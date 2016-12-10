Новый Peugeot 3008 приедет в Россию в этом году

В 2017 году французская компания представит на нашем рынке новое поколение кроссовера. Прием заказов начнется 1 мая.

Для нового Peugeot 3008 французы примеряют роль одного из лидеров в сегменте SUV. Автомобиль построен на новой платформе EMP2, а внедорожные возможности модели обеспечивает система Advanced Grip Control с пятью режимами (обычный, снег, грязь, песок, ESP OFF) и система помощи при движении под большим уклоном, которая, поддерживая низкую скорость автомобиля (3 км/ч), гарантирует уверенность и безопасность.

Кроссовер новой генерации вышел на редкость эффектным и гармоничным, он цепляет броским обликом и двухцветной окраской, изогнутой подоконной линией, хромированными акцентами, длинным плоским капотом — все эти элементы подчеркивают современный облик автомобиля.

У модели качественный и смелый интерьер — новая передняя панель в стиле хай-тек и компактный приплюснутый с двух сторон руль. В середине центральной панели расположен большой 8-дюймовый сенсорный экран.

Комфорт пассажирам обеспечат высокий уровень шумоизоляции, пневматический массажер с пятью программами, предусмотренный для пассажиров передних сидений, большая панорамная крыша и качественная аудиосистема. Центральную консоль венчает сенсорный 8-дюймовый планшет, отвечающий за остальные функции. В автомобиле предусмотрена функция беспроводной подзарядки смартфонов, а также трехмерная сетевая навигационная система. Картинку с сенсорного дисплея можно перенести прямо на приборную панель для более удобного обзора.

Новый кроссовер, дебют которого состоялся на Парижском автосалоне, получил 5 звезд по итогам краш-тестов от независимой европейской программы оценки автомобилей Euro NCAP. За безопасность автомобиля отвечают система экстренного торможения с функцией контроля дистанции; система предупреждения о выезде с полосы движения; система контроля внимания водителя; система автоматического включения/отключения дальнего света; адаптивный круиз-контроль с функцией остановки; система определения скоростных ограничений; система мониторинга слепых зон; система кругового обзора и парковочный ассистент.

Peugeot 3008 на российском рынке будет оснащаться двумя двигателями на выбор, оба соответствуют стандарту Euro 5. Это бензиновый 1,6 л, мощность — 150 л.с., и новый 2,0-литровый дизель мощностью 150 л.с. Оба мотора агрегатируются 6-ступенчатым автоматом.

Цены и комплектации новинки объявят ближе к старту продаж. Наш автор полагает, что даже самый простой «три тысячи восьмой» будет оценен минимум в полтора миллиона рублей.

Удлиненная версия нового 3008-го продается в Китае с индексом 4008.

У Peugeot 3008 и 5008 есть интересная опция — электрический самокат.

Фото: Peugeot