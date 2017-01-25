Миллион километров на Мерседесе E 200 D W124

Сотрудник Daimler, владеющий дизельным седаном с «трехлучевой звездой», отчитался о тратах на эксплуатацию за последние четверть века.

От почитателей старых «немцев», да и не только их, нередко можно услышать глубокомысленную фразу о том, что, мол, «такие машины больше не делают». Ностальгия эта вполне объяснима — техника в старые добрые времена была действительно надежной и могла выхаживать многие сотни тысяч километров. Истории известны примеры, когда владельцы долгие годы не изменяют своим пожилым Volvo, BMW и другим олдскульным машинам. В их рядах — немец Михаэль Никль, с 1992 года передвигающийся на Mercedes-Benz E 200 D.

Никль, сотрудник фабрики Daimler в Зиндельфингене, приобрел свой E-класс в легендарном неубиваемом кузове W124 почти четверть века назад новым, пользуясь корпоративным дисконтом. Позволить себе он смог наиболее простую версию с чахлым 75-сильным дизелем, на «тряпке» и с минимальным набором опций, среди которых люк и радио. Первоначально немец хотел перепродать автомобиль, но дизельные модификации стали подозревать в нанесении вреда здоровью, а потому цены резко снизились, и Никль оставил машину себе.

В настоящий момент «мерс» прошел миллион километров и показал себя предельно надежным. По данным интернет-ресурса Carscoops, при пробеге в 445 000 км пришлось заменить сцепление (правда, не указывается, впервые или нет). Было и маленькое ДТП — E-класс «причалил» в другой автомобиль, в результате чего потребовалось заменить фары, радиаторную решетку, капот и бампер. Все это было найдено на разборке, а бампер установили новый. Несмотря на многолетнюю «дружбу», Никль относится к автомобилю без пиетета и признается, что даже редко его моет. Кстати о расходах. За все время на обслуживание E-класса было потрачено 58 563 евро и еще 53 786 евро ушло на топливо.

Не всем так везет, как герру Никлю. Спортивный кроссовер Mercedes-Benz R 63 AMG, которым владеет один американец, не прошел и 200 000 км.

Тем временем тюнинг-ателье Brabus предложило апдейты для Мерседеса E-класса нынешнего поколения.

Фото: Carscoops