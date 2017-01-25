Очередной Porsche Cayenne вышел из британского тумана

Отличия перспективного, третьего по счету Cayenne от современной модели второго поколения ожидаются менее заметные, нежели разница между самой первой итерацией и вторым «дублем». Издание Auto Express составило примерные изображения, используя шпионские фотографии прототипов. Паркетник, следуя тропой современной Panamera, не пойдет на стилистические эксперименты, а сохранит узнаваемость предшественника. По прогнозу Auto Express, оформление кормы а-ля огромный хэтчбек Porsche и вероятные воздухозаборники в передних крыльях освежат знакомый облик.
Но если громадная легковушка базируется на поршевском шасси MSB, то легендарному кроссоверу «светит» гораздо более массовая платформа MLB с продольным расположением силового агрегата, которую можно найти как на Audi A4, так и на Bentley Bentayga. По неофициальным данным, автомобиль станет легче примерно на 100 кг и получит новые двигатели из арсенала Panamera — бензиновую 2,9-литровую «битурбошестерку» мощностью 440 л.с. и мотор V8 объемом 4,0 л с двумя турбонагнетателями, развивающий 550 л.с. Вполне возможно, что в гамме появится исполнение с 4,0-литровым дизелем от Audi SQ7 TDI и Bentley Bentayga Diesel — агрегатом с двумя турбонагнетателями и электрическим компрессором.
В базовое оснащение войдет система управления вектором тяги посредством тормозных механизмов, а у более продвинутых версий будет активный задний дифференциал. Салон, очевидно, преобразится в духе Panamera: физические клавиши почти полностью уступят место сенсорным.
- По некоторым данным, Porsche может выпустить паркетник на модульном переднеприводном шасси MQB.
- Кроме того, инсайдеры утверждают, что компания раздумывает над экстремальной модификацией 718 Cayman GT4 RS с 4,0-литровым атмосферным двигателем.