Коллекционный Lancer: редчайший «сарай» Mitsubishi в поисках нового гаража

Мимо белоснежного Mitsubishi Lancer одни пройдут и даже не обернутся, а другие отдадут за универсал последнюю рубашку.

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer

Mitsubishi > Lancer

Не все Mitsubishi Lancer Evolution были седанами — стройные ряды четырехдверных снарядов девятого поколения разбавила модификация с кузовом… универсал. А почему бы и нет, ведь Subaru не гнушалась «сараями» Impreza STI!

Встретить подобного уникума непросто, поскольку в общей сложности было выпущено 2500 экземпляров для внутреннего рынка Японии. На сегодняшний день выжили явно не все спорткары, и каждый сохранившийся имеет коллекционную ценность. Один из них появился на онлайн-площадке Fuji Cars за сумму, эквивалентную 11 250 долларов.

Данный экземпляр 2006 года выпуска заслуживает внимания еще и ввиду хорошей сохранности. Утверждается, что он прошел около 90 000 километров и никогда не бывал в авариях. Еще одна интересная особенность данного спортуниверсала — 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. В седьмом поколении седанов Evolution была модификация GT-A с автоматом, но позже от нее отказались, предложив «две педали» на более практичной версии. Исполнение с АКП оснащено «турбочетверкой» объемом 2,0 л в «урезанном» дефорсированном варианте мощностью 275 л.с. Наконец, ценность белого «Эво» — в отсутствии какого-либо тюнинга, за исключением выпускной системы Greddy/Trust.

  • Весной на Женевском автосалоне японская марка покажет новый компактный кроссовер, который, вероятно, получит забытое название Eclipse.
  • Компания Mitsubishi представила на отечественном рынке обновленный Outlander.
Коллекционный Lancer: редчайший «сарай» Mitsubishi в поисках нового гаража

Фото: Fuji Cars

Коллекционный Lancer: редчайший «сарай» Mitsubishi в поисках нового гаража
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Отзывы о Mitsubishi Lancer

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Комментарии (3)

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Валентиныч

Огорчу — у данного авто очень маленький багажник. 344л/1079л.

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Я так понял, что этот сарай не в РФ и ПТС у него нет? Если так, то на [у нас не ругаются] он кому нужен в связи с введением ЭРА-ГЛОНАС

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Горбачев Евгений

Плюс с очередным муссированием запрета праворульных авто. А так — отличная машина для хозяйственного человека, не какой-то там седан с собачьим ящиком.

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