в основу представителей третьего поколения 1979–1993 годов выпуска лег общий базис с более практичными четырех- и даже пятидверными моделями. Во-вторых, идеи и ценности купеобразных седанов, а также премиальных фастбеков нынче популярны, а автомобили данного типа порой готовы родиться из спорткаров. За примерами далеко ходить не надо. По некоторым данным, подразделение Mercedes-AMG растянет купе GT, снабдит его парой дверей и отправит на «войну» с Porsche Panamera. С роскошными машинами «виртуальный» Mustang вряд ли соперничал, но мог бы стать достойным соперником того же Dodge Charger.

Недавно компания Ford обновила Mustang.

обновила Фордовцы пообещали, что вседорожник Bronco, создаваемый на общей платформе с пикапом Ranger, не будет похож на модель Everest, которая построена на том же шасси.

Фото: X-Tomi Design