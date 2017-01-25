Коллекционный Lancer: редчайший «сарай» Mitsubishi в поисках нового гаража

Мимо белоснежного Mitsubishi Lancer одни пройдут и даже не обернутся, а другие отдадут за универсал последнюю рубашку.

Не все Mitsubishi Lancer Evolution были седанами — стройные ряды четырехдверных снарядов девятого поколения разбавила модификация с кузовом… универсал. А почему бы и нет, ведь Subaru не гнушалась «сараями» Impreza STI!

Встретить подобного уникума непросто, поскольку в общей сложности было выпущено 2500 экземпляров для внутреннего рынка Японии. На сегодняшний день выжили явно не все спорткары, и каждый сохранившийся имеет коллекционную ценность. Один из них появился на онлайн-площадке Fuji Cars за сумму, эквивалентную 11 250 долларов.

Данный экземпляр 2006 года выпуска заслуживает внимания еще и ввиду хорошей сохранности. Утверждается, что он прошел около 90 000 километров и никогда не бывал в авариях. Еще одна интересная особенность данного спортуниверсала — 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. В седьмом поколении седанов Evolution была модификация GT-A с автоматом, но позже от нее отказались, предложив «две педали» на более практичной версии. Исполнение с АКП оснащено «турбочетверкой» объемом 2,0 л в «урезанном» дефорсированном варианте мощностью 275 л.с. Наконец, ценность белого «Эво» — в отсутствии какого-либо тюнинга, за исключением выпускной системы Greddy/Trust.

Весной на Женевском автосалоне японская марка покажет новый компактный кроссовер, который, вероятно, получит забытое название Eclipse.

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Фото: Fuji Cars