Очередной Porsche Cayenne вышел из британского тумана

До конца нынешнего года компания Porsche выведет в свет Cayenne третьего поколения. Внешне спорткроссовер изменится эволюционно, а его техническая начинка претерпит ожидаемые изменения. Но так ли все скучно, как кажется?

Отличия перспективного, третьего по счету Cayenne от современной модели второго поколения ожидаются менее заметные, нежели разница между самой первой итерацией и вторым «дублем». Издание Auto Express составило примерные изображения, используя шпионские фотографии прототипов. Паркетник, следуя тропой современной Panamera, не пойдет на стилистические эксперименты, а сохранит узнаваемость предшественника. По прогнозу Auto Express, оформление кормы а-ля огромный хэтчбек Porsche и вероятные воздухозаборники в передних крыльях освежат знакомый облик.

Но если громадная легковушка базируется на поршевском шасси MSB, то легендарному кроссоверу «светит» гораздо более массовая платформа MLB с продольным расположением силового агрегата, которую можно найти как на Audi A4, так и на Bentley Bentayga. По неофициальным данным, автомобиль станет легче примерно на 100 кг и получит новые двигатели из арсенала Panamera — бензиновую 2,9-литровую «битурбошестерку» мощностью 440 л.с. и мотор V8 объемом 4,0 л с двумя турбонагнетателями, развивающий 550 л.с. Вполне возможно, что в гамме появится исполнение с 4,0-литровым дизелем от Audi SQ7 TDI и Bentley Bentayga Diesel — агрегатом с двумя турбонагнетателями и электрическим компрессором.

В базовое оснащение войдет система управления вектором тяги посредством тормозных механизмов, а у более продвинутых версий будет активный задний дифференциал. Салон, очевидно, преобразится в духе Panamera: физические клавиши почти полностью уступят место сенсорным.

По некоторым данным, Porsche может выпустить паркетник на модульном переднеприводном шасси MQB.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что компания раздумывает над экстремальной модификацией 718 Cayman GT4 RS с 4,0-литровым атмосферным двигателем.

Фото: Auto Express