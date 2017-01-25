Белорусы и китайцы будут вместе создавать спецтехнику для России

Минский автомобильный завод и китайская компания Zoomlion в феврале создадут СП и начнут выпускать в Могилеве спецмашины для российского рынка. Об этом рассказал замначальника управления продаж спецтехники и шасси ОАО «МАЗ» Юрий Пивоваров, который и возглавит новую компанию.

Белорусско-китайский альянс, который образуют МАЗ и Zoomlion, планирует собирать в Могилеве автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную технику. Будут и другие виды спецмашин, но их запустят позже — после изучения и разработки. Утверждается, что модели техники не будут обычной калькой, СП готовится проектировать уникальные машины, готовые покорить мировой рынок. Китайская компания Zoomlion занимается производством строительной и сельскохозяйственной техники и входит в число мировых лидеров по производству подъемной техники и оборудования для перевозки бетона.

Минский автозавод предоставит шасси, а Zoomlion — навесное оборудование. Таким образом удастся объединить сильные стороны двух предприятий и создать новую спецтехнику, которая превзойдет существующие аналоги по соотношению цена/качество. Конечный продукт предстоит дорабатывать, а возможно, переосмысливать и создавать заново: речь не о том, чтобы просто сложить, как конструктор, разработки белорусского и китайского производителя.

Спецтехнику будут собирать на площадях завода «Могилевтрансмаш», входящего в холдинг «Белавтомаз». Инвестирование совместного предприятия полностью ляжет на плечи китайского производителя. От нового альянса выиграют обе стороны: МАЗ получит доступ к новым технологиям и инвестициям, Zoomlion — к белорусским разработкам (одним из лучших шасси в мире) и разветвленной сбытовой сети в странах СНГ и Восточной Европы, говорится в официальном-пресс релизе Минского автомобильного завода.

В 2017 году СП МАЗ и Zoomlion планирует собрать 100 единиц техники, а за пять лет — более 900 спецмашин. Машины будут поставлять, в основном, в Россию, а также в Казахстан, Украину и страны Евросоюза — Литву, Латвию, Польшу, Болгарию и Венгрию.

Отказавшись от альянса с КАМАЗом, белорусы повернулись в сторону китайцев: в создании совместного производства с «Брестмашем» заинтересована корпорация JAC.

В октябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов высказал мысль: чтобы марки КАМАЗ и МАЗ не сталкивались на российском рынке, нужно поделить ассортимент выпускаемой продукции, а может быть, даже унифицировать платформы и распределить выпуск автокомпонентов на взаимовыгодных началах.

Фото: МАЗ