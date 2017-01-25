Правительство выделило регионам деньги на безопасные дороги

В постановлении Кабмина расписаны бюджетные средства регионам на снижение числа мест концентрации ДТП и приведение дорог в нормативное состояние. В 2017 году деньги на эти цели получат 34 субъекта РФ.

Всего в этом году на проект «Безопасные и качественные дороги» выделено и распределено 30 млрд рублей, говорится на сайте Кабмина. Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» и будут потрачены на сокращение мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.). Предполагается, что в 2018 году количество таких мест сократится на 50%, в 2025 году — на 85%. Кроме того, деньги пойдут на ремонт дорог. Предполагается, что доля региональных межмуниципальных и местных дорог, соответствующих мировым стандартам качества, в 2018 году должна составить не менее 50% и в 2025 году — 85%.

Из госбюджета деньги будут направлены в дорожные фонды 34 субъектов Российской Федерации. Перечень субъектов и размеры трансфертов можно найти на сайте правительства, укажем лишь те регионы, которые получат наиболее существенные отчисления из бюджета. Так, Республика Башкортостан, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, а также Воронежская, Новосибирская, Челябинская, Саратовская и Омская области получат по 1 млрд рублей; Нижегородская, Ростовская, Волгоградская и Свердловская области — по 1,2 млрд рублей; Кемеровская область — 1,25 млрд рублей, Татарстан — 1,825 млрд рублей и Самарская область — 1 млрд 837 млн 500 тыс. рублей.

Отчеты о расходовании средств субъекты должны представить в Минтранс не позднее 1 ноября текущего года, а куратором проекта назначен зампред правительства Аркадий Дворкович.

Многие недоумевают, почему порой дороги ремонтируют во время дождя и снега. Наш автор в своем материале рассказывает, что дорожники вправе латать ямы, невзирая на погоду, главное — соблюдать технологии.

В декабре прошлого года Росавтодор назвал Счетной палате регионы, которые не смогли вовремя использовать средства дорожных фондов. Причиной задержки называют длительные внутренние согласования и бюрократические проволочки.



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС