PSA Group выйдет на рынок Индии с бюджетными автомобилями

В 2016 году количество проданных в Индии новых легковых автомобилей вплотную приблизилось к трем миллионам. Руководство PSA Group решило, что игнорировать столь крупный рынок больше нельзя.

Субкомпактный гибридный кроссовер Peugeot HR1 — это концепт образца 2010 года. В серию он так и не пошел, но именно подобного рода машины имеют в Индии большой потенциал.

В прошлом году индийцы приобрели 2 957 360 новых машин, что на 7% больше, чем в 2015-м. Однако зарубежные автоконцерны, за исключением Hyundai, пока что не могут на равных соперничать с местным титаном автоиндустрии — компанией Maruti-Suzuki, контролирующей почти половину рынка (48% и 1,4 млн проданных в 2016 году машин). Индийское подразделение Hyundai — на втором месте (17-процентная доля и 500 тысяч проданных машин), на третьем — фирма Mahindra (8%, 225 тысяч проданных машин), доля остальных компаний — 5% и ниже.

Тем не менее акулы мирового автобизнеса видят в индийском рынке большой потенциал: ожидается, что к 2025 году он может вырасти до 10 млн, а потому застолбить здесь территорию крайне важно. Именно этим собирается заняться в ближайшее время французская PSA Group: сегодня ее глава Карлос Таварес объявил о создании в Индии совместно с промышленной корпорацией CK Birla Group двух предприятий — одно будет производить автомобили, другое — двигатели.

Выпуск планируется наладить к 2020 году, плановая мощность — 100 тысяч машин в год с возможностью дальнейшего увеличения. Пока неясно, с какой именно маркой PSA собирается выйти на индийской рынок: вряд ли это будет люксовый DS, скорее, Peugeot или Citroen, не исключено также, что для Индии создадут некую новую марку, по аналогии с ниссановским бюджетным брендом Datsun (к слову, в прошлом году он продал в Индии всего 38 тысяч машин).

В официальном сообщении также пока ничего не говорится по поводу того, какого типа машины PSA собирается производить и продвигать в Индии, подчеркивается лишь их «дружественность к природе» и соответствие запросам местного потребителя, из чего можно сделать вывод, что PSA разработает некий аналог успешного ультрабюджетного кроссовера Renault Kwid, но с гибридной силовой установкой, чтобы вписаться в перспективные экологические нормативы, на которых настаивает индийское правительство.

В мае прошлого года PSA Group объявила об амбициозных планах по разработке и выпуску в Китае электромобилей на новой модульной платформе e-CMP. Не исключено, что эта же «тележка» будет использоваться и для некоторых индийских новинок.

Компания Hyundai уже в этом году может вывести на индийский рынок гибридную, дизель-электрическую версию седана Verna, известного в России под именем Solaris.

Фото: Peugeot