Правительство выделило регионам деньги на безопасные дороги

В постановлении Кабмина расписаны бюджетные средства регионам на снижение числа мест концентрации ДТП и приведение дорог в нормативное состояние. В 2017 году деньги на эти цели получат 34 субъекта РФ.

Всего в этом году на проект «Безопасные и качественные дороги» выделено и распределено 30 млрд рублей, говорится на сайте Кабмина. Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» и будут потрачены на сокращение мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.). Предполагается, что в 2018 году количество таких мест сократится на 50%, в 2025 году — на 85%. Кроме того, деньги пойдут на ремонт дорог. Предполагается, что доля региональных межмуниципальных и местных дорог, соответствующих мировым стандартам качества, в 2018 году должна составить не менее 50% и в 2025 году — 85%.

Из госбюджета деньги будут направлены в дорожные фонды 34 субъектов Российской Федерации. Перечень субъектов и размеры трансфертов можно найти на сайте правительства, укажем лишь те регионы, которые получат наиболее существенные отчисления из бюджета. Так, Республика Башкортостан, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, а также Воронежская, Новосибирская, Челябинская, Саратовская и Омская области получат по 1 млрд рублей; Нижегородская, Ростовская, Волгоградская и Свердловская области — по 1,2 млрд рублей; Кемеровская область — 1,25 млрд рублей, Татарстан — 1,825 млрд рублей и Самарская область — 1 млрд 837 млн 500 тыс. рублей.

Отчеты о расходовании средств субъекты должны представить в Минтранс не позднее 1 ноября текущего года, а куратором проекта назначен зампред правительства Аркадий Дворкович.

  • Многие недоумевают, почему порой дороги ремонтируют во время дождя и снега. Наш автор в своем материале рассказывает, что дорожники вправе латать ямы, невзирая на погоду, главное — соблюдать технологии.
  • В декабре прошлого года Росавтодор назвал Счетной палате регионы, которые не смогли вовремя использовать средства дорожных фондов. Причиной задержки называют длительные внутренние согласования и бюрократические проволочки.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Комментарии (7)

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Выделенные деньги конечно будут осваивать зимой

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Михаил

В Тикси зима девять месяцев в году)))

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В заголовке статьи случайно или намеренно опущена фраза: «в очередной раз».
Запасаемся попкорном и ждем новостей о том, как «отремонтированные» на выделенные деньги дороги стали способствовать росту количества и тяжести ДТП, так как автомобили стали ездить по ним слишком быстро:)

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Каплан Илья

Сколько можно разглагольствовать про запасание попкорном, давно бы уж сходили и запаслись. Или финансовые трудности? У Виталия попробуйте попросить, у вас с ним одна микроволновка на двоих))))

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А сколько денег выделялось за последние, ну например 10 лет? Где результат? Все млрд. руб. указанные в статье смело можно записывать на дачи, яхты, квартиры, откаты чинуш, но никак не на дороги!

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+1
Константин Лисин

Вот здесь посмотрите, если вы конечно не лозунги здесь сейчас с трибуны толкали:
ссылка
ссылка
ссылка

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0

Вот где распилы, что ВАЗ курит в сторонке. А Каплан молчит :)

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+2