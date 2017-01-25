Смелый ход: новейший Ford Bronco получит передний неразрезной мост!

Много ли вы знаете полностью новых машин, вышедших в свет в XXI веке на рамном шасси и с зависимой подвеской всех колес? Новый Ford Bronco рискует стать первым!

Это не официальный скетч нового Bronco, а рисунок с фанатского сайта, но, согласитесь, весьма эффектный.

Сразу спешим успокоить взволнованных поклонников УАЗа Патриот — эта машина производится с 2005 года, но ее конструкция уходит корнями глубоко в XX век. Новый Bronco, который концерн Ford официально подтвердил в начале января, будет создан с чистого листа, ведь последний одноименный предшественник сошел с конвейера в 1996 году, делать новинку на его базе, разумеется, никто не собирался.

Производитель обещает, что Bronco XXI века станет бескомпромиссным вседорожником. Да, он будет использовать некоторые элементы модели Everest, например систему постоянного полного привода, однако оригинальные решения в нем все-таки будут доминировать. Издание Automotive News, в частности, узнало, что Бронко получит полностью зависимую подвеску — на это указывает утечка данных с презентации фирмы Dana, где прямым текстом говорилось о том, что она будет поставлять неразрезные балки на оба моста нового вседорожника.

Любопытно, что в той же презентации говорилось о том, что Dana будет делать зависимые мосты и для нового Jeep Wrangler, однако есть вероятность, что «регулярные» версии этого вседорожника все-таки получат независимую переднюю подвеску, а передней балкой наградят только экстремальную модификацию Rubicon. Но даже если новый Wrangler полностью сохранит верность зависимой подвеске, то сложно сказать, насколько его конструкция будет новой, таких перерывов в выпуске модели, как у Bronco, у него не было.

Новый Jeep Wrangler должен дебютировать уже в этом году, тогда как очное знакомство с новым Bronco состоится не раньше 2018 года, а в производство фордовский вседорожник запустят лишь к 2020 году. В любом случае здорово, что в мире еще кто-то занимается разработкой машин для плохих дорог, наверняка Bronco обретет немало поклонников в России.

Производство культового британского вседорожника Land Rover Defender завершилось год назад, сейчас фирма разрабатывает наследника, но он, скорее всего, будет иметь независимую подвеску.

На независимую подвеску передних колес перейдет и Mercedes-Benz G-класса нового поколения.

Есть шанс, что честным вседорожником останется и новый Suzuki Jimny, но пока что информация об этой машине весьма противоречивая.

Фото: Bronco6G.com