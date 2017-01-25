Пони-седан: Ford Mustang получил... дополнительные двери

Хорошо известный интернет-ресурс X-Tomi Design, который любит забавляться и создавать этакие несуществующие автомобили-«единороги», вновь отличился. Еще недавно идея, представленная на очередном рендерном изображении, могла показаться чистой воды безумством, кощунством и победой бездушного прагматизма: подумать только, Ford Mustang превратился в седан!
Но не все так однозначно. Во-первых, знаменитые фордовские купе и кабриолеты некогда состояли в родстве с седанами. Машины первого поколения были построены на платформе линейки Ford Falcon, да и в основу представителей третьего поколения 1979–1993 годов выпуска лег общий базис с более практичными четырех- и даже пятидверными моделями. Во-вторых, идеи и ценности купеобразных седанов, а также премиальных фастбеков нынче популярны, а автомобили данного типа порой готовы родиться из спорткаров. За примерами далеко ходить не надо. По некоторым данным, подразделение Mercedes-AMG растянет купе GT, снабдит его парой дверей и отправит на «войну» с Porsche Panamera. С роскошными машинами «виртуальный» Mustang вряд ли соперничал, но мог бы стать достойным соперником того же Dodge Charger.
- Недавно компания Ford обновила Mustang. Автомобиль слегка изменился внешне и, что интересно, отныне комплектуется 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
- Фордовцы пообещали, что вседорожник Bronco, создаваемый на общей платформе с пикапом Ranger, не будет похож на модель Everest, которая построена на том же шасси.
Фото: X-Tomi Design