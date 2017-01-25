Слабость Титана: большой пикап Nissan провалил краш-тест IIHS

Страховой институт безопасности дорожного движения США провел краш-тесты пикапа Nissan Titan 2017 модельного года. В самом сложном испытании — ударе о жесткий барьер с малым перекрытием — автомобиль не смог обеспечить водителю надежную защиту.

Большая машина и много железа не гарантируют высокий уровень пассивной безопасности — эту простую истину уже несколько лет доказывают краш-тесты IIHS, вернее, самый коварный из них: фронтальный удар на скорости 64 км/ч о жесткий барьер с малым, 25-процентным, перекрытием.

Nissan Titan за этот тест получил оценку marginal (на грани допустимого), так как сильно «уехала» в салон левая передняя стойка кузова и зажала водителю ноги — на снимке видно, что педаль тормоза сильно сдавила правую голень, левое колено уперлось в панель приборов, обе ступни рискуют получить тяжелые травмы.

С остальными краш-тестами Titan справился хорошо, но неудача при фронтальном ударе с малым перекрытием не позволила ему получить общую высокую оценку, производителю рекомендовано доработать силовую структуру кузова.

Nissan Titan далеко не единственный пикап, которому оказался не по зубам коронный тест IIHS. В прошлом году институт разбил сразу несколько полноразмерных американских пикапов и с ударом о жесткий барьер с малым перекрытием достойно справился только один из них.

В краш-тесте с малым перекрытием IIHS устанавливает барьер слева, со стороны водителя, однако в прошлом году институт решил провести тесты на симметричность конструкции современных автомобилей и установил барьер справа, со стороны переднего пассажира. Этот тест тогда с треском провалил кроссовер Toyota RAV4.

Фото: Nissan, IIHS

Видео: IIHS