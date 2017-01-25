Фоторобот монстра: каким будет сенсационный Mercedes-AMG Project One

Всего пары тизеров оказалось достаточно, чтобы интернет-ресурс Peisert Design составил примерный внешний вид перспективного гиперкара от «трехлучевой звезды».

Недавно мерседесовцы начали разогрев публики скетчами готовящегося дорожного монстра Project One с агрегатами болида F1. В Peisert Design повнимательнее рассмотрели эти изящные росчерки и наполнили их содержанием. Получился практически лемановский прототип для дорог общего пользования! Вполне возможно, что реальный автомобиль окажется очень похожим на снаряд с картинок.

Напомним, что немецкое чудовище войдет в обойму самых быстрых и технически выдающихся автомобилей мира. Он вооружится турбонаддувным двигателем V6 объемом 1,6 л от гоночного автомобиля F1, который пройдет соответствующую адаптацию для эксплуатации на дорогах общего пользования, но своего задора не растеряет. Согласно предварительным данным, небывалый агрегат выдаст около 1000 л.с. и сможет набирать свыше 10 000 об/мин. Соотношение мощности и массы, на которое «целятся» инженеры — 1:1, то есть как у шведского гиперкара Koenigsegg One:1.

Автомобиль могут показать уже в текущем году. Тираж ожидается в диапазоне 200–300 экземпляров, а ценник каждого шедевра составит порядка 2 млн евро. Хотите такой? Уже можете не спешить: VIP-клиенты раскупили почти всю партию еще в конце 2016-го.

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Фото: Peisert Design